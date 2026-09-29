“No puedo decir lo suficiente sobre el equipo y el año que viene, si seguimos construyendo sobre lo que hemos empezado, creo que conseguiremos grandes resultados y grandes carreras”, dice el canadiense.

Fue uno de esos días en la primera etapa de Le Tour de Langkawi donde sólo unos pocos centímetros en cualquier dirección habrían cambiado el resultado, cambiando el guión de la esperada victoria de etapa inicial de Matteo Malucelli (XDS-Astana) a una victoria en su debut en la carrera tanto para Modern Adventure como para Riley Pickrell.

No fue así, a pesar de que las esperanzas podían haber sido altas en la carrera hacia la meta al final de unos calurosos y húmedos 193 kilómetros en Malasia.

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