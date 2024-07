“Caminar es más difícil que ir en bicicleta, pero no se trata de caminar”, dice el tricampeón del mundo

La ciclista holandesa Ellen van Dijk puede haber estado preocupada de que fuera el final de sus aspiraciones a los Juegos Olímpicos de París cuando se fracturó el tobillo en un campo de entrenamiento en España el mes pasado, pero la maestra de las remontadas rápidas se alineará entre las favoritas en la contrarreloj del sábado.

La tres veces campeona del mundo en la disciplina buscará su primera medalla olímpica en 2024, después de haber quedado octava en su primera participación en 2012 y cuarta en Río en 2016, aunque parecía encaminarse hacia una medalla antes de perder un tiempo precioso cuando cometió un error en la primera mitad.

Luego, Van Dijk perdió la oportunidad de volver a intentarlo en Tokio, al no ser seleccionada para el repleto equipo holandés y por un momento pareció que su oportunidad en París también podía desaparecer.

“Pensé que todo había terminado”, dijo Van Dijk sobre la fractura de tobillo derecho que sufrió en junio y que requirió cirugía. “Fue un accidente duro con consecuencias bastante desagradables y, en ese preciso momento, no sabes lo rápido que te vas a recuperar”.

“Me aferré al hecho de que después de mi embarazo volví a la bicicleta en tres semanas y me sentí bien… Por supuesto que es diferente, pero estaba muy en forma cuando me caí, así que (pensé) que el nivel volvería rápidamente también”.

Eso significa que la ciclista de 37 años que ganó sus títulos mundiales de contrarreloj en 2013, 2021 y 2022, se dirige a sus terceros Juegos Olímpicos con la esperanza de que finalmente le brinden la oportunidad de subir al podio.

“Es mi sueño”, afirmó Van Dijk. “No he tenido una preparación ideal y eso puede afectar (a mi carrera), pero al final me siento bien y voy a darlo todo. Quiero disfrutarlo, porque estar aquí ya es especial”.

A favor del holandés juega el recorrido, de 32,4 kilómetros de recorrido llano desde Inválidos hasta el puente Alejandro III de París.

“Me viene bien. Es un circuito potente, con muchas rectas, no demasiado técnico, muy bonito, pero la superficie es mala y eso es una pena”, dijo Van Dijk. “Hay muchos baches y agujeros, pero cada uno tiene que lidiar con ellos”.

Sin embargo, lo que no todo el mundo tiene que afrontar es un tobillo que todavía se está recuperando.

“No me molesta en la bicicleta y eso es lo más importante”, dijo Van Dijk. “Ya no necesito un corsé. Caminar es más difícil que andar en bicicleta, pero no se trata de caminar.

“El tobillo todavía no tiene mucha movilidad, pero eso no es un problema en la bicicleta. No tengo que preocuparme por eso. Es solo que no puedo soltarme de los pedales, pero en la contrarreloj no es necesario”.