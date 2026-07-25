El español y su compañero en el Lidl-Trek Mattias Skjemose siguen luchando por el podio, el maillot blanco y el premio por equipos en los últimos días del Tour

Lidl-Trek afronta las últimas etapas de montaña del Tour de Francia con sus dos líderes entre los 10 primeros en la general y ambos con la esperanza de luchar por un puesto en el podio.

El corredor español Juan Ayuso también compite por el maillot blanco, con una batalla a tres bandas entre él, Paul Seixas e Isaac del Toro en juego mientras la carrera llega a los Alpes.

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