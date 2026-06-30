Los principales objetivos de una “identidad visual más fresca y distintiva” en el nuevo kit de edición especial

Pinarello-Q36.5 ha anunciado que utilizará un kit de carreras de edición limitada en el próximo Tour de Francia, marcando su debut en la carrera con un nuevo diseño para celebrar la ocasión.

El uniforme presenta una serie de grises claros y azules, diseñados, según un comunicado de prensa del equipo del martes, “para darles a los ciclistas una apariencia y sensación de clima veraniego distintivamente más fresco y al mismo tiempo destacarse claramente en el pelotón durante todo julio”.

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