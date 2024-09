El español admite que el segundo puesto es su mayor ambición mientras el esloveno se lleva la roja en Alto de Moncalvillo

“Podría ser el día perfecto”, dijo Enric Mas con optimismo el jueves por la noche cuando le preguntaron por la etapa 19 de la Vuelta a España. Y lo fue, pero no para él. Primož Roglič operaba en un plano diferente en el Alto de Moncalvillo, y no había mucho que Mas o cualquier otro pudiera hacer cuando se marchó a seis kilómetros de la subida.

Aunque Mas recuperó brevemente algo de terreno sobre Roglič en los tramos superiores de la subida, el hombre de Movistar debió saber que sus recursos se estaban agotando rápidamente. En los últimos dos kilómetros, su déficit se duplicó rápidamente y cruzó la meta en cuarto lugar de la etapa, a unos 50 segundos del nuevo maillot rojo Roglič.

“Llegué vacío, no pude esprintar”, dijo Mas, que fue alcanzado y superado por David Gaudu y Mattias Skjelmose a la vista de la línea de meta. “Primož ganó y también ganó tiempo. Sólo puedo felicitarlo”.

La curiosa configuración táctica de esta Vuelta ha hecho que los compañeros de Roglič en el equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe hayan logrado evitar a menudo la responsabilidad de vigilar al pelotón. Debió haber habido una sensación de aprensión en el pelotón cuando asumieron esa carga tan voluntariamente el viernes, dedicando la mayor parte de la tarde a garantizar que la escapada inicial se mantuviera cerca en el largo y llano tramo de acceso al Alto de Moncalvillo.

“Sabíamos que Primož iba a actuar hoy porque le gustan las etapas con una sola subida”, dijo Mas, pero ninguna advertencia pudo realmente preparar a los otros contendientes al podio para la asombrosa violencia del esfuerzo colectivo de Red Bull en la propia subida.

El trabajo inicial de Roger Adria quemó a algunos escaladores notables, pero el momento más sorprendente del Alto de Moncalvillo llegó a poco más de 6 km del final, cuando Daniel Martínez tomó las riendas y marcó un ritmo tan feroz que solo sus compañeros de equipo Aleksandr Vlasov y Roglič pudieron seguir.

Mas, al igual que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Ben O'Connor (Decathlon-AG2R), ni siquiera soñó con seguirlos. Desde el momento en que Roglič desapareció de la vista con su séquito, Mas y compañía se dieron cuenta de que ahora competían por el segundo puesto en la general de esta Vuelta.

“Richie y yo no hicimos nada porque sabíamos que Primož es muy fuerte en este tipo de esfuerzo”, dijo Mas. “Muy poca gente en el pelotón o en el mundo puede hacer ese tipo de esfuerzo. Jonas (Vingegaard) y Tadej (Pogačar) están al mismo nivel, pero el resto de nosotros tenemos que controlarnos un poco más”.

Moncalvillo

Cuando la Vuelta a España pasó por aquí por última vez en 2020, el Alto de Moncalvillo había sido una auténtica pesadilla para Mas. Quemado por esa experiencia, nunca pensó que jugaría con fuego aquí. Apostó a la idea de que el esfuerzo de Roglič podría empezar a decaer en la parte superior de la subida, y mantuvo vivas sus esperanzas al acercarse a 20 segundos del esloveno a poco menos de tres kilómetros de duro camino por delante.

No hubo más que eso. El ritmo de Roglič se fue enfriando poco a poco, mientras que Mas empezó a sufrir cada vez más a medida que se acercaba la meta. “Durante un tiempo lo conseguí bien, estaba a 18, 20 segundos”, dijo. “Pero al final me quedé vacío y me adelantaron dos corredores”.

Aunque Mas concedió un minuto a Roglič tras la bonificación por tiempo, logró ganar 13 segundos a Carapaz y 59 segundos a O'Connor. En la clasificación general, Mas sigue tercero, a 2:20 de Roglič y a tan solo 26 segundos del segundo clasificado, O'Connor.

De repente, la Vuelta de Mas está adquiriendo un cariz muy familiar. Aunque Roglič está a un paso de igualar el récord de cuatro victorias generales de Roberto Heras, Mas sabe que un cuarto segundo puesto es ahora la cumbre de sus ambiciones en Madrid, incluso con una dura jornada de ascenso al Picón Blanco el sábado.

“El objetivo es ganar, pero hay que tener en cuenta que Primož me lleva 2:20”, explica Mas, que ya fue segundo en 2018, 2021 y 2022. “Intentaremos ir a por el segundo puesto. Tendremos que hacer las cosas de forma diferente a como lo hemos hecho hoy. Mañana hay 5.000 metros de desnivel, así que vamos a disfrutar”.