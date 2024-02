La valoración de la empresa alcanza su nivel más bajo cuando el CEO denuncia al departamento de atención al cliente por “mancillar la marca”

Peloton ha sufrido un duro golpe en la cotización de sus acciones esta semana, tras anunciar a los inversores que aún faltan meses para volver al crecimiento.

En una carta a los accionistas del director ejecutivo Barry McCarthy publicada el jueves, la empresa estadounidense conocida por sus bicicletas estáticas y cintas de correr conectadas reveló una pérdida neta de 194,9 millones de dólares durante el período de tres meses que finalizó el 31 de diciembre.

Mientras tanto, los ingresos cayeron a 743,6 millones de dólares, una caída del 6% frente a los 792,7 millones de dólares del año anterior.

Como gran parte de la industria del fitness en el hogar, Peloton disfrutó de un rápido crecimiento gracias a la pandemia de COVID-19. El cierre de gimnasios y la restricción de actividades grupales en todo el mundo crearon un aumento en la demanda de equipos de ejercicio en el hogar, y el precio de las acciones de Peloton, abreviado como PTON, se disparó de un promedio de alrededor de 25 dólares por acción a un máximo de 162,72 dólares.

El precio de las acciones se mantuvo elevado, oscilando entre 80 y 120 dólares por acción hasta noviembre de 2021, cuando la empresa se vio obligada a revisar a la baja sus previsiones para todo el año fiscal 2022. En una semana, el precio de las acciones cayó alrededor del 50% y desde entonces ha seguido una trayectoria descendente.

Desde octubre de 2023, PTON ha oscilado entre 4,50 y 7 dólares por acción, y el precio actual es de 4,24 dólares, recuperándose ligeramente desde un mínimo histórico de 4,12 dólares el viernes pasado.

La última caída se debe en parte a los decepcionantes resultados, pero principalmente a las cautelosas perspectivas de cara al tercer trimestre y al resto del año, en el que las previsiones de la compañía no cumplieron con las expectativas de Wall Street.

Peloton espera que sus ingresos del tercer trimestre estén entre 700 y 725 millones de dólares, con una pérdida de EBITDA ajustada (ganancias antes de intereses, depreciación, impuestos y amortización) de 20 millones de dólares. Esto es significativamente peor que los 2 millones de dólares que estimaron los analistas, según CNBC y StreetAccount.

A pesar del panorama débil, McCarthy expresó optimismo de que las cosas van en la dirección correcta para la marca.

Dijo que la compañía había experimentado un “crecimiento de ventas excepcionalmente fuerte” a través de ventas minoristas a terceros como Dick’s Sporting Goods y Amazon, afirmando un aumento interanual del 74% en el segundo trimestre, que cubre el período de vacaciones de octubre a diciembre.

También dice que la compañía pronostica un crecimiento interanual del 100% para su programa Bike Rental, que permite a los usuarios alquilar el paquete completo de equipos por $89 al mes, renunciando al alto costo inicial de comprar Bike o Bike+.

También hubo noticias positivas sobre la incursión de la compañía en el mundo del running, la cinta de correr Tread+, y McCarthy dijo que “la demanda ha sido significativamente más fuerte de lo que esperábamos”.

La compañía cuenta con 3 millones de suscripciones a Connected Fitness y otros 718.000 suscriptores de la aplicación Peloton. Afirma que los usuarios reactivaron “más rápido de lo previsto” las suscripciones que se suspendieron durante el problema del retiro de tijas de sillín, que afectó a 2,2 millones de usuarios en mayo del año pasado.

A pesar del optimismo, McCarthy también mencionó algunos fracasos, aunque no sin antes asegurar a los inversores que “si no estamos fracasando, no estamos siendo lo suficientemente agresivos al probar nuevas iniciativas”.

“Una iniciativa que no ha funcionado es nuestro experimento de bicicletas premium de marca compartida con la Universidad de Michigan”, explicó. Esta fue una colaboración en la que la marca creó modelos de bicicletas en los colores escolares, disponibles para su compra.

“Vendimos sustancialmente menos bicicletas a exalumnos y patrocinadores de lo que esperábamos. Lo que parecía una buena idea no funcionó. Entonces, en lugar de lanzar bicicletas de marca compartida adicionales con los colores de la escuela, pondremos fin a esta iniciativa de hardware”.

McCarthy también calificó al departamento de atención al cliente como otro fracaso.

“La experiencia de soporte para miembros ha empañado nuestra marca y simplemente debemos hacerlo mejor. El equipo se encuentra actualmente en medio de un reinicio. Nuevo liderazgo. Nuevos sistemas. Nuevos proveedores externos. Nueva capacitación. Nuevo personal.

“Confío en que esta vez estamos en el camino correcto. Confío en el nuevo liderazgo y confío en que en los próximos meses nuestros miembros recibirán el nivel de servicio que merecen y esperan, y de lo que podemos estar orgullosos”.