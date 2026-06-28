Se esperaba que Decathlon incluyera a Matthew Riccitello y Gregor Mühlberger en la lista del Tour, pero el anuncio se ha retrasado.

Paul Seixas, de Dceathlon CMA CGM, ha sido visto entrenando en los altos Alpes mientras el día cuenta regresivamente para el inicio del Tour de Francia y el súper talento de 19 años continúa recuperándose de sus lesiones por accidente.

periódico local Le Dauphiné Vi al ciclista francés escalando el Col du Galibier el jueves, con sus compañeros Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre, Gregor Mühlberger y Matthew Riccitello. Con Seixas también corrió Romain Bardet, que ha sido anunciado como el futuro director deportivo del equipo.

Decathlon había dicho que Seixas y sus compañeros realizarían recorridos de reconocimiento de las tres etapas alpinas durante un último campo de entrenamiento mientras los días cuentan atrás para el inicio del Tour. La Grand Boucle de este año termina con etapas de montaña hasta Orcières-Merlette y luego dos subidas a Alpe d'Huez en días consecutivos a través de las icónicas horquillas y el menos conocido Col de Sarenne.

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Seixas no participará en el Campeonato Nacional de Francia el domingo y viajará directamente a Barcelona el martes para la Gran Départ del Tour de Francia.

Se espera que apunte a la general en su debut en el Tour, y los fanáticos franceses esperan que algún día pueda ganar el Tour. La trayectoria profesional de Seixas ha indicado que está destinado a la grandeza, pero sufrió una fuerte caída en el reciente Tour Auvergne-Rhône-Alpes y luego abandonó la carrera.

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Sufrió importantes sarpullidos en los antebrazos y la cadera, y admitió que “se resbaló como un tobogán, de frente. Me rasqué en el camino”. Se vio obligado a entrenar bajo techo mientras se recuperaba, pero viajó a los Alpes para montar al aire libre y mantenerse en altitud. Se le ha visto con vendajes en el brazo, dos semanas después de su accidente.

Seixas se sometió a una resonancia magnética el martes para descartar cualquier consecuencia de su accidente en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y desde entonces aumentó la intensidad de su entrenamiento, incluso pedaleando bajo la lluvia el miércoles.

Se suponía que Decathlon nombraría a sus ocho corredores para el Tour de Francia el martes, pero retrasó su anuncio mientras esperan los controles finales sobre la condición física y la salud de los ciclistas.

De acuerdo a El equipo , Decathlon está preocupado por Daan Hoole. El corredor holandés y contrarreloj sería un miembro importante de Seixas, pero se retiró del Campeonato Nacional Holandés TT esta semana.

Se espera que Prodhomme, Paret-Peintre y Riccitello formen el núcleo del equipo del Tour, con Mühlberger seleccionado después de su impresionante apoyo a Felix Gall en el Giro de Italia.

Es probable que Stefan Bissegger y Hoole sean seleccionados, pero la dirección del equipo Decathlon tiene que decidir si el velocista Olav Kooij obtiene un lugar en la lista final de ocho corredores.

Se espera que Decathlon nombre su alineación del Tour después del Campeonato Nacional el fin de semana y de los controles y consideraciones médicos finales.