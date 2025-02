El final agitado ve al campeón europeo perder el liderazgo y casi un choque antes de la tirachina a la segunda victoria en dos días

Tim Merlier (Soudal-Quickstep) experimentó un torbellino de emociones en los últimos dos kilómetros de la final de sprint de hoy en la gira de los EAU, desde pensar “que había terminado”, hasta evitar un accidente y de repente parecía que había ganado en un galope con un devastador sprint largo.

No era exactamente la dramatización de ganar un sprint casado con el choque antes de chocar en un soigneur y chocarse más allá del final como fue ayer. Sin embargo, el belga está luchando por ganar un libro de texto en este momento. No es que lo moleste, particularmente, ya que las victorias son la única moneda en la que trata.

El campeón europeo no estaba cerca de la posición que quería después de un cambio en la dirección con poco menos de 2 km para ir a apretar el pelotón y lo vio desconectado del hombre de la derecha Bert Van Lerberghe.

Mirando la vista superior del pelotón después de que el grupo se puso por debajo del estandarte de 1 km para ir, Merlier ni siquiera estaba en una foto. Cómo encontró un carril para correr en absoluto es notable, pero de alguna manera lo logró con un buen momento y fortuna, tal como lo ha hecho en el rompeolas de Abu Dhabi durante las últimas dos giras de los EAU.

“Hoy estaba en un gran problema”, dijo Merlier después del final. “Intentamos organizarlo nuevamente como ayer, pero creo que con el viento en contra y un estrechamiento de 1.9 km, perdí a Bert. Luego estaba detrás y él no regresó y ya estaba demasiado lejos.

“Traté de ascender, pero no encontré una brecha y luego tuve que romper demasiado también por razones de seguridad con 1,5 km para el final”.

Merlier se vio obligado a tirar los descansos en el grupo físico después de golpear los hombros con Jonathan Milán (Lidl-Trek) y otros que buscan una posición ideal.

Esto terminó con Matteo Malucelli (XDS-Astana) tocando la rueda trasera de Merlier y se estrelló, también lo que llevó a Carlos Rodríguez (granadiers de Ineos) golpeando el escritorio para el segundo día que se ejecuta.

Todo fue accidental, pero después de que de alguna manera no se estrelló, Merlier tuvo que reenfocarse e intentar reunir algo especial si iba a desafiar la victoria, después de haber sido retrocedido varias posiciones.

En este punto, los otros dos mejores velocistas de Cycling, Milán y Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), estaban mejor posicionados que él. Merlier tuvo que arriesgarse y disparó por el interior, incluso con el viento en contra de él, y salió asaltando el pelotón liderado por Tudor para obtener una brecha.

Entonces, no solo superó a sus rivales, sino que los superó por completo.

“Pensé que había terminado”, dijo Merlier. “Pero luego encontré una brecha con 300 y traté de sorprender a todos. Tuve que mantenerlo en la línea y fue un largo esfuerzo con el viento en contra, pero estoy feliz de haber quedado al frente.

“Encontré una brecha en el lado derecho y pasé a los chicos de Alpecin y Tudor en la parte delantera, luego vi a los otros velocistas (no se habían ido) en ese momento. Cuando lancé supe que había hecho un buen movimiento, pero si alguien con ayuno Las piernas podrían seguir, entonces habría sido un gran problema “.

Philipsen, por primera vez desde París-Nice en 2022, deja una carrera en el escenario sin tomar una victoria. Es solo su primera carrera de la temporada, pero el belga admitió que simplemente no tiene la velocidad de gama alta todavía.

“Era caótico nuevamente como todos los días. Muy fácil etapa y luego una final realmente intensa”, dijo Philipsen a los periodistas, incluidos My Bikeal final.

“Creo que fue un sprint justo y Tim vendría con mucha velocidad desde atrás. Estaba bastante bien (en cuanto al posicionamiento), tal vez tuve que tomar un poco de viento.

“Por supuesto, no todos los sprints eran perfectos, pero creo que me perdí un poco de velocidad. Entrené muy duro en los últimos meses, pero es fácil girar todos los días, así que lo hace diferente: no tengo el más rápido Corriendo las piernas en este momento “.

Merlier no sabía cuál era su velocidad máxima en el sprint hoy, pero Fabio Jakobsen (Picnic Postnl) dijo De Telegraaf que había alcanzado los 71 km / h en la carga final por la línea. Es una tendencia que solo avanza.

“Lo veremos más tarde, pero ayer fue como 72 km / h o algo así”, dijo Merlier. “Vamos más y más rápido cada año”.

Si bien parecía que Milán se estaba abriendo camino hacia la corona indiscutible del Rey Sprint en el 'Campeonato Mundial de Sprinters' no oficial de la gira de los EAU con dos victorias en la etapa, Merlier ha fingido el puntaje y ha mostrado dominio en los últimos dos fines planos.

Philipsen puede ser el perdedor de la semana, pero la batalla por la supremacía de sprint debería desarrollarse más adelante esta temporada en el Tour de Francia, cuando los tres hombres rápidos de ciclismo deberían competir entre sí en la carrera más grande por primera vez.

Sin embargo, el hombre de Alpecin-Deceuninck es, con mucho, el más experimentado de los tres en el Pandemonio que se desarrolla en los sprints de la gira como un ganador de nueve veces.