Un veterano australiano de 36 años se beneficia de la experiencia canadiense en su “hogar lejos del hogar”

Michael Matthews (Australia) es un veterano de las carreras del WorldTour canadiense, habiendo ganado tres veces el GP de Quebec y una vez el GP de Montreal. Esta vez, el circuito de Montreal fue sede del Campeonato Mundial UCI, y el australiano de 36 años desafió las expectativas al mantenerse entre los mejores durante toda la carrera y ganar el sprint por la medalla de plata detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE.UU.).

“Canadá ha sido fantástico conmigo a lo largo de los años. Y creo que la experiencia que he tenido conduciendo por aquí definitivamente me ayudó hoy a saber dónde podía ahorrar energía, dónde podía usarla”, dijo Matthews en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Estoy simplemente sin palabras de que todo haya salido bien hoy después de lo que he pasado en los últimos dos años. Ha sido una montaña rusa. Pensé que mi carrera había terminado dos veces en los últimos dos años. Y ahora estar aquí con una medalla de plata alrededor del cuello en el Campeonato Mundial es un sueño hecho realidad”.

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En mayo de 2025, a Matthews le diagnosticaron una embolia pulmonar, lo que le obligó a tomar medicamentos anticoagulantes y dejarlo fuera de las carreras durante casi tres meses. Luego sufrió una caída en un entrenamiento a principios de 2026, justo antes de la París-Niza, fracturándose ambos brazos.

“Pensar que mi carrera había terminado, que mi vida casi había terminado, recuperarme, tener otro revés y luego construir hasta donde estamos ahora… honestamente, solo le doy crédito a mi esposa, mi familia, el equipo que continuó apoyándome y creyendo en mí para que puedo volver a este nivel”, dijo.

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“Una vez que me escapé, simplemente me comprometí”: Ashlin Barry nunca chocó contra la pared, ni quedó atrapada ni tropezó en su camino hacia su primera medalla de oro en el Mundial de Ruta.

“Esto simplemente demuestra que si no te rindes, puedes regresar al nivel superior al que perteneces. Todo es posible cuando crees. Cuando crucé la línea de meta hoy, mi cabeza se metió entre las manos y sentí una enorme incredulidad por lo que acababa de lograr. Hoy estaba hablando con mi esposa antes de la carrera y ella simplemente me dijo: 'Sal, disfruta y déjalo todo ahí afuera. Asegúrate de terminar la carrera sabiendo que diste todo lo que tenías'.

“Y creo que eso es lo que pude lograr hoy. Estoy muy orgulloso del recorrido que hice hoy, y todavía estoy bastante sin palabras por estar sentado aquí ahora mismo con una medalla de plata alrededor de mi cuello”.

El australiano dejó en claro que se sentía como si hubiera ganado la medalla de plata, sin pensar demasiado en lo que podría haber sucedido si su grupo perseguidor hubiera atrapado al atacante en solitario McNulty.

“Cuando McNulty se fue, todavía tenían dos corredores estadounidenses en nuestro grupo. Todo lo que empezaba a salir, lo estaban cubriendo muy bien para Brandon. Fue difícil lograr un segundo movimiento para tratar de cruzar hacia él o iniciar una persecución porque tan pronto como los muchachos comenzaban a avanzar, los muchachos estadounidenses arruinaban la persecución nuevamente”, dijo Matthews, sentado junto al nuevo Campeón Mundial.

“Fue un poco frustrante, pero obviamente, si tienes números allí, eso es lo que haces por tu compañero de equipo. Este circuito le sienta muy bien, ganó aquí el año pasado, fue tercero aquí hace dos semanas. Y creo que hoy era el piloto más fuerte, así que se lo merece”.

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Además de su gran experiencia en las carreras canadienses, el idioma común y la cultura similar también hicieron que Matthews se sintiera cómodo, ya que estar en América del Norte siempre lo sintió como en casa.

“Poder hablar mi propio idioma siempre hace que sea un poco menos estresante para mí. No sé por qué, pero correr en Canadá y Estados Unidos se siente como en Australia”, añadió.

“Honestamente, me siento como en casa cuando estoy aquí. Todo está en inglés, obviamente, pero ustedes también son similares a los australianos, gente muy relajada, muy abierta y fácil de hablar, súper felices. El ambiente canadiense y estadounidense se siente muy similar al de Australia”.

Cuando se le preguntó acerca de las multitudes en las carreteras de Montreal, Matthews simplemente sacudió la cabeza con incredulidad antes de responder, expresando su agradecimiento por todos y cada uno de los espectadores a lo largo del campo al frente y al centro.

“De hecho, me sentí como si estuviera en Australia por un tiempo. Escuché mi nombre casi cada segundo de la carrera, eso es increíble. No estaba en Australia, obviamente, pero el apoyo para mí personalmente aquí en Canadá fue realmente algo especial”, dijo.

“He podido participar en dos Campeonatos Mundiales en Australia, y creo que el apoyo aquí en Montreal fue muy similar al que tuve allí. Estoy muy agradecido a los fanáticos canadienses y a todos los fanáticos que estuvieron al costado de la carretera hoy. Había casi diez personas alrededor del circuito, y se sintió como una carrera europea, los fanáticos se estaban volviendo locos por todos nosotros hoy. Creo que el apoyo que recibimos es la razón por la que pudimos ofrecer el espectáculo que hicimos hoy.

“No me quedaba energía en el cuerpo al cruzar la línea de meta, y el apoyo que ustedes nos brindaron significó que pude sacar ese poquito más de mí mismo para terminar la carrera sin nada y de alguna manera obtuve una medalla de plata alrededor de mi cuello. Sinceramente, estoy muy agradecido con el público canadiense de hoy y con todos los seguidores que estaban al costado de la carretera”.

Con la experiencia de dos complicaciones de salud que amenazaron no sólo su carrera ciclista sino su vida, el consejo de Matthews a los ciclistas jóvenes fue disfrutar cada momento de una carrera que pasa en un instante.

“Parece como si fuera ayer cuando estábamos en Richmond y tenía la medalla de plata alrededor de mi cuello, y eso fue hace 11 años. Así que si realmente amas el deporte, dale todo lo que tienes y disfruta el viaje, cada segundo”, dijo.

“Sucederá muy rápido y también terminará muy rápido. Disfruta cada pedalada que des. Levántate cada mañana y da todo lo que tienes. Cada vez que marcas un número, disfruta cada momento que tienes porque pasa muy rápido. Mi carrera casi termina y siento como si fuera ayer cuando recién comenzó. Así que solo puedo decirles a los jóvenes que disfruten cada momento”.