El belga dice que la forma en que se desarrolló el final de la etapa 6 “deberá discutirse a fondo esta noche”, ya que no logran igualar a Pogačar y Vingegaard.

Remco Evenepoel se mostró disgustado al final de la etapa 6 del Tour de Francia y reveló que su colíder de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz, se negó a darle una ventaja mientras luchaban por el tercer lugar en Gavarnie-Gèdre.

El belga destacó cómo el trabajo que había hecho a principios de temporada para el alemán no fue devuelto cuando lo solicitó el jueves, y enfatizó que será necesario tener un informe completo esta noche.

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