El Campeón del Mundo está preparado para hacer todo lo posible contra el joven francés y Remco Evenepoel en busca de su tercera corona consecutiva de La Doyenne.

Si bien no corrió en Amstel Gold ni en La Flèche Wallonne, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se ha mantenido al día con las Ardennes Classics y está listo para ser desafiado desde todos los ángulos mientras busca una cuarta victoria en Liège-Bastogne-Liège.

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ganó el primero en un sprint de dos y la joven superestrella francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) el segundo, marcando el tercer mejor tiempo en el Mur de Huy en el proceso. Pogačar los ha reconocido como sus mayores amenazas, pero no da nada por sentado de cara a su quinto día de carrera de 2026.

Hasta ahora ha competido con Evenepoel una vez en el Tour de Flandes, donde ganó en solitario; el belga quedó tercero en su debut, y Seixas también una vez en Strade Bianche, donde impresionó como el último hombre en caer, pero finalmente terminó muy por detrás en segundo lugar.

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Del francés de 19 años se esperan muchas cosas para el domingo y a largo plazo. Sin duda, Pogačar se lo está tomando en serio.

“Creo que Paul Seixas mostró una forma magnífica hasta ahora y creo que está listo para mañana”, dijo. CiclismoProNet en la presentación del equipo en Lieja el sábado.

“Está muy motivado y tiene impulso. Además, para Remco, creo que mañana también es una de las carreras más adecuadas. Pero también hay muchas otras de las que debemos ocuparnos mañana. No son sólo dos o tres pilotos los que pueden ganar mañana, sino que hay muchos más; tenemos que estar preparados para todos”.

“Fue bueno ver las carreras y también tener una idea de dónde están los competidores. Mañana será difícil; todo el mundo parece estar preparado”, añadió en declaraciones a la prensa flamenca. “Parece que tendremos muchos muchachos que lucharán por la victoria”.





A diferencia de Roubaix y Flandes, donde, a pesar de estar obviamente entre los mejores corredores, se encuentra en un terreno adoquinado desfavorable, Pogačar volverá a las colinas mañana en Lieja.

Ha ganado las dos últimas ediciones de manera absolutamente dominante, por lo que cualquier cosa fuera de la victoria sería un shock, incluso frente a una rivalidad de élite, pero su enfoque frío de las tácticas te dice que sabe exactamente lo que se requiere.

“Me siento bastante bien. Me he recuperado y estoy listo para intentar las subidas mañana. El enfoque es como cada año: ayer fue un buen reconocimiento, un buen último entrenamiento y hoy fue un viaje agradable y fácil con un poco de café”, dijo Pogačar.

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Después de todo, Remco Evenepoel opta por no competir en La Flèche Wallonne y se centra plenamente en el próximo enfrentamiento con Tadej Pogačar.



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“Mañana está todo dentro, tenemos un buen equipo y es un campo difícil de competidores, pero estamos motivados y así vamos a la carrera.

“No hemos hablado mucho sobre las tácticas para mañana, pero de todos modos, no hay mucho de qué hablar. Es una carrera larga y agotadora, por lo que necesitas tener buenas piernas y un buen equipo que te apoye, así que ese es el objetivo principal para mañana”.

Varias de las preguntas planteadas a Pogačar y sus rivales mientras hablaban en la Place Saint-Lampert de Lieja el sábado fueron sobre los ligeros cambios en la ruta, con más subidas en la sección central.

Las carreras bien podrían arruinarse temprano por uno de los mejores equipos, pero aún se espera que las subidas clave a la Côte de la Redoute, Côte des Forges y Côte de la Roche-aux-Faucons en los últimos 40 km decidan el Monument Classic.

“En esta carrera, el año pasado ya fue difícil; este año va a ser lo mismo, más o menos. Al final siempre se trata de la fatiga en las piernas, así que no creo que cambie demasiado. Veremos mañana si tiene algún impacto”, dijo.

“Mañana será una carrera bastante diferente en comparación con Roubaix, pero al final, es una carrera muy agotadora, al igual que Roubaix, así que en ese sentido es bastante similar, necesitas ser bueno en resistencia durante más de seis horas, y creo que aquí simplemente agregamos un poco más de escalada, veamos”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja