El irlandés consigue la mayor victoria de su carrera tras una temporada plagada de accidentes y lesiones

Nadie ha dicho nunca que el ciclismo sea justo, pero las dificultades que han caído sobre Eddie Dunbar a lo largo de los años han parecido crueles incluso para los implacables estándares de este viejo deporte. Samuel Beckett podría haber escrito una colección de historias sobre las absurdeces de la mala fortuna que han acosado la carrera de su compatriota en los últimos años.

El último y más doloroso revés se produjo en mayo en el Giro de Italia. Dunbar había llegado a Italia con la intención de mejorar su séptimo puesto de 2023, pero su objetivo se arruinó el segundo día cuando fue derribado por Olav Kooij en la aproximación a la meta en alto en Oropa, lesionándose el ligamento cruzado lateral en el proceso.

El Giro de Dunbar terminó a la mañana siguiente, pero en las semanas siguientes se preguntó si el incidente había marcado el principio del fin de su carrera. Sus dos temporadas en Jayco-Alula se habían visto interrumpidas repetidamente por caídas y, con cada caída, se le hacía un poco más difícil seguir adelante. Pero siguió adelante. La recompensa de Dunbar finalmente llegó en Galicia el miércoles por la tarde, cuando se adjudicó la victoria en la etapa 11 de la Vuelta a España.

“En muchas ocasiones pensé que tal vez no tendría futuro en este deporte debido a los accidentes y las lesiones que he tenido”, dijo Dunbar mientras esperaba para subir al podio. “Y este año, después del Giro, cuando me lesioné el ligamento colateral lateral, pensé que eso podría ser el clavo en el ataúd, como dicen, en términos de mi carrera ciclista”.

En la rueda de prensa que se celebró tras la ceremonia del podio, Dunbar volvió a recordar aquellas semanas de mayo. Los accidentes han acompañado a lo largo de su carrera, desde la conmoción cerebral que arruinó su última temporada como amateur hasta las caídas que sufrió al principio de cada una de las dos últimas temporadas, pero el incidente del Giro le afectó de forma un poco diferente a las desgracias que le habían precedido.

“Creo que definitivamente fue la más difícil”, dijo Dunbar. “Me retiré debido a una herida grave en la rodilla en el tendón rotuliano, pero una vez que me hicieron la exploración, descubrí que había mucho más en juego con la rodilla: tenía una lesión de grado dos en el ligamento colateral lateral. Fue muy difícil de aceptar, especialmente con toda la preparación y la mala suerte que había tenido antes de eso. Eso agregó un par de semanas a mi recuperación.

“Ha sido difícil, más mentalmente que físicamente. Uno puede soportar una cantidad determinada de contratiempos antes de que empiecen a afectarle mentalmente, y estoy seguro de que así fue. Pero, como siempre digo, tengo un gran grupo de personas a mi alrededor. Mi novia Niamh, mi familia, mis amigos y el equipo me apoyan muchísimo…”

Escapada

Dunbar volvió a la acción en los campeonatos irlandeses a finales de junio, donde consiguió el título de contrarreloj, y pasó el verano trabajando diligentemente para la Vuelta. La idea era repetir su desafío de clasificación general del Giro del año pasado, pero ese plan se marchitó con el calor abrasador de Extremadura y Andalucía en la fase inicial de la Vuelta. La forma de Dunbar era sólida, como lo demostró su actuación en Cazorla en la etapa 8, pero las altas temperaturas efectivamente pusieron un límite superior a lo que podía lograr en la clasificación general.

“En realidad tengo muy buenas piernas, pero cuando las temperaturas superan los 40 °C como la semana pasada, simplemente no me va bien, desafortunadamente”, dijo Dunbar. “Eso no es una excusa, porque hay ciclistas muy buenos que manejaron muy bien el calor la semana pasada, gracias a ellos. Pero fueron las condiciones más duras en las que he competido, sin duda. Al haberme criado en Irlanda, me acostumbré a competir con 12 °C, por lo que el calor de 40 °C no es mi fuerte. Pero hoy todo mejora”.

La ventaja de las dificultades que tuvo Dunbar en la primera semana fue la libertad de movimiento que le permitieron aquí. El hombre de Banteer, en el condado de Cork, comenzó la etapa 11 en el puesto 22 de la general, a casi 16 minutos del maillot rojo de Ben O'Connor, y esa diferencia le permitió formar parte de la fuga inicial de 37 ciclistas que se formó en las accidentadas carreteras que rodean el Campus Tecnológico Cortizo en Padrón.

Dunbar contaba con la compañía de su compañero de equipo en Jayco-Alula, Filippo Zana, pero una maniobra de esa envergadura exigía flexibilidad en lugar de una estrategia fija. Aunque Dunbar estaba entre los mejores escaladores de un grupo de cabeza que incluía a George Bennett y Guillaume Martin, la ascensión final de Puerto Cruxeiras no estaba precisamente hecha a la medida de su talento. La idea era hacer lo suficiente para mantenerse en la contienda y luego intentar abrirse paso por el otro lado.

“Incluso cuando se formó la escapada, éramos 37 y no cooperábamos muy bien, pero la diferencia seguía aumentando”, dijo Dunbar. “Sabía que era uno de los escaladores más fuertes, pero la subida no fue lo suficientemente larga como para que yo marcara una gran diferencia, así que solo se trataba de jugar bien mis cartas”.

Dunbar no mostró sus cartas hasta el último kilómetro, donde catorce de los escapados originales seguían en la lucha por la victoria. Jhonatan Narváez fue el que llegó más rápido, y anticiparse al esfuerzo final del ecuatoriano fue esencial. Dunbar demostró coraje al salir de largo, a unos 600 metros del final. Inmediatamente se desprendió del grupo de cabeza y luego mantuvo ese esfuerzo hasta la meta.

Cuando se acercaba la bandera de meta, Dunbar se dio cuenta de que nadie podía adelantarlo. Cruzó la línea de meta entre la incredulidad y la alegría. No, el ciclismo no siempre es justo, pero a veces ofrece una forma de justicia.

“Al final, simplemente confié en mi sprint”, dijo Dunbar. “No he estado en esa situación muchas veces, pero sé que si hago una buena carrera, puedo correr bastante rápido, desde el grupo correcto, por supuesto. Pero hoy confié en mí mismo. Probablemente sea algo que debería hacer un poco más”.