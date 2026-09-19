El anuncio ha provocado reacciones negativas entre deportistas de todo el mundo: así reaccionan algunas de las ciclistas más importantes

Las ciclistas profesionales se encuentran entre el número de atletas femeninas de todo el mundo que han respondido a un anuncio reciente protagonizado por el actor estadounidense Sydney Sweeney, que, según dicen, sexualiza el deporte femenino.

La doble campeona del Tour de Francia, Demi Vollering, la campeona olímpica de pista Sophie Capewell y la profesional de gravel Maddy Nutt han comentado que socava el progreso en la normalización del deporte femenino.

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