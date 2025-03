Rock Cobbler 12.0 La ganadora Ruth Holcomb hace un corte para el nuevo programa U23, que confirmó 63 atletas

Un total de 201 atletas fueron nombrados para competir en un par de nuevos concursos de alto riesgo para el Gran Premio de Life Time de 2025. Para los seis puestos de comodín en la serie todoterreno de este año entregada después de un no ungo, se seleccionaron 138 jinetes esta semana compuestos por 40 mujeres que compiten por tres de esas entradas y 98 hombres que compitieron por los otros tres.

Las mejores jinetes femeninas que han sido parte de la serie en los últimos años y buscan regresar incluyen a Peta Mullens australiana, la canadiense Angela Naeth y los jinetes estadounidenses Emily Newsom, Amity Rockwell, Hannah Shell y Anna Yamauchi. Entre los hombres que buscan regresar a la serie se encuentran Petr Vakoč, canadienses de Checia, Andrew L'esperance y Adam Roberge, y una considerable lista de jinetes estadounidenses que incluyen a Alex Howes, Truman Glasgow, Taylor Lideen, Tobin Ortenblad, Ryan Standish y Kyle Trudeau.

Una lista de 63 atletas entre las edades de 18-22 participará en el programa inaugural de desarrollo U23, los nombres de 12 mujeres y 51 hombres revelaron a Vye para dos lugares en el Gran Premio de Life Time de 2026, un lugar cada uno para los mejores finalistas masculinos y femeninos en cuatro de seis carreras esta temporada.

La cuarta edición de la serie Life Time Grand Prix comienza el 10 de abril en la carrera de grava clásica de Otter Sea Otter en Monterey, California, seguida de la segunda ronda en Unbound Gravel 200 en Emporia, Kansas, el 31 de mayo. Este año, estas dos carreras cuentan más que una participación de un premio de $ 200,000 de $ 200,000, dividido entre los 10 mejores hombres y mujeres en octubre en octubre después de la gran grava.

“Estas iniciativas no solo proporcionarán a los fanáticos nuevas y emocionantes historias a seguir, sino que también crearán nuevas oportunidades para que los atletas emergentes se prueben en el escenario más grande. Estamos emocionados de ver a estos atletas empujándose por la oportunidad de competir en el Gran Premio de Life Time”, dijo Kimo Seymour, presidente de Life Time Events, en un comunicado de prensa.

No se han revelado detalles sobre el proceso de selección, o el número de puntos que se ofrecen, para cualquiera de los programas, que evaluaban las solicitudes personales de atletas individuales. Una vez que se revelaron las listas, fue evidente una gran disparidad en el número de género entre ambos programas, con cuatro veces más hombres compitiendo en el programa de desarrollo U23 que las mujeres y más del doble de las aplicaciones aceptadas de los hombres para las literas de los comodines que las mujeres. Sin embargo, incluso con campos más grandes, los hombres no compiten por un mayor número de entradas en los programas comodines o U23.

“Estuve en el Gran Premio durante los últimos tres años, pero no hice el corte este año. Parece que el tiempo de vida solo está trayendo cierta diversidad, lo cual es genial de ver. Es decepcionante no hacer el corte, pero me gana el camino a través de los puntos de comodín. Si no, cambiaré mi prioridad por la temporada.

Los atletas comodín deben disputar las dos rondas iniciales del Gran Premio, y los mejores artistas en las dos carreras combinadas ganarán lugares en la serie 2025, llevando los campos de solo invitación a un máximo de 25 mujeres y 25 hombres en las últimas cuatro carreras.

Nuevo en Gravel Racing este año, Ruth Holcomb, nativa de Colorado de 22 años, dijo que no se postuló al Gran Premio el otoño pasado, pero decidió solicitar el programa U23 ya que era su último año en esa categoría, y se alegró de haberlo hecho.

“Estoy entusiasmado con eso. Solo iba a hacer algunas carreras (Grand Prix) que pude con el HTSQD e iba a hacer cuatro de ellas de todos modos, así que hablé con Keegan (Swenson) y Tobin (Ortenblad) y me dijeron que debería hacerlo. Creo que será divertido”, dijo sobre sus nuevos equipos con HTSQD, incluido Tres Time Time Prixts, que le dio la vuelta a Holcole.

Después de haber competido con el equipo nacional Bear en Mountain Ciclismo como junior, dijo que otras mujeres para ver en el campo U23 son Emily Stapleton, también graduada nacional de Bear, y Kylie de Jager. Del lado de los hombres, dijo que ese campo estaba apilado y observa a jinetes como Luke Mosteller, Justin Peck y Brady White.

Los corredores U23 deben competir en cuatro de los seis eventos de la serie de este año, con un puntaje separado de rastreo de clasificación para mujeres y hombres. Todas las reglas están disponibles en el sitio web de Life Time Grand Prix.

Life Time Grand Prix Selections 2025

Nota: Asterik indica corredores que han solicitado ambos programas