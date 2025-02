“Es el mejor piloto en este momento y tal vez el mejor piloto de todos los tiempos, ir en contra de él es algo que recordaré por el resto de mi vida”, dice Belga

El campeón de la gira de EAU de los EAU, Lennert Van Eetvelt (Lotto) solo ha corrido a Tadej Pogačar (EAU EAU Emirates-XRG) 11 veces en su joven carrera, sin embargo, ya lo ha descrito como “algo que recordaré por el resto de mi vida”.

Van Eetvelt ha disfrutado el desafío de competir contra el campeón mundial en los EAU a pesar de que parece probable que no retenga su corona mientras sigue a Pogačar por 38 segundos. Se las arregló para vencer al actual líder de la carrera en la final de Sprint de apertura después de que Pogačar cometió un pequeño error, pero perdió el tiempo tanto en la contrarreloj en la etapa 2 como en la cumbre con Jebel Jais.

Si bien el belga no siente que esté reduciendo el déficit para alcanzar el nivel del esloveno, tal vez concediendo lo que podría suceder en la etapa final de mañana a Jebel Hafeet, ciertamente ha disfrutado su tiempo en el deslizamiento de Pogačar esta semana.

“Creo que competir contra él, la brecha es demasiado grande. Correr contra otros chicos de WorldTour es ciertamente agradable y es mejor para el desarrollo”, dijo Van Eetvelt a My Bike antes de la etapa 5.

“Debido a que compitiendo contra él te dejan caer de todos modos y generalmente no tiene sentido seguirlo. Pero es realmente agradable, es el mejor piloto en este momento y tal vez el mejor piloto que sepa, ir en contra de él es algo que recordaré por el resto de mi vida “.

Van Eetvelt fue entonces el piloto más cercano en GC para seguir el ataque impulsivo de Pogačar con su compañero de equipo Domen Novak a solo 11 kilómetros en la etapa 5 y terminó quedando con él en el grupo de escape durante 110 km.

“Estaba bromeando con sus compañeros de equipo de que si vamos ahora, no responderán y luego Tadej fue con otros muchachos y sin pensar que fui. Tal vez no fue realmente inteligente, pero fue un día divertido”, dijo Van Eetvelt a My Bike en la línea de meta en las afueras de Dubai.

Tanto él como Pogačar ganaron tres segundos de bonificación después de luchar jovialmente en los sprints intermedios. Sin embargo, mientras que Van Eetvelt ganó la carrera del año pasado gracias a ganar tiempo de manera similar, no “piensa que realmente importan, para ser sincero, fue divertido.

“A veces es bueno cambiar un poco el ritmo y probar el cuerpo”, dijo.

El belga reveló que también ha estado luchando contra una enfermedad misteriosa en los días previos a la carrera y las primeras cuatro etapas. Estaba agradecido de que los niveles formados en la Etapa 4 no causaron su intento de GC para salir con humo.

“Para ser honesto, no me sentía demasiado bien ayer”, dijo, hablando antes de la etapa 5. “Me divertí bastante en los vientos cruzados y la mierda tuvimos mala suerte dos veces para no estar en él, pero tuvimos suerte dos veces para conseguir De vuelta al frente y fue una buena lección para los próximos días.

“No sé (cómo es mi forma completamente), ya veremos. No me he sentido demasiado bien los últimos días. No sé qué es”.

Tal era la pobre sensación del belga que pensaba que su equipo le estaba fallando en el ascenso de 21.1 km a Jebel Jais en la etapa 3, antes de que finalmente se sorprendiera con el cuarto lugar que logró en el sprint.

“En realidad estaba pensando que mi medidor de poder estaba roto porque el poder realmente no era tan alto como esperaba que fuera, pero todavía estaba sufriendo”, dijo My Bike. “Entonces, al final, me sorprendió mucho el resultado que tuve porque no coincidía con mis sentimientos.

“Creo que como fue la forma en que fue la carrera, en realidad fue bastante perfecto vencer a Pogačar si quieres vencerlo. Esta fue la forma en que debería haber ido, comenzó (corriendo) bastante temprano y me sentí mal por Oscar Onley porque si él Estaba en su rueda, podría haber tenido la oportunidad, tal vez no vencerlo, pero acercarse bastante “.

Con su salud y forma todavía no exactamente donde quiere que estén, Van Eetvelt entrará en el final de Jebel Hafeet el domingo con una mente abierta y sin sentir presión para defender la camiseta roja que ganó en febrero pasado.

“De cualquier manera, podemos estar contentos con cómo el resultado estuvo al final (en Jebel Jais) y esperamos ser mejores el domingo”, agregó Van Eetvelt.

“Veré cómo va a ser honesto, no estoy demasiado estresado. Si me siento mejor, me siento mejor, si no lo hago, no lo hago. Es lo que es, solo espero Esté seguro los próximos días y no pierda tiempo en ningún escalón “.