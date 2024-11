“Si voy a dejar a mi familia, tengo que hacer que valga la pena”, dice el hombre de 37 años mientras amplía su carrera como corsario con nuevas aventuras en Gravel Earth Series.

Peter Stetina ha sido uno de los principales protagonistas del Life Time Grand Prix desde que se lanzó la serie en 2022, pero no regresará para una cuarta temporada del campo solo por invitación de atletas que compiten por la bolsa más rica de la serie en carreras todoterreno. . Eso no significa que la carrera del piloto de 37 años esté llegando a su fin, pero busca “centrarse en las carreras que realmente me convienen” y priorizar “la calidad sobre la cantidad”.

“Tengo casi 30 años, ya sabes, estoy en los últimos años de mi carrera. En el tiempo que me queda en mi capacidad profesional, necesito concentrarme en las carreras que realmente me convienen”, dijo. ciclismonoticias.

“El Gran Premio es increíble. Literalmente ha elevado nuevamente al ciclismo norteamericano a la vanguardia de una disciplina, y eso es increíble. Hay un lugar para eso, pero para mí, la serie no tiene sentido”.

Todos los corredores de élite que compiten por lugares en la lista de 50 corredores del Life Time Grand Prix, un saldo de 25 mujeres y 25 hombres, debían enviar sus solicitudes antes del 28 de octubre. Por primera vez desde que se lanzó el Gran Premio en la temporada 2022, el nombre de Stetina estará ausente de la lista. Fue uno de los cuatro hombres de élite, junto con el tres veces ganador Keegan Swenson, Russell Finsterwald y Cole Paton, que terminaron entre los 10 primeros los tres años, lo que significa tomar una parte del premio de $250,000 o más.

“La gente en el Life Time Grand Prix son amigos. Hablamos regularmente e intercambiamos ideas entre nosotros. Y ha sido un proceso realmente divertido ser uno de los nombres de estas primeras generaciones del Grand Prix. Cuando comencé a mirar este año, se convirtió en una decisión más bien personal”, explicó.

“El Gran Premio se inclina hacia el ciclismo de montaña y los resultados son la razón por la que se desarrollará. Me encanta el ciclismo de montaña, pero soy un especialista en carreras de gravel y tengo experiencia en barras de descenso en carretera. Si no tengo la carga de perseguir solo una serie , luego se abre la puerta a todas estas otras carreras de gravel notables a las que aún no he asistido o que están surgiendo. Hay muchos eventos interesantes por ahí”.

Después del quinto y sexto puesto general en el Gran Premio, Stetina terminó noveno en 2024. Los tres años compitió en la prueba inaugural de bicicleta de montaña en Sea Otter Classic, pero utilizó los resultados como un descenso en la puntuación de la serie.

Stetina todavía está elaborando su calendario de viajes y competencias para 2025, enviando un primer borrador a su “jefa”, su esposa Dyanna Stetina, mientras hablaba con My Bike por teléfono. Confirmó que competiría en las tres carreras de tierra que forman parte del Life Time Grand Prix: Sea Otter Classic Gravel, Unbound Gravel 200 y Big Sugar Gravel. Comenzará la temporada el 26 de enero en Low Gap, parte de Grasshopper Adventure Series cerca de su casa en el norte de California, y luego regresará a The Rock Cobbler y The Midsouth.

“Unbound sigue siendo el más grande del mundo, y Big Sugar y Sea Otter Gravel van a tener mucha fama. Así que espero estar todavía entre esos tres”, confirmó.

En 2024, Stetina amplió el ancho de banda de participación en un puñado de diversas series de carreras de superficie mixta: Life Time Grand Prix, Gravel Earth Series, Tripel Crown of Gravel de BWR y los eventos Grasshopper Adventure del norte de California. Su gira de gravel de “historias y glorias” incluyó dos victorias generales de la serie (BWR Tripel Crown y Grasshopper), así como cuatro victorias individuales, 12 podios en total y un intento de FKT en 27.500 km y 985 horas en 19 eventos.

“Mi estrella polar para la próxima temporada es calidad sobre cantidad, y centrarme en carreras que hagan avanzar la aguja para mí a través de un potencial de resultados o una nueva aventura. Supongo que tengo que recordar por qué llegué a esto en primer lugar, y “Fue una mezcla de carrera y aventura”, dijo, después de haber sido uno de los primeros ciclistas de WorldTour en hacer el cambio a carreras en solitario en carreras todoterreno, participando en su primer Belgian Waffle Ride en California en 2019.

Interés de la serie Gravel Earth

El año pasado, Stetina consiguió una victoria emblemática en The Traka 360 en mayo, que calificó como “una carrera monumental para mí”. Es parte de la Gravel Earth Series, donde Stetina terminó tercera en la general. Compitió en las dos paradas de EE. UU. en Oregon Trail Gravel Grinder y Ukiah-Mendo Gravel Epic, lo que permitió a Stetina mantenerse cerca de sus gemelos de dos años, y luego terminó tercero en Ranxo Gravel en España hace unas semanas para reclamar tercero en general en esa serie global.

“Hay mucho interés por parte de EE. UU. en este momento en la Gravel Earth Series. Creo que tendrán una presencia aquí en la que los ciclistas podrán concentrarse. Quiero ser muy claro, no elijo la serie en lugar de Life Time”. Es sólo que sus carreras se centran en la bicicleta de grava y son nuevas aventuras para mí. Hay algunas cosas nuevas e interesantes por ahí”, dijo Stetina.

“Una de las que me entusiasma mucho se llama The Last Grizzly y es de los organizadores de Oregon Trail. Será una carrera por etapas de tres días en el norte de Utah, lo cual será genial”.

The Last Grizzly Gravel celebrará su evento inaugural del 20 al 22 de septiembre como una carrera punto a punto con campamento nocturno. Se espera que sea uno de los cinco nuevos eventos de EE. UU. en la Gravel Earth Series, que anuncia su calendario para 2025 el 7 de noviembre.

Puede que a Stetina no le parezca que el Life Time Grand Prix encaja en la recta final de su carrera, pero dijo que era una oportunidad para que otros atletas se ganen la vida, especialmente aquellos que buscan incentivos de rendimiento y no apuestan por contratos exclusivos para privados. respaldos.

“Hay muchos pilotos jóvenes y talentosos que todavía no tienen un patrocinador de bicicletas para el próximo año, a pesar de que estamos en el último momento. Para mí, estoy listo, lo estoy haciendo bien. Pero para “Un novato, si consigue el visto bueno para estar en el Gran Premio, tiene muchas posibilidades de conseguir un patrocinador de bicicletas”.

En 2025, el campo del Life Time Grand Prix dividirá un premio de 280.000 dólares entre las 10 mejores mujeres y hombres. Ahora los seis eventos de la serie ofrecerán cada uno un premio de carrera de 30.000 dólares, abierto a todos los atletas entre los cinco primeros. Stetina preferiría buscar más gloria y un poco de dinero, según su propio horario.

“Todavía voy a hacer fila con esos tres y estoy muy feliz de saber que puedo ganar algo de 'dinero de Navidad'”, dijo Stetina con una breve risa. “Y esa es la otra cosa también. En el modelo privado, nos ganamos la vida a través de contratos y patrocinios. Nunca puedes contar con premios en metálico. Eso es como una ventaja, así es como hay que verlo”.