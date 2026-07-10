El belga dice que la forma en que se desarrolló el final de la etapa 6 “deberá discutirse a fondo esta noche”, ya que no logran igualar a Pogačar y Vingegaard.

Remco Evenepoel se mostró disgustado al final de la etapa 6 del Tour de Francia y reveló que su colíder de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz, se negó a darle una ventaja mientras luchaban por el tercer lugar en Gavarnie-Gèdre.

El belga destacó cómo el trabajo que había hecho a principios de temporada para el alemán no fue devuelto cuando lo solicitó el jueves, y enfatizó que será necesario tener un informe completo esta noche.

Evenepoel estaba visiblemente frustrado después de cruzar la meta en cuarto lugar, perdiendo el sprint durante los últimos cuatro segundos de bonificación ante Isaac del Toro, quien ya había lanzado a Tadej Pogačar a una impresionante victoria en solitario desde el Col du Tourmalet. Luego tuvo que pasar directamente por el control antidopaje, pero finalmente habló con la prensa flamenca fuera del coche del equipo y explicó su enfado.

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“Había pedido una pista y no la obtuve”, dijo Evenepoel a esporza.

“Sí, estaba enojado, y con razón. En la Volta a Catalunya, corrí delante para él durante 30 kilómetros. Le pedí que hiciera un kilómetro de trabajo delante, y eso no fue posible. Eso me enojó y habrá que discutirlo a fondo esta noche”.

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Lipowitz había superado la cima del Tourmalet por delante de Evenepoel en un grupo que también incluía a Paul Seixas y Del Toro, pero en el largo descenso antes de la subida gradual final a la meta, Evenepoel se unió a su compañero de equipo.

Esto significaba que Red Bull, junto con Lidl-Trek con Juan Ayuso y Mattias Skjelmose, tenían la ventaja numérica, pero aun así, la cooperación fue pobre. Cuando el primer gran grupo perseguidor llegó a la meta, habían perdido 2:57 ante Pogačar y 19 segundos ante Jonas Vingegaard.

“Los Emiratos Árabes Unidos fueron extremadamente rápidos. Nosotros ya íbamos bastante rápido, pero ellos fueron extremadamente rápidos”, dijo, después de que los hombres de Pogačar iniciaran la ascensión de 17 kilómetros a todo gas.

“Estuvo bastante bien. Hice lo que podía hacer. En cualquier caso, no pensaba excederme al final del Tourmalet, porque aún me esperaba un largo descenso. Sabía que con mis habilidades de descenso aún podría alcanzar al grupo que tenía delante”.

Evenepoel no solo estaba descontento con su colíder, sino que también destacó la falta de voluntad de Lidl-Trek para retirarse de inmediato y darles la mejor oportunidad de perseguir a los dos líderes o al menos limitar el daño a Pogačar. Quedó desconcertado.

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“Entiendo por qué Del Toro y Sepp Kuss no iban, pero Lidl-Trek estaba allí sólo con ellos dos y no quisieron montar inmediatamente”, añadió.

“Pensé: '¿Qué tienes que perder? Si trabajamos juntos, tal vez podamos llegar tan lejos como Jonas. Pero algunos corredores querían arrastrar de nuevo”.

Evenepoel dijo que Seixas, de 19 años, también estaba confundido por la falta de cooperación: “También dijo que no entendía por qué algunos corredores se arrastraban. Le dije que este es el Tour y que no sería la última vez”.

Incluso a pesar del drama, el ex finalista del podio del Tour, Evenepoel, está a poca distancia de igualar ese resultado, ya que ahora ocupa el cuarto lugar después de la primera etapa de montaña, 3:30 menos que Pogačar pero a solo siete segundos de Del Toro en tercer lugar.

“Sí, todavía hay muchas posibilidades, pero Jonas también está en buena forma”, dijo sobre el potencial para ocupar ese segundo puesto. “No deberíamos olvidar eso”.

Red Bull dijo a principios de año que Evenepoel y Lipowitz eran una combinación que podría florecer en la lucha contra la fuerza dominante del Tour, pero la primera vez que preguntaron, terminó en drama y llamadas. ¿Cómo afrontarán las próximas etapas de montaña o simplemente serán las piernas las que decidirán?

En cualquier caso, no será una historia que deba perderse, ya que Lipowitz también está bien en la lucha por la general, a 30 segundos de su colíder.