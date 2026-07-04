Prepárate para el Tour y todo un año de acción ciclista en vivo con grandes ahorros sobre el costo habitual.

Si eres un fanático del ciclismo de EE. UU. y quieres ver la cobertura en vivo del Tour de Francia 2026, Peacock TV es el lugar para estar. La 113.ª edición del Tour de Francia comienza este fin de semana, sábado 4 de julio, en Barcelona, ​​España, y el popular servicio de streaming seguirá toda la acción a medida que se desarrolle la carrera de este año. Actualmente también ofrece una suscripción de 12 meses por el precio de 10.

Eso significa que puedes asegurar un año completo de cobertura de ciclismo en vivo por solo $109,99, reducido desde $131,88, el precio más bajo que hemos visto desde el Black Friday del año pasado.

Ahorre 17% al registrarse para un plan de 12 meses en Peacock TV.

El plan Peacock Premium es la opción más popular y, además de la cobertura exclusiva en vivo del Tour, puedes ver series de televisión, películas exitosas y muchos otros deportes. Incluye anuncios, y si desea disfrutar de la transmisión sin publicidad, el plan Premium Plus está disponible por $ 169,99 con la misma oferta de '12 meses por el precio de 10'.

Si viaja al extranjero durante el verano, lo más probable es que la visualización de Peacock TV esté bloqueada por restricciones geográficas.

La mejor manera de continuar viendo regularmente como si estuvieras en casa y asegurarte de no perderte ninguna acción del Tour es usar una VPN. NordVPN ha descontado sus planes VPN altamente calificados hasta en un 75%, con una bonificación de tres meses gratis además.

Ahorre hasta $192 cuando se registre en un plan NordVPN de dos años en NordVPN.

El Plan Completo es la opción más popular de Nord y cuesta solo $ 4,49 por mes o $ 372,60 durante un período de dos años, si se tienen en cuenta los tres meses adicionales.

NordVPV es una opción recomendada cuando se trata de los mejores servicios de VPN. Nuestros colegas expertos de TechRadar han probado rigurosamente y verificado de forma independiente todos los principales servicios VPN, y Norton obtuvo una calificación de 4,5 estrellas, elogiado por ser uno de los servicios VPN más fáciles y rápidos, y la mejor opción en general.

Si eres nuevo en una VPN (red privada virtual), entonces esta útil tecnología de Internet simplemente permite que tus dispositivos aparezcan como si estuvieran ubicados en tu ubicación habitual. Así, estés donde estés en el mundo, podrás acceder a tus servicios de streaming habituales, lo que te permitirá una cobertura ininterrumpida de tus deportes y programas de televisión favoritos.

Una VPN también viene con una serie de beneficios de privacidad y protección para su uso de Internet, que son muy útiles cuando viaja al extranjero y ofrecen beneficios que incluyen seguridad adicional al usar Wi-Fi público, protegiendo la privacidad para el trabajo remoto y las transacciones financieras.

Esta es una de las mejores ofertas de VPN disponibles actualmente y perfecta para ver ciclismo en vivo ininterrumpidamente en 2026.

A continuación encontrará las mejores ofertas de Peacock TV y NordVPN con precios relevantes para su ubicación.

El mejor pavo real de hoy Pavo Real Premium $7.99 $7.99 /mes Ver oferta

Las mejores ofertas de NordVPN de hoy NordVPN 2 años $3.09 /mes Ver oferta