Seguimiento de las infracciones y sanciones acumuladas en la carretera de Barcelona a París

El jurado de la carrera del Tour de Francia impuso dos multas distintas al director deportivo de Alpecin-Premier Tech, Christoph Roodhooft, en la etapa 5 por no seguir las instrucciones de conducción en el convoy.

Aunque Roodhooft fue multado con un total de 700 CHF, no recibió una tarjeta amarilla como el DS del Lotto-Intermarché Pieter Vanspeybrouck, quien fue multado con 500 CHF por la misma infracción de las reglas y recibió una tarjeta amarilla.

No se impusieron infracciones a ningún corredor del pelotón del Tour de Francia al final de dos días relativamente tranquilos para el jurado de la carrera desde la etapa del lunes, cuando hubo un total de 10 multas en la etapa 3.

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El personal del UAE Team Emirates-XRG recibió una segunda tarjeta amarilla el lunes. El mecánico del equipo, Bostian Kavcnik, recibió una penalización poco común en la etapa 2 por “asistencia irregular a un ciclista” cuando Isaac del Toro quedó varado al costado de la carretera mientras dos autos del equipo pasaban y Kavcnik aparentemente fue en contra del tráfico de carrera cuando fue enviado a montar la bicicleta de repuesto de Del Toro de regreso al ciclista.

Durante las tres semanas y 21 días de carrera en un Gran Tour, hay muchas posibilidades para que los ciclistas y equipos infrinjan las reglas (deliberada o inadvertidamente) durante el Tour, desde infracciones menores hasta incidentes más graves.

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La Vuelta Femenina penaltis, multas y tarjetas amarillas

Las penalizaciones se pueden imponer por muchas cosas diferentes, que van desde cosas pequeñas como entrar demasiado tarde en un escenario o tirar basura fuera de la zona designada, hasta problemas más grandes como desviaciones peligrosas en el sprint o botellas pegajosas prolongadas.

Las sanciones pueden consistir en multas en efectivo, que van desde unos pocos cientos de francos suizos hasta miles (las multas siempre se imponen en francos suizos, CHF, que es la moneda de la UCI). Los corredores también pueden ser sancionados con deducciones de tiempo, deducción de puntos en determinadas clasificaciones, descensos e incluso descalificación por las infracciones más graves.

Las sanciones son generalmente proporcionales a la infracción; por ejemplo, tirar basura puede ser una multa en efectivo, pero una botella pegajosa que hizo que un ciclista ahorrara tiempo podría recibir una penalización de tiempo. Las multas en efectivo generalmente se deducen del premio en metálico del equipo al final de la carrera.

Las infracciones que se consideran peligrosas también pueden hacer que un ciclista reciba una tarjeta amarilla, un sistema introducido hace un par de años. Si un corredor o miembro del personal recibe más de una tarjeta amarilla en la misma carrera, será descalificado y suspendido por siete días. Tres en 30 días generan una suspensión de 14 días, mientras que seis en un año significan una suspensión de 30 días, aunque esto aún no ha sucedido.

Las penalizaciones son impuestas por el jurado de carrera y registradas en el comunicado de cada día.

A continuación, hacemos un seguimiento de todas las sanciones impuestas a los corredores y algunas de las multas más importantes para el personal del equipo durante el Tour de 2026.

Tour de Francia 2026 multas, penalizaciones y tarjetas amarillas

Etapa 2

Pablo Castrillo (Movistar) – 200CHF por botella pegajosa

José Joaquín Rojas (Movistar DS) – 500 CHF por botella pegajosa

Bostian Kavcnik (mecánico del UAE Team Emirates): multa de 500 CHF y tarjeta amarilla por asistencia irregular a un corredor

Etapa 3

Andrej Hauptman (UAE Team Emirates DS): multa de 500 CHF y tarjeta amarilla por incumplimiento de las normas relativas a los movimientos de vehículos durante la carrera.

Daan Hoole (Decathlon CMA CGM) – 200 CHF por botella pegajosa

Luke Rowe (Decathlon CMA CGM DS) – 500 CHF por botella adhesiva

Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) – 200 CHF por botella pegajosa

Yvon Caer (Groupama-FDJ United DS) – 500 CHF por botella pegajosa

Raphael Meyer (personal de Tudor Pro Cycling) – 200 CHF por incumplimiento durante la alimentación

Sébastien Hinault (Cofidis DS) – 200 CHF por comportamiento inadecuado durante la alimentación

Patxi Vila (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – 200 CHF por comportamiento inadecuado durante la alimentación

Jean Antoine Ponce (Pilot TV) – Multa de 500 CHF y tarjeta amarilla por incumplimiento de las normas relativas a los movimientos de los vehículos durante la carrera.

Kurt Vandeborre (Foto del piloto) – Multa de 500 CHF y tarjeta amarilla por incumplimiento de las normas relativas a los movimientos de vehículos durante la carrera

Etapa 4

Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) – 500 CHF y 25 puntos UCI por eliminar los residuos fuera de la zona de basura

Kelland O'Brien (Jayco-AlUla) – OTL

Etapa 5