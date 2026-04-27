El súper talento francés fue el único corredor capaz de soportar los ataques iniciales del Campeón del Mundo en La Redoute, antes de caer en la última subida.

Durante 21,1 km durante Lieja-Bastogne-Lieja, la superestrella en ascenso Paul Seixas quizás les dio a todos una mirada al futuro del ciclismo mientras igualaba los brutales ataques de Tadej Pogačar en La Redoute y amenazaba con deshacer la aparente invencibilidad del Campeón del Mundo cuesta arriba.

Seixas fue mencionado masivamente en la preparación como el principal rival del tres veces ganador de Lieja, Pogačar, incluso en su segunda aparición en el Monumento, pero su dominio absoluto de Itzulia País Vasco y su impresionante victoria en La Flèche Wallonne habían justificado el revuelo.

Y estuvo a la altura en los 260 km de la carrera del domingo, poniendo a su equipo a trabajar para ayudar a los UAE a recuperar la enorme fuga inicial, que contenía a Remco Evenepoel, antes de ponerse en una posición privilegiada al volante de Pogačar durante la carrera rápida y furiosa hasta el pie de Redoute.

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Fue aquí donde confirmaría su promesa, apretando los dientes y balanceando su bicicleta para atreverse e intentar seguir a Pogačar, algo que nadie más podía, o como admitió Evenepoel, quería intentar, sabiendo que seguramente terminaría con su ruptura rápidamente.

“Como siempre digo, empiezo una carrera para ganarla, pero sabemos que Tadej Pogačar ha sido dominante estos últimos años. Sólo poder seguirle ya es algo”, dijo Seixas en su rueda de prensa posterior a la carrera, según informó L'Equipe.

“En Strade, me encontré un poco aislado; no pude estar a su rueda cuando él atacó. Hoy, estuve perfectamente a su rueda en la subida a Redoute, y eso es lo que me permitió aguantar en la cima. Realmente lo estaba dando todo, y estar a su rueda es otra cosa…”

Al final, Seixas finalmente cayó en la Côte de la Roche-aux-Faucons cuando Pogačar se alejó violentamente de él en la silla y corrió solo hasta la meta a 13,9 km del final, cruzando la meta 45 segundos por delante del francés, que está haciendo cosas a sus 19 años que ni siquiera el esloveno era capaz de hacer.

Pogačar quedó impresionado y admitió después del día brutal que ya había estado pensando en cómo iba a afrontar el sprint en Lieja, reconociendo la fuerza de su rival en rápido ascenso.

Lo que Seixas también hizo fue confirmarse a sí mismo que los Monumentos son ciertamente para él, por lo que la versatilidad de Pogačar, invisible desde hace unos 50 años para una gran estrella de la general, parece ser un rasgo que el joven de 19 años también posee, aunque sabe que el camino para estar en la misma conversación que su contemporáneo aún es largo.

Hablando después de la carrera, Pogačar dijo que esperará ver a su nuevo rival en la salida del Tour de Francia en Barcelona el 4 de julio: “Creo que lo veremos en el Tour porque es un gran talento, así que creo que Francia puede estar contenta con su forma de correr”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja