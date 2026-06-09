Una enfermedad obliga a un joven y talentoso ciclista estadounidense a abandonar la carrera el día inaugural

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) tendrá que prescindir de uno de sus compañeros más importantes en el Dauphiné, la carrera que describió como su “ensayo” del Tour de Francia, en la que el joven estadounidense Matthew Riccitello abandonó la carrera en la primera etapa.

Riccitello ha corrido con éxito junto a Seixas varias veces esta temporada en el Algarve y en Itzulia País Vasco, y fue uno de los corredores que se unió a él en Sierra Nevada para su reciente campamento en altitud, pero una enfermedad lo obligó a abandonar su última carrera juntos.

El favorito antes de la carrera, Seixas, había informado a las emisoras que Riccitello no se sentía en su mejor momento antes de la salida en Vizille, y en la primera subida sin categoría fuera de neutral, se demostró que el mejor escalador cayó en un terreno que debería ser adecuado para él.

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“La preparación ha ido bien. Estoy en forma, tenemos un buen equipo y estamos muy preparados”, dijo Seixas a CiclismoProNet.

“Solo está Matthew (Riccitello), que está un poco enfermo esta mañana, creo que es una intoxicación alimentaria o algo así, aún no lo sabemos. De todos modos, no es algo transmisible, así que esperamos que pase de etapa”.

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Los compañeros de equipo de Decathlon de Seixas dejaron claras sus intenciones cuando se pusieron al frente para controlar la fuga de nueve corredores, sugiriendo que el joven de 19 años atacaría en la final, pero no pasó mucho tiempo después de esto que el centro de carrera confirmó el abandono de Riccitello.

“Matthew Riccitello se sintió mal anoche y tuvo que abandonar la carrera antes de tiempo”, decía una publicación de Decathlon CMA CGM en X. “Que te mejores pronto, Matthew”.

Riccitello, de 24 años, ha impresionado desde que se unió al equipo francés procedente de Israel-Premier Tech, llegando al sexto lugar en la general en Algarve mientras apoyaba a Seixas, noveno en la general en la Volta a Catalunya y ganando la carrera de un día del Tour de Jura.

No está programado para correr el Tour de Francia junto al adolescente estrella, pero su calendario hasta este momento sugiere que era uno de los corredores en carrera. Si esta enfermedad persiste y no es seleccionado para el Tour, su atención volverá a centrarse en la Vuelta a España.

Incluso sin él, Seixas cuenta con uno de los equipos más fuertes que lo apoyan en el Dauphiné: Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre, Daan Hoole, Stefan Bissegger y Léo Bisiaux.