El súper talento francés fue el único corredor capaz de soportar los ataques iniciales del Campeón del Mundo en La Redoute, antes de caer en la última subida.

Durante 21,1 km durante Lieja-Bastogne-Lieja, la superestrella en ascenso Paul Seixas quizás les dio a todos una mirada al futuro del ciclismo mientras igualaba los brutales ataques de Tadej Pogačar en La Redoute y amenazaba con deshacer la aparente invencibilidad del Campeón del Mundo cuesta arriba.

Seixas fue mencionado masivamente en la preparación como el principal rival del tres veces ganador de Lieja, Pogačar, incluso en su segunda aparición en el Monumento, pero su dominio absoluto de Itzulia País Vasco y su impresionante victoria en La Flèche Wallonne habían justificado el revuelo.

Y estuvo a la altura en los 260 km de la carrera del domingo, poniendo a su equipo a trabajar para ayudar a los UAE a recuperar la enorme fuga inicial, que contenía a Remco Evenepoel, antes de ponerse en una posición privilegiada al volante de Pogačar durante la carrera rápida y furiosa hasta el pie de Redoute.

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Fue aquí donde confirmaría su promesa, apretando los dientes y balanceando su bicicleta para atreverse e intentar seguir a Pogačar, algo que nadie más podía, o como admitió Evenepoel, quería intentar, sabiendo que seguramente terminaría con su ruptura rápidamente.

“Como siempre digo, empiezo una carrera para ganarla, pero sabemos que Tadej Pogačar ha sido dominante estos últimos años. Sólo poder seguirle ya es algo”, dijo Seixas en su rueda de prensa posterior a la carrera, según informó L'Equipe.

“Hay que saber ir paso a paso sin prisas. En la Strade Bianche no pude seguir su primer ataque; hoy lo logré. Estoy contento con mi actuación. Y, sobre todo, pienso en el gran trabajo del equipo.

“En Strade, me encontré un poco aislado; no pude estar a su rueda cuando él atacó. Hoy, estuve perfectamente a su rueda en la subida a Redoute, y eso es lo que me permitió aguantar en la cima. Realmente lo estaba dando todo, y estar a su rueda es otra cosa…”

Al final, Seixas finalmente cayó en la Côte de la Roche-aux-Faucons cuando Pogačar se alejó violentamente de él en la silla y corrió solo hasta la meta a 13,9 km del final, cruzando la meta 45 segundos por delante del francés, que está haciendo cosas a sus 19 años que ni siquiera el esloveno era capaz de hacer.

“Estaba absolutamente agotado en La Redoute; la velocidad a la que íbamos era alucinante. Me preguntaba cuánto tiempo más podríamos seguir así; era un ritmo demencial. Después de eso, no me costó mucho llegar a la cima; estaba completamente agotado”, dijo la joven estrella, quien incluso dijo que su visión se volvió borrosa debido al esfuerzo de Redoute.

Luego admitió que la razón por la que ayudó a ponerse al frente una vez que se escaparon fue porque no quería arriesgar un juego táctico en el final.

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“Aguanté lo mejor que pude. Y me sentí bien al poder turnarme delante con él; conseguimos la ventaja necesaria para llegar hasta el final. Y todo se redujo a los pedales en Roche-aux-Faucons; hoy era más fuerte.

“Era una batalla cara a cara que ambos esperábamos. No quería jugar, aguantar tomando turnos más cortos y arriesgarme a molestarlo y dejar que los demás me alcanzaran. Es sólo poder lo que me falta hoy”.

Pogačar quedó impresionado y admitió después del día brutal que ya había estado pensando en cómo iba a afrontar el sprint en Lieja, reconociendo la fuerza de su rival en rápido ascenso.

Después de la línea, se abrazaron con total respeto y en las cámaras se escuchó a Seixas decir: “Me estaba quemando, ardiendo en tu rueda”. Había arriesgado mucho intentando conseguir la victoria, pero no deberíamos esperar menos del ambicioso francés, que tiene el talento para respaldarlo.

“Ambos dijimos que había sido un día muy duro. Le dije que realmente me llevó al límite desde el principio en La Redoute en adelante”, dijo Seixas.

“Se alegró de saber que me había lastimado porque a él también le había lastimado. Siempre es impresionante; hoy fue el más fuerte y hay que respetarlo”.

Lo que Seixas también hizo fue confirmarse a sí mismo que los Monumentos son ciertamente para él, por lo que la versatilidad de Pogačar, invisible desde hace unos 50 años para una gran estrella de la general, parece ser un rasgo que el joven de 19 años también posee, aunque sabe que el camino para estar en la misma conversación que su contemporáneo aún es largo.

“No estaba tan lejos de poder adelantarlo. Aún queda mucho trabajo por hacer, eso es normal, hay pasos que dar. Hoy fue realmente un duelo de fuerza bruta”, afirmó. “Tener resistencia, sí, eso siempre ayuda, tener experiencia ayuda, pero la carrera no fue muy complicada en términos de cómo se desarrolló.

“Lo hice bien en el Tour de Lombardía en la larga distancia, pero todavía era una incógnita si podría competir delante en un Monumento. Realmente he dado un paso adelante en términos de resistencia. La dificultad de la carrera me conviene. Creo que he logrado un gran avance en ese sentido”.

Hablando después de la carrera, Pogačar dijo que esperará ver a su nuevo rival en la salida del Tour de Francia en Barcelona el 4 de julio: “Creo que lo veremos en el Tour porque es un gran talento, así que creo que Francia puede estar contenta con su forma de correr”.

Obviamente Seixas no iba a confirmar nada al final de un día tan agotador, pero sí reveló que la decisión llegará pronto, como estaba previsto.

“Voy a tener una conversación con el equipo la próxima semana para establecer un programa, y ​​eso debería resolverse la próxima semana”, dijo. “Por ahora no sé cuál será mi próxima carrera”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja