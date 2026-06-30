Los principales objetivos de una “identidad visual más fresca y distintiva” en el nuevo kit de edición especial

Pinarello-Q36.5 ha anunciado que utilizará un kit de carreras de edición limitada en el próximo Tour de Francia, marcando su debut en la carrera con un nuevo diseño para celebrar la ocasión.

El uniforme presenta una serie de grises claros y azules, diseñados, según un comunicado de prensa del equipo del martes, “para darles a los ciclistas una apariencia y sensación de clima veraniego distintivamente más fresco y al mismo tiempo destacarse claramente en el pelotón durante todo julio”.

El Tour de Francia 2026 verá al líder del Pinarello-Q36.5, Tom Pidcock, regresar al evento por primera vez desde 2024, en la que será su cuarta participación. El Tour cuenta con dos etapas hasta Alpe d'Huez, donde Pidcock ganó en 2022. Después de lo que el propio ciclista describió recientemente como “algunas semanas difíciles”, una victoria en la ultra montañosa Andorra MoraBanc Clàssica hace 10 días sugirió fuertemente que el británico estaba de nuevo en la pista para su tan esperado regreso al Tour.

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En cuanto a lo que vestirán Pidcock y sus compañeros de equipo en la carrera, según el director creativo de Q36.5, Lodovico Pignatti Morano, “el uso de colores más claros (en el nuevo kit) agudiza visualmente la presencia detallada de la tecnología de Q36.5 dentro de las prendas del piloto, llamando la atención sobre la construcción de los monos del piloto con mapas corporales”.

Según el comunicado de prensa, la camiseta de edición limitada está diseñada para competir en condiciones típicamente calurosas de julio, utilizando tres tejidos diferentes y materiales de malla ultraligeros para ayudar a la termorregulación. También utiliza un nuevo tejido aerodinámico acanalado de 6 mm.

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El culotte con tirantes de edición limitada utiliza un mapeo corporal de cuatro zonas y pone especial énfasis, según el comunicado de prensa, en “la comodidad, el soporte y la termorregulación durante los días de carrera más largos y duros”.

La colección también incluye una gorra de verano azul claro de edición limitada. Se lanzará poco antes de que comience el Tour de Francia el 4 de julio en Barcelona.