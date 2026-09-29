“No puedo decir lo suficiente sobre el equipo y el año que viene, si seguimos construyendo sobre lo que hemos empezado, creo que conseguiremos grandes resultados y grandes carreras”, dice el canadiense.

Fue uno de esos días en la primera etapa de Le Tour de Langkawi donde sólo unos pocos centímetros en cualquier dirección habrían cambiado el resultado, cambiando el guión de la esperada victoria de etapa inicial de Matteo Malucelli (XDS-Astana) a una victoria en su debut en la carrera tanto para Modern Adventure como para Riley Pickrell.

No fue así, a pesar de que las esperanzas podían haber sido altas en la carrera hacia la meta al final de unos calurosos y húmedos 193 kilómetros en Malasia.

“Definitivamente pensé que lo tenía; incluso en el lanzamiento en bicicleta, no estaba seguro”, dijo Pickrell. ciclismonoticias después de subir al podio en la ciudad de Kampar. “Podía sentir a Malucelli llegar en los últimos 50 metros, pero pensé que se quedaba atrás, pero logró adelantarse en la final.

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“Fui un poco temprano, pero he tenido otras ocasiones este año en las que no fui temprano y me bloquearon o tuve que parar a mitad del sprint. Realmente entré en esto y dije, '¿sabes qué? Faltan 270 metros para la última curva, faltan 280 metros. Saldré de eso. Lo golpearé y veré qué pasa'”.

Y lo que pasó fue que casi gana. Si Pickrell lo hubiera logrado, habría sido su primera victoria de la temporada; en cambio, fue su tercer podio.

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“Pensamos que podríamos conseguir una victoria hoy, y creo que fue lo más cerca que pudimos sin la victoria”, dijo Pickrell. “Así que no creo que ninguno de nosotros esté muy decepcionado. Hemos rodado muy bien como equipo, y luego Malucelli fue más rápido hoy”.

Es más, lo hicieron como un equipo de cinco con Leo Hayter (que si hubiera estado compitiendo probablemente habría quedado en cabeza de carrera) incapaz de alinearse después de llegar a Malasia y descubrir que tenía pericarditis.

Puede que las cosas no hayan salido exactamente según lo planeado al perder a un corredor y luego perderse la victoria de la primera etapa, pero hay muchos motivos para ser optimistas sobre lo que queda por delante para las próximas siete etapas y más allá.

“Deberíamos tener tres o cuatro oportunidades más de sprint, así que nunca se sabe”, dijo Pickrell. “Por supuesto, todos los días voy a buscar la victoria, pero no es que me queje del segundo puesto”.

O su temporada, con Pickrell, de 25 años, firmando con el nuevo equipo Modern Adventure en 2026 después de unirse a las filas profesionales con Israel Premier Tech en 2024.

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“Realmente vendieron el equipo, y lo que vendieron es exactamente lo que tengo, así que estoy muy feliz”, dijo Pickering, quien tiene contrato con el equipo hasta el final de la próxima temporada.

“Realmente no puedo decir lo suficiente sobre el equipo y el año que viene, si seguimos construyendo sobre lo que empezamos, creo que se obtendrán grandes resultados y grandes carreras”.

*My Bike asistirá a Le Tour de Langkawi con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluye viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.