Todas las infracciones y sanciones impuestas en Italia

La tercera etapa del Giro de Italia femenino vio la primera tarjeta amarilla de la carrera y una multa a una corredora por “daño a la imagen del deporte”.

Mille Couzens fue la corredora que recibió la tarjeta amarilla por sus acciones en el sprint final, es decir, “desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otra corredora o sprint irregular”.

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