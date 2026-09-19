El anuncio ha provocado reacciones negativas entre deportistas de todo el mundo: así reaccionan algunas de las ciclistas más importantes

Las ciclistas profesionales se encuentran entre el número de atletas femeninas de todo el mundo que han respondido a un anuncio reciente protagonizado por el actor estadounidense Sydney Sweeney, que, según dicen, sexualiza el deporte femenino.

La doble campeona del Tour de Francia, Demi Vollering, la campeona olímpica de pista Sophie Capewell y la profesional de gravel Maddy Nutt han comentado que socava el progreso en la normalización del deporte femenino.

El anuncio, de una empresa de apuestas deportivas, está protagonizado por Sweeney y la muestra desnuda, salvo equipos deportivos estratégicamente colocados. Tuvo un gran alcance: Sweeney publicó parte del anuncio para sus 25 millones de seguidores de Instagram y desde entonces se ha convertido en una importante noticia internacional en medio de críticas de todo el mundo del deporte.

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“Tal vez sea bueno que haya iniciado una conversación”, escribió Vollering en una publicación de Instagram. “Pero también es triste que las mujeres todavía necesiten tener esta conversación. Durante mucho tiempo, las mujeres han luchado para ser vistas por lo que pueden HACER, no sólo por su apariencia.

“Y creo que muchas mujeres simplemente están cansadas de eso. Especialmente en el deporte, porque el deporte puede enseñarnos algo completamente diferente sobre nuestro cuerpo. No: ¿Cómo me veo? Sino: ¿Qué puedo hacer?

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“Y ser fuerte no te hace menos femenina. Puedes correr en bicicleta hasta que no te quede nada en las piernas y aun así te encanta ponerte un hermoso vestido. Puedes tener músculos y sentirte femenina. Puedes ser poderosa y vulnerable”.

Capewell habló con el bbcdiciendo: “Es casi como si la gente no hubiera dado en el blanco, no entienden completamente por qué la gente está molesta por eso”.

Nutt: “Si esto hubiera sido hace 20 años, no me habría sorprendido”

Mientras tanto, Nutt publicó un vídeo en las redes sociales en el que escribió: “Querida Sydney Sweeney, así es como se ve una atleta”, junto con imágenes de ella corriendo y entrenando.

Nutt, que ganó la Traka 560 y quedó segundo en el Unbound XL este año, habló más tarde con ciclismonoticias sobre el tema.

“Al principio fue un shock verlo porque era bastante desagradable”, dijo. “Pensé que ya habíamos superado la sexualización de las mujeres en el deporte, pensé que estábamos en un punto en el que la gente estaba empezando a respetar realmente a las atletas y a ver el deporte femenino con un nivel mucho más alto de prestigio y apreciación.

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“Si esto hubiera sido hace 20 años, no me habría sorprendido. Es un contenido bastante vulgar, y sí, el sexo vende cosas, es un anuncio inteligente, y el hecho de que haya tenido tanta reacción obviamente aumenta su alcance aún más.

“Pero creo que desde el otro lado, como atleta femenina, es una oportunidad para decir realmente no, así es como se ve el deporte femenino, darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad para gritar sobre el deporte femenino y cómo ha progresado realmente”.

Ha habido argumentos de que el anuncio de Sweeney no es diferente de cualquier deportista que podría haber posado casi desnuda, pero Nutt ve una diferencia crucial.

“Un atleta que muestra su cuerpo atlético de esa manera es como una cuestión de positividad corporal. Mostrar un cuerpo atlético es algo empoderante, mientras que este anuncio era obviamente completamente sexual y no de un atleta. Esto simplemente atrae a esa audiencia a la que la aplicación de apuestas quiere atraer”.

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