Un veterano australiano de 36 años se beneficia de la experiencia canadiense en su “hogar lejos del hogar”

Michael Matthews (Australia) es un veterano de las carreras del WorldTour canadiense, habiendo ganado tres veces el GP de Quebec y una vez el GP de Montreal. Esta vez, el circuito de Montreal fue sede del Campeonato Mundial UCI, y el australiano de 36 años desafió las expectativas al mantenerse entre los mejores durante toda la carrera y ganar el sprint por la medalla de plata detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE.UU.).

“Canadá ha sido fantástico conmigo a lo largo de los años. Y creo que la experiencia que he tenido conduciendo por aquí definitivamente me ayudó hoy a saber dónde podía ahorrar energía, dónde podía usarla”, dijo Matthews en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

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