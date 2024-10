El tres veces campeón del mundo disfruta de su retiro, “ya ha corrido lo suficiente” y “no quiere que lo comparen más”

Peter Sagan es quizás un embajador poco probable de la creciente plataforma de deportes electrónicos de ciclismo MyWhoosh, que albergará el cuarto Campeonato Mundial de deportes electrónicos de ciclismo el sábado, pero el tres veces campeón mundial de carreras en ruta eslovaco está en Abu Dhabi para el evento y dice que está Estoy deseando ver la carrera.

En una era de superestrellas multidisciplinares como Tadej Pogačar, Marianne Vos, Wout van Aert y Mathieu van der Poel, Sagan fue posiblemente uno de los primeros.

Su carrera transcurrió principalmente en la carretera, pero nunca tuvo reparos en su preferencia por el ciclismo de montaña y pisaba tierra regularmente durante los entrenamientos. Incluso renunció a la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de 2016 para intentar ganar el oro en cross-country, y dejó las carreras en ruta en 2023 para concentrarse en la clasificación olímpica de cross-country en París 2024.

A pesar de tener un título de Campeonato Mundial en juego, ni Sagan ni ninguno de los otros multidisciplinarios se han sentido atraídos por los deportes electrónicos. El único corredor en la lista de salida en la final masculina o femenina con experiencia en WorldTour es Jason Osborne, ex profesional de Alpecin-Deceuninck que comenzó como remero, ganó el título inaugural del campeonato mundial de deportes electrónicos masculino, obtuvo un contrato profesional como resultado y luego Regresó a los deportes electrónicos. Dos ciclistas femeninas del WorldTour recibieron invitaciones comodín, pero por razones desconocidas, se negaron a asistir.

Al vivir en Mónaco, Sagan rara vez tiene la necesidad de montar en bicicleta en interiores, a diferencia de otros más al norte, donde el invierno golpea con fuerza, o más al sur, como en Abu Dhabi, donde el verano golpea aún más fuerte. Admite que nunca ha participado en una carrera en línea y que prefiere hacer un paseo.

“Tengo más curiosidad sobre cómo hicieron las carreteras y el mundo virtual, el paisaje y esas cosas. Pero viajo con gente y ahora, en este período, realmente no quiero correr”.

Sagan es uno de los ciclistas de carretera más condecorados de todos los tiempos y, sin duda, un embajador de alto perfil de la marca Abu Dhabi. Pero cuando se le preguntó si se sentía tentado a extender su carrera con una incursión en las carreras virtuales, el siete veces ganador del maillot verde en el Tour de Francia se apresuró a decir que no.

“Ya no me veo con ganas de competir en ciclismo. Puedo decir mis historias y mi experiencia, lo que tengo en el ciclismo, ya he corrido lo suficiente”.

Sagan ahora ocupa sus días viajando con amigos, cumpliendo con sus obligaciones de patrocinador y pasando tiempo con su hijo de siete años, Marlon, con quien recientemente asistió a una exhibición de camiones monstruo en lugar de ver la carrera de ruta del campeonato mundial donde Tadej Pogačar corrió en solitario. Victoria desde los 100 kilómetros.

La semana pasada estuvo en Ibiza, y sus próximas semanas incluyen un viaje a Asia, con paradas en Corea, Taiwán y China como invitado especial en eventos de Specialized.

Dice que viajar “mata las piernas”, pero ahora es mucho más fácil que cuando era profesional, donde la atención se centraba siempre en el rendimiento.

Sin embargo, lo que le impide competir, además del nuevo estilo de vida que ha construido, es la mentalidad de que ya no quiere la presión.

“Ya no quiero que me comparen con nada”, explicó cuando se le preguntó si estaba tentado de competir en el campeonato mundial de deportes electrónicos el próximo año. “Puedo correr por diversión, con amigos, con gente cuando quiero, cuando me uno a una carrera. Eso es algo, pero no así cuando tienes que poner un número”.

“No quiero que tenga que prepararme para algo. Si quiero volver a ser el mejor del mundo, tengo que dejar todo lo que he construido y centrarme en entrenar de nuevo. De lo contrario, no hay nada que hacer”. ¿Sólo para competir en el Campeonato Mundial, y esto es qué, para el puesto 50?

“Sé que los muchachos están entrenando mucho y son buenos. No estoy interesado en competir con ellos porque sé que son fuertes”.

Más allá de la potencia necesaria para mantener el ritmo, los deportes electrónicos tienen varios matices que permiten a los ciclistas competir bien sin ser simplemente una prueba de quién puede pisar los pedales con más fuerza. Al igual que en el ciclismo del mundo real, existen tácticas que permiten ganar a los ciclistas más débiles. Aquellos que se toman el tiempo para aprender la plataforma y saben cómo jugar, en lugar de simplemente confiar en la fuerza bruta, aún pueden obtener un resultado.

Sagan lo compara con los juegos de carreras de motor, recordando la Nissan GT Academy, que convirtió a los mejores corredores del juego Gran Turismo de PlayStation en pilotos de carreras del mundo real, y las carreras de Fórmula Uno en línea que tuvieron lugar durante la pandemia.

“En la pandemia, hacían carreras con pilotos y jugadores, ¿y quién ganaba las carreras en la computadora? Eran todos jugadores, no los verdaderos pilotos de Fórmula Uno.

“También hay que entrenar en esa (plataforma)”, continuó, volviendo a abordar el tema del ciclismo. “Es una habilidad que hay que aprender, cómo ahorrar energía. Si simplemente te lanzas y no sabes cómo funciona, eres totalmente nuevo, no te ayudará a montar en el pelotón y a tener buenos movimientos”. “

A pesar de esto, el eslovaco todavía aprecia las similitudes entre el ciclismo de ruta y los deportes electrónicos. Aprecia el papel que tiene el ciclismo indoor en el panorama ciclista más amplio y cómo ambos pueden complementarse entre sí.

“Hay especialistas en eSports, pero va a ser mucho más fácil pasar del ciclismo profesional a los eSports que para los eSports saltar al pelotón. Al final, (todavía) tienes que pedalear en la bicicleta. Si (un ciclista) ) quiere mantenerse en forma, es posible andar afuera y también adentro. Y puedes divertirte mucho más en un rodillo inteligente con plataformas como MyWhoosh que simplemente pedalear con una pared vacía.”

Con la falta de representación de WorldTour en el Campeonato Mundial de Ciclismo Esports en Abu Dhabi, es justo preguntarse si el mundo del ciclismo toma en serio el ciclismo bajo techo como deporte. Se puede argumentar que Osborne ciertamente lo hace, abandonando una carrera en WorldTour para centrarse en el Sunday Race Club de MyWhoosh, que cuenta con grandes premios en metálico, sin duda suficiente para pagar un salario a cualquiera que tenga el talento suficiente para ser competitivo. ¿Pero es el único?

Si bien Sagan no está interesado en competir por el título, sostiene que cualquier deporte que tenga la oportunidad de ganar es importante.

“Es como si fuera importante ganar la Paris Roubaix. Para mí, fue importante porque era una carrera en la que siempre me comprometí. Pero no tiene por qué ser importante para algunos escaladores.

“Depende de tu forma de pensar, lo que quieres lograr. Si alguien te presiona como si tuvieras que hacerlo, entonces no es importante para ti. Pero si alguien decide por sí mismo que quiere ganar esto, entonces es importante”.

“Cada deporte en el que puedes ganar es importante si decides hacerlo”.