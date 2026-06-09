Una enfermedad obliga a un joven y talentoso ciclista estadounidense a abandonar la carrera el día inaugural

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) tendrá que prescindir de uno de sus compañeros más importantes en el Dauphiné, la carrera que describió como su “ensayo” del Tour de Francia, en la que el joven estadounidense Matthew Riccitello abandonó la carrera en la primera etapa.

Riccitello ha corrido con éxito junto a Seixas varias veces esta temporada en el Algarve y en Itzulia País Vasco, y fue uno de los corredores que se unió a él en Sierra Nevada para su reciente campamento en altitud, pero una enfermedad lo obligó a abandonar su última carrera juntos.

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