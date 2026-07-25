El español y su compañero en el Lidl-Trek Mattias Skjemose siguen luchando por el podio, el maillot blanco y el premio por equipos en los últimos días del Tour

Lidl-Trek afronta las últimas etapas de montaña del Tour de Francia con sus dos líderes entre los 10 primeros en la general y ambos con la esperanza de luchar por un puesto en el podio.

El corredor español Juan Ayuso también compite por el maillot blanco, con una batalla a tres bandas entre él, Paul Seixas e Isaac del Toro en juego mientras la carrera llega a los Alpes.

Ocupa la quinta posición en la general, a 2:31 del tercer puesto de Del Toro y a 2:11 de Seixas. El colíder del Lidl-Trek, Mattias Skjelmose, es sexto, a 52 segundos más del podio.

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Ayuso, sin embargo, ha perdido tiempo en las dos últimas jornadas de general, la subida al Plateau de Solaison y la contrarreloj de la etapa 16. hablando con ES Ciclismodijo que él y su compañero danés intentarían ascender en la clasificación durante los próximos tres días.

“Tanto Skjelmose como yo estamos en una posición en la que no podemos retroceder mucho más, y si eso sucede, bueno, no sería una tragedia”, afirmó Ayuso.

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“Tenemos que intentar seguir adelante, pero para ello también necesitamos la fuerza para hacerlo”.

Las próximas etapas incluyen la llegada en alto de hoy en Orcières-Merlette y la doble llegada en L'Alpe d'Huez. Ayuso y Skjelmose aspirarán al maillot blanco y al podio, con el danés en cabeza. Estaba a 4:34 del tercer lugar antes de las etapas 15 y 16, y ahora está a 3:23 de Del Toro.

La pareja también buscará ayudar a su equipo a luchar por la clasificación por equipos con el UAE Team Emirates-XRG. Después de la etapa 17 hasta Voiron, en la que Lidl-Trek terminó con tres corredores en el grupo de fuga líder, el equipo se dirige a los Alpes con una ventaja mucho más fuerte de 18:10 sobre sus rivales.

“Veremos qué situaciones se presentan y si podemos aprovecharlas”, dijo Ayuso sobre la etapa 18.

“Creo que las próximas etapas se decidirán por eliminación, y creo que podría haber explosiones muy grandes, y me incluyo en eso.

“Yo también podría quebrarme y perder mucho tiempo, pero también podrían hacerlo Seixas, Del Toro o cualquier otro. Tenemos que estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad”.