He revisado muchas gafas de ciclismo durante mi estancia aquí en ciclismonoticias para escribir mi guía de las mejores gafas de ciclismo. Tengo una caja de mis favoritos debajo de mi escritorio (una lista corta de unos 30 pares) y todavía tengo que encontrar un par que haga todo tan bien como el Oakley Encoder. Normalmente busco en Amazon, Sigma Sports, Backcountry, REI y todos los sospechosos habituales para ver si puedo encontrarlos en oferta. Este año parece que la mejor oferta no está en un sitio de ciclismo, sino en el emporio de caza, tiro y pesca, Bass Pro Shops, considerada la principal empresa de actividades al aire libre de Norteamérica.

Oakley Encoder con lente Prizm Bronze: $264.00 $ 132,77 en tiendas Bass Pro

¿Por qué son tan buenas estas gafas? Bueno, puedes leer mi reseña del Oakley Encoder o puedo ahorrarte un trabajo y resumirlo a continuación:

Las lentes son excepcionales. Si bien estos no son mis lentes Prizm Road preferidos, todavía tengo que encontrar un lente Prizm que me haya decepcionado. La retención es increíble, incluso en cabezas pequeñas, y son lo suficientemente cómodos como para usarlos durante horas y horas. Funcionan bien con la mayoría de las rejillas de ventilación de los cascos, no tienen ninguna distorsión, te protegen del viento, no son tan grandes como para parecer tontos y todavía no he experimentado ningún problema de empañamiento. Son lo que busco cuando no estoy probando otras opciones.

Naturalmente, esta es una oferta solo para EE. UU., pero afortunadamente para aquellos de ustedes en el Reino Unido, Sigma Sports ha logrado grandes ahorros en una amplia gama de codificadores. Mi elección sería la lente Prizm Road Black, que afortunadamente también tiene el mayor descuento.

