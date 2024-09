Tras el podio de la Vuelta, el corredor del Decathlon AG2R busca culminar la temporada en Zúrich

Un ciclista parece estar presente en todas las conversaciones sobre la carrera de ruta masculina de élite en Zurich esta semana. Después de sus exhibiciones en Francia e Italia, es comprensible que se centre la atención en las dotes individuales de Tadej Pogačar en este Campeonato Mundial de Ruta, pero sería negligente pasar por alto la fuerza colectiva de algunos de sus oponentes el domingo.

La victoria de Australia en la contrarreloj por equipos de relevos mixtos a mitad de semana fue sin duda un recordatorio útil de su profundidad, con tres miembros de su equipo masculino de élite (Ben O'Connor, Jay Vine y Michael Matthews) asumiendo la primera etapa de ese viaje ganador.

Matthews confesó después que había corrido el evento en parte con la intención de realizar un reconocimiento de alta intensidad del circuito de carreras. Tres veces medallista en la carrera en ruta, el pedigrí de Matthews lo convierte en el punto focal obvio para Australia, y demostró su forma con la victoria en el GP de Quebec hace dos semanas.

“Bling es simplemente un genio de las carreras en circuito, siempre lo logra”, dijo O'Connor en la zona mixta después de su victoria en el relevo mixto, aunque agregó que Australia tendría más de una opción el domingo.

“Creo que tenemos bastantes muchachos. Si miras a los muchachos que comienzan, tienes a Jai ​​(Hindley), me tienes a mí y Jay (Vine) está arrancando piernas, así que ya tenemos bastantes. chicos de gran calidad y alto nivel, por lo que podemos jugar a las cartas de diferentes maneras”.

O'Connor llegó a este Mundial tras una actuación de la Vuelta a España tan segura como enérgica. Lideró la carrera durante dos semanas después de una emocionante victoria en solitario en Yunquera, y obtuvo todo el valor del segundo puesto en la general detrás de Primož Roglič, una actuación que es un buen augurio para su próximo paso en Jayco-Alula.

Al australiano occidental se le habría perdonado haber terminado su temporada inmediatamente después de la Vuelta, pero estaba decidido a participar en el Mundial de Zúrich, incluso si sabiamente retrocedió en su intención inicial de participar en la contrarreloj individual.

Los hombres que venían directamente de la Vuelta, incluido Roglič, parecieron tener dificultades en la prueba de 46 km.

“He estado bastante agotado, las últimas dos semanas han sido terribles”, sonrió O'Connor cuando le preguntaron sobre su recuperación desde la Vuelta. “La primera semana fue probablemente la de mayor fatiga física que he tenido en un Gran Tour. La segunda me sentí agotado y cansado todo el tiempo.

“Estaba destinado a hacer la contrarreloj y quería hacerlo, pero el cuerpo me decía que no, así que no necesitaba azotar a un caballo muerto. Pero siento como si estuviera de nuevo vivo y me siento muy bien”. Bueno, espero que el domingo pueda ser un buen cierre para el final de la temporada”.

El título mundial de relevos mixtos obtenido el miércoles con Grace Brown, Brodie Chapman y Ruby Roseman-Gannon significa que O'Connor ya tiene algo tangible que mostrar para su expedición suiza. Sin embargo, el joven de 28 años está decidido a ponerse a prueba en su segunda aparición en una carrera mundial en ruta este fin de semana.

O'Connor aprendió mucho sobre los matices del circuito final de 27 km después de correrlo a toda velocidad durante su etapa del relevo mixto. Las repetidas subidas pasarán factura a lo largo de casi siete horas de carrera, pero se pregunta si el circuito ofrecerá a más corredores un respiro sobre las ruedas de lo que se pensaba inicialmente.

“En realidad, se obtiene mucho sentado al volante”, dijo O'Connor. “Tal vez no en la primera subida, pero después de eso, te sientas bastante, así que es bastante interesante para el domingo”.

“Me gustaría saber cómo es un grupo porque es bastante estrecho en algunas partes. A veces piensas que los circuitos van a tener una tonelada de elástico, pero no resulta así. Puede ser extraño cómo los circuitos “Esto se desarrollará, pero creo que lo sabremos después de la segunda vuelta”.

O'Connor vio de cerca la supremacía de Pogačar este año cuando quedó cuarto detrás de él en el Giro de Italia, pero advirtió contra la idea de que Australia y todos los demás basarían su carrera en los movimientos del esloveno.

“Remco tiene un palmarés casi tan grande en carreras de un día como Pogi, así que no es sólo él”, dijo O'Connor. “Simplemente intentas jugar con tus fuerzas, usar tu cabeza o incluso hacer algo que no sea normal, lo que a veces puede dar sus frutos”.