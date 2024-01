El campeón nacional defensor de ruta apunta a la contrarreloj y la carrera en ruta se concentra en darle el título al equipo incluso si eso significa perder la oportunidad de hacer un hat-trick

Durante los últimos dos años, mientras competía con Ineos Grenadiers en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta, Luke Plapp pudo haber sido un llanero solitario, pero aun así logró reclamar el maillot verde y dorado en la carrera de ruta en ambas ocasiones.

Esta vez, sin embargo, Plapp se alineará con Jayco-AlUla, el equipo con fuerza numérica al que todos estarán atentos para controlar la carrera.

Sin duda, el único equipo australiano WorldTour quiere reafirmar su dominio en la vuelta regular al circuito de Buninyong y ahora tiene entre sus filas al ganador de las dos últimas ediciones.

La pregunta es: ¿será posible que Plapp vuelva a ganar cuando, en lugar de intentar romper las defensas del equipo dominante, ahora forma parte de él?

“Va a ser muy diferente”, dijo Plapp. ciclismonoticias en el mes previo a la carrera. “Creo que he estado tan acostumbrado a pensar en tácticas sobre cómo ganar en solitario, y ahora tengo muchos compañeros de equipo con quienes competir”.

Si eso resulta ser una bendición o una carga para el ciclista mientras se alinea con la posibilidad de un tercer título consecutivo a la vista, tendremos que esperar para saberlo el domingo 7 de enero. Todos los ciclistas de Jayco-AIUIa El equipo quedará marcado, como lo fue Plapp cuando el campeón defensor se ponchó para llevarse la victoria en 2023: pero esta vez, hay más que ese elemento de marcación en juego.

El equipo lleva a la carrera un grupo tan fuerte que no necesariamente será Plapp quien tenga la oportunidad de llevarse la victoria para su equipo.

“Creo que, en primer lugar, tenemos que conseguir la camiseta para el equipo, y creo que la han echado de menos durante un par de años, y me encantó que no tuvieran la camiseta”, dijo Plapp. una sonrisa, dado que fue el piloto que le quitó el título al equipo en los últimos dos años. “Pero sí, espero que, ya sea yo o alguien más, realmente necesitemos esa camiseta de vuelta en el equipo.

“También ayudará a demostrar que la herencia australiana está de regreso y decir: volvemos a ganar, volvemos a ganar con los australianos. Y creo que, sí, hay mucho más orgullo en cada carrera si Apareces en el equipo australiano con la camiseta nacional australiana”.

Plapp no ​​es el único ciclista que hace su debut en la lista de Jayco-AlUla en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta, y parecía entusiasmado con la perspectiva de que quizás su nuevo recluta Caleb Ewan, quien regresó al equipo australiano después de cinco años con Lotto. -Soudal – podría ser el que persiga los galones el domingo.

“De hecho, me decepcionó un poco no haber podido lucir la camiseta en Europa en el podio y estar al frente de la carrera”, dijo Plapp, quien tuvo una temporada difícil con una enfermedad y una lesión en 2023. Caleb en el equipo, si pudiera ganar el campeonato australiano, sería muy especial.

“Ver esa camiseta ganar o estar al frente de los sprints, cuando yo era niño, y veías a Robbie (McEwen) o Gerro (Simon Gerrans) ganar en Europa con la camiseta australiana, fue realmente especial.

“Definitivamente me inspiró cuando era más joven, y no pude hacer eso por otras personas. Espero que Caleb pueda ganar la camiseta y luego ganar en ese escenario más grande. Para el ciclismo australiano en particular, eso sería enorme”. que los niños lo vean de regreso”.

Ewan quedó segundo en el Campeonato de Australia en 2015, y el año pasado, aunque terminó 18º, impresionó al mantenerse firme en casi todas las 16 ascensiones de la subida al Monte Buninyong Road.

Sin embargo, la acción en el último ascenso de Buninyong destrozó el campo y hizo retroceder a Ewan, y como corredor de Lotto-Soudal, no contó con el beneficio de un equipo fuerte que lo ayudara a controlar la carrera o lo llevara nuevamente a la contienda. Este año eso será diferente.

Enfoque en contrarreloj

Incluso si Plapp no ​​termina siendo quien persigue el verde y el oro para el equipo en la carrera en ruta, aunque es difícil no verlo como la mejor oportunidad para el equipo dadas sus victorias consecutivas en 2022 y 2023. – tiene un gran objetivo antes del jueves 4 de enero, cuando se disputará la contrarreloj individual masculina de élite.

“Prefiero concentrarme en algo que esté bajo mi control y luego, al final del día, siempre y cuando las camisetas del equipo estén en la carrera en ruta, sería fantástico”, dijo Plapp.

En 2021, Plapp pasó temprano a la categoría élite e inmediatamente se adjudicó los honores de la contrarreloj. Sin embargo, desde entonces, la carrera contra el crono no ha ido como él quería: el piloto se perdió la prueba en 2022 y luego tuvo una mecánica en 2023, cuando el título lo ganó Jay Vine (UAE Team Emirates).

Vine no estará presente en Ballarat en 2024 para defender el título, ya que el piloto no viajará a Australia este año, y aunque todavía habrá un fuerte campo de contendientes, Plapp es claramente el principal favorito. No solo su posición como ganador anterior lo que hace que este sea el caso, sino también la clara demostración de forma en el período previo con el ciclista obviamente muy motivado y mostrando los beneficios de su entrenamiento en el Tour de Bright, que ganó. con una etapa final voladora en Mount Buffalo.

“Estoy muy, muy emocionado de estar involucrado con el equipo y es por eso que realmente quiero dar una buena primera impresión y estar bien y realmente comenzar a trabajar”, dijo Plapp.

Entonces, no importa cómo vaya la carrera en ruta, parece probable que incluso cuando Plapp cambie de equipo en 2024 todavía pueda haber cierta consistencia en el color de la camiseta que lleva en la espalda. El verde y el dorado son claramente un color al que no quiere renunciar.