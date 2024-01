El director del equipo aboga por “más circuitos de carreras” en un plan de reforma de gran alcance

El director del equipo, Richard Plugge, ha revelado nuevos detalles de los objetivos de la proyectada ‘superliga’ ONE Cycling, que Plugge y otros patrocinadores quieren que se lance cuando comience el próximo ciclo WorldTour en 2026.

Se dice que la ‘superliga’ tiene como objetivo crear una nueva empresa dentro del deporte que reúna a los equipos, los organizadores de carreras y la UCI para crear nuevas fuentes de ingresos. Se informa que estas transmisiones incluyen el paquete de derechos de transmisión de carreras más pequeñas y el marketing de derechos de imagen de los atletas.

Encabezado por Richard Plugge, el gerente de Visma-Lease a Bike, dijo recientemente Wielerflits que el proyecto se encuentra actualmente en suspenso.

Sin embargo, en una entrevista con el belga De Tijd En el sitio web publicado la semana pasada, Plugge proporcionó una serie de nuevos detalles sobre los objetivos de ONE Cycling, afirmando que el formato de calendario de carreras “mejor definido” de deportes como la Fórmula 1 ofrecía un ejemplo a seguir.

Plugge también afirmó que las carreras que incluían circuitos, como el Tour de Flandes, ofrecían una mayor rentabilidad y un entorno más seguro.

El punto de partida de Plugge para una reforma tan importante del ciclismo, dijo De Tijdfue que desde que se hizo cargo de su equipo cuando estaba patrocinado por Rabobank en 2012, había logrado encontrar nuevas fuentes de ingresos en forma de documentales, una plataforma para una comunidad empresarial en torno al equipo, membresías para clubes de fans y una tienda web.

Sin embargo, en lo que respecta al ciclo en general en estas áreas de crecimiento financiero, Plugge argumentó que “ha sucedido muy poco en este sentido en los últimos diez años” y “no capitalizamos nuestro potencial lo suficiente”.

Respecto a One Cycling, Plugge dijo que el proyecto tenía como objetivo observar dónde podría estar el deporte dentro de diez años y que el deporte “no se dio cuenta con suficiente claridad de que nuestros rivales no son los otros equipos u organizadores sino todas las demás formas de ( entretenimiento deportivo.”

Después de nombrar una multiplicidad de deportes, incluidos el fútbol, ​​el golf, el baloncesto (en los EE. UU.) y las artes marciales como la competencia real del ciclismo, Plugge dijo que el contraste era más notable al comparar las reacciones de los fanáticos ante las estrellas de su deporte con las de los jóvenes seguidores del boxeador profesional. Jake Pablo.

“Está rodeado de jóvenes aficionados que gritan, esos jóvenes no corren hacia Jonas Vingegaard u otros grandes ciclistas. Quiero cambiar eso”, dijo. De Tijd.

Con ese cambio en mente, Plugge señaló la importancia de lo que llamó “reconocibilidad y formatos”.

“Ahora todo el mundo nos felicita como equipo del año, incluso los aficionados más acérrimos al ciclismo. Pero fue el equipo de los Emiratos Árabes Unidos el que terminó primero en el WorldTour”, dijo.

“Necesitamos tener un calendario claro con un número limitado de carreras en las que los mejores corredores compitan entre sí”.

Plugge señaló que la Fórmula 1, mucho más sencilla, marcaba la dirección en la que creía que debía ir el ciclismo. Al mismo tiempo, la agrupación de derechos de los medios permitiría que el ciclismo se convirtiera en lo que él llamó “una fábrica de medios de comunicación las 24 horas”.

“Actualmente, las grandes empresas de medios se ríen de la forma desorganizada con la que las organizaciones y equipos de carreras negocian los derechos”, afirmó. “Eso explica lo poco que ganamos en comparación con el fútbol”.

El director holandés no es la primera persona que pide una revisión del estilo de la Fórmula 1 en el ciclismo, algo que nunca ha tenido éxito en el pasado. Pero Plugge afirmó, no obstante, que había “un apoyo masivo a la reforma” por parte de equipos no especificados, y también citó a un organizador de la carrera, Tomas Van Den Spiegel de Flanders Classics, como un “aliado importante”.

Plugge señaló que un exdirector de carrera del Tour de Flandes había sido criticado por rediseñar su evento principal para que ahora incluyera vueltas a un circuito. Sin embargo, Plugge afirmó que, en su opinión, el nuevo curso había mejorado la seguridad, era mejor para el medio ambiente – sin especificar en qué sentido – y permitió la venta de entradas y paquetes VIP. “Eso significa ingresos adicionales”, dijo.