Todas las infracciones y sanciones impuestas en Italia

La tercera etapa del Giro de Italia femenino vio la primera tarjeta amarilla de la carrera y una multa a una corredora por “daño a la imagen del deporte”.

Mille Couzens fue la corredora que recibió la tarjeta amarilla por sus acciones en el sprint final, es decir, “desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otra corredora o sprint irregular”.

El piloto del Fenix-Premier Tech fue multado con CHF 200 y recibió una penalización del 25% en la clasificación por puntos. Couzens también quedó relegada a la última posición de su grupo, ubicándose en el puesto 40 de la etapa tras cruzar la meta en séptimo lugar.

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Por otra parte, Chiara Consonni (Canyon-SRAM) fue multada con 100 francos suizos por “comportamiento indecoroso o inapropiado y daño a la imagen del deporte”. Esto pareció deberse a sus acciones después de un accidente a mitad de carrera, en el que le gritó a Thalita De Jong (Human Powered Health) afectada y le arrancó la bicicleta de debajo.

Se podía escuchar a Consonni gritándole a De Jong, mientras intentaba levantar su bicicleta del suelo, con la pierna de De Jong atrapada en el manillar de Consonni. El incidente se puede ver en el vídeo a continuación.

Las prisas y la tensión en carrera no deben ser una excusa para este comportamiento de Chiara Consonni con una Thalita de Jong que se queda enganchada en alguna parte de la bicicleta de la italiana#GirodItalia#UCIWWT pic.twitter.com/i8o7msZTVk1 de junio de 2026

Dos días después de la impactante descalificación de Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), siguen surgiendo innumerables preguntas tras la decisión de la UCI después de que Wiebes ganara la etapa 1 y se consiguiera el maillot de líder de la carrera. Su bicicleta fue pesada y se encontró que estaba por debajo del límite de 6,8 kilogramos de la UCI, y la primera maglia rosa fue otorgada a la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek).

Con horas de carrera todos los días durante nueve días, las Grandes Vueltas a menudo ven múltiples penalizaciones, todas las cuales se enumeran en el comunicado del jurado de la carrera después de cada etapa.

Estos pueden ser por cosas tan simples como tirar basura fuera de la zona designada, o tan graves como conducir peligrosamente en una carrera de velocidad. Las sanciones pueden variar desde pequeñas multas y deducciones de puntos o tiempo hasta tarjetas amarillas o, en casos muy graves, la descalificación.

Se pueden imponer sanciones tanto a los corredores como al personal, así como a otros miembros del convoy de carrera, aunque aquí solo realizaremos un seguimiento de los corredores y el personal del equipo.

También se pueden repartir tarjetas amarillas y sanciones, y si recibes más de una en la misma carrera, eres descalificado y suspendido por siete días. Tres en 30 días equivalen a una suspensión de 14 días y seis en un año significa una suspensión de 30 días.

Aquí está nuestra lista de todas las sanciones incurridas durante el Giro de Italia femenino de este año.

Penalizaciones del Giro de Italia Femenino 2026

Etapa 1

Lorena Wiebes (SD Worx-ProTime) – DSQ, bicicleta por debajo del límite de peso UCI

Danny Stam (SD Worx-ProTime) – 500 CHF, bicicleta por debajo del límite de peso UCI

Etapa 2

Davide Gani (Picnic-PostNL DS) – 500 CHF por no seguir las instrucciones de los comisarios

Etapa 3

Millie Couzens (Fenix-Premier Tech) – Multa de 200 CHF, tarjeta amarilla y penalización del 25% en la clasificación por puntos y descenso al último lugar del grupo de corredores por desviación de la línea elegida que obstruya o ponga en peligro a otro corredor o sprint irregular

Chiara Consonni (Canyon-SRAM) – Multa de 100 CHF por comportamiento indecoroso o inapropiado y por dañar la imagen del deporte

Yulia Biriukova, Tiril Jorgensen (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) – Multa de 100 CHF cada una por conducta indecorosa o inapropiada (en particular, desnudarse u orinar en público en la salida, la meta o durante la carrera) y daños a la imagen del deporte