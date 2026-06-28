Se esperaba que Decathlon incluyera a Matthew Riccitello y Gregor Mühlberger en la lista del Tour, pero el anuncio se ha retrasado.

Paul Seixas, de Dceathlon CMA CGM, ha sido visto entrenando en los altos Alpes mientras el día cuenta regresivamente para el inicio del Tour de Francia y el súper talento de 19 años continúa recuperándose de sus lesiones por accidente.

periódico local Le Dauphiné Vi al ciclista francés escalando el Col du Galibier el jueves, con sus compañeros Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre, Gregor Mühlberger y Matthew Riccitello. Con Seixas también corrió Romain Bardet, que ha sido anunciado como el futuro director deportivo del equipo.

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