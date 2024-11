La campeona británica recuerda el accidente del Tour de Francia femenino que puso fin a su temporada y la dejó con un collarín durante 10 semanas.

Después de 10 semanas con un collarín tras su caída que puso fin a su temporada en el Tour de Francia femenino, Pfeiffer Georgi (DSM-Firmenich PostNL) finalmente ha vuelto a entrenar en la carretera.

La campeona nacional británica sufrió fracturas en el cuello y la mano en la quinta etapa del Tour, en el mismo accidente masivo que vio a Demi Vollering perder el maillot amarillo. Georgi, sin embargo, confía en recuperar su forma física de cara a la próxima temporada 2025.

“Todo sucedió muy rápido. Sé que veníamos de una rotonda, y luego la esquina giró muy bruscamente hacia la izquierda, y solo recuerdo a la gente chocando frente a mí”, dijo Georgi mientras recordaba el incidente. ciclismonoticias y Daniel Benson en Rouleur en vivo.“Realmente no tuve tiempo de hacer nada y simplemente volteé mis barras”.

Georgi reconoció de inmediato el dolor y la gravedad de su lesión, ya que se fracturó el otro lado de la vértebra C7 y parte de la columna torácica en un accidente en Brujas de Panne en 2020.

“En realidad, me rompí las mismas vértebras del otro lado, así que conocía la sensación. Así que pensé, oh, esto podría ser bastante malo, porque realmente no podía moverme y tenía el mismo tipo de sensación”. dolor”, dijo.

“También pensé inmediatamente que tenía la mano rota, pero eso sólo se confirmó cuando fui al hospital”.

Tres meses después, Georgi finalmente ha regresado.

“Ha pasado mucho tiempo. He estado viajando durante dos días y ha sido increíble poder finalmente volver a hacerlo”, dijo.

“Más de lo esperado. Inicialmente, pensé que sería solo alrededor de un mes, pero dijeron que la fractura necesitaba tres meses para sanar. Ahora estoy en fisio dos veces por semana, solo hago que el cuello se mueva nuevamente para cuando vuelva a estar en movimiento”. el camino.

“Afortunadamente, ambas fracturas estaban estables, lo cual fue bueno. Sólo tuve que usar un collarín durante 10 semanas para mantenerlo estable. Pero era sólo una cuestión de recuperación, no de cirugía”.

Si bien luchar para comer y verse obligada a dormir boca arriba para acomodar el aparato ortopédico se han convertido en algo normal para Georgi en su período de descanso de 10 semanas, ahora todos los ojos están puestos en la próxima temporada para la británica de 24 años.

“Creo que en cuanto al estado físico, debería recuperarse rápidamente. Obviamente, la resistencia tomará un poco más de tiempo, pero creo que vamos a desarrollarla muy lentamente, para no ejercer demasiada presión sobre el cuello”, continuó.

“No me preocupa el calendario para el próximo año. Creo que tal vez un programa similar al de 2024, obviamente, con un enfoque en los Clásicos como Roubaix. Me encantó este año y es uno de mis grandes objetivos. Creo que tengo mucho de tiempo antes de eso.”

ella habló con Rouleur se trata de dar el “siguiente paso” en su carrera como una de las mejores ciclistas ahora establecidas, junto a Ben Healy y Olav Kooij en el escenario, y la próxima temporada se centrará en encontrar más consistencia y desafiar los podios y las victorias con más frecuencia.

Georgi ya era una de las ciclistas más importantes de DSM como líder de las Clásicas y un engranaje clave en el tren de salida de Charlotte Kool, que guió a la holandesa a dos victorias de etapa del Tour de Francia Femenino. Sin embargo, con la salida de la estrella de la general Juliette Labous, hay más presión sobre Georgi que tendrá que dar el siguiente paso.

Antes de su temporada en el Tour, había sido otro gran año para la británica, logrando el quinto lugar en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de París, el cuarto en la Amstel Gold Race y el emotivo tercer lugar en la París-Roubaix, que la hizo romper a llorar. en la transmisión cuando se dio cuenta de que había superado a Marianne Vos en el último lugar del podio.

“La primera parte del año fue realmente genial. Creo que probablemente también sea un paso adelante respecto al año pasado. Roubaix es definitivamente lo más destacado, y creo que me da confianza para el próximo año, saber que puedo alcanzar ese nivel en ese tipo de carrera”, dijo.

Y aunque ella y Kool pueden ser la clave para que DSM-Firmenich PostNL tenga éxito el próximo año, será necesario que todo el equipo dé un paso al frente para competir contra los equipos más grandes del ciclismo femenino, como SD Worx-Protime, Canyon-SRAM y FDJ-SUEZ.

“Tal vez no seamos los nombres más importantes, pero creo que cuando estamos juntos, podemos hacer mucho. Todos nos llevamos muy bien. Y creo que cada uno de mis compañeros de equipo moriría por ti, se comprometerían al 100%”. por ciento”, afirmó Georgi.

“Ellos saben que si hacen eso, tendrán sus oportunidades. En mis primeros años en el equipo, siempre fui un apoyo, y luego me dieron algunas oportunidades de ser capitán visitante y líder, y ahora me encanta serlo”. parte de la delantera para Charlotte, y también tengo mis propias oportunidades en los clásicos”.