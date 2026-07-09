Seguimiento de las infracciones y sanciones acumuladas en la carretera de Barcelona a París

El jurado de la carrera del Tour de Francia impuso dos multas distintas al director deportivo de Alpecin-Premier Tech, Christoph Roodhooft, en la etapa 5 por no seguir las instrucciones de conducción en el convoy.

Aunque Roodhooft fue multado con un total de 700 CHF, no recibió una tarjeta amarilla como el DS del Lotto-Intermarché Pieter Vanspeybrouck, quien fue multado con 500 CHF por la misma infracción de las reglas y recibió una tarjeta amarilla.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: