Lidl-Trek afronta las últimas etapas de montaña del Tour de Francia con sus dos líderes entre los 10 primeros en la general y ambos con la esperanza de luchar por un puesto en el podio.
El corredor español Juan Ayuso también compite por el maillot blanco, con una batalla a tres bandas entre él, Paul Seixas e Isaac del Toro en juego mientras la carrera llega a los Alpes.
Ocupa la quinta posición en la general, a 2:31 del tercer puesto de Del Toro y a 2:11 de Seixas. El colíder del Lidl-Trek, Mattias Skjelmose, es sexto, a 52 segundos más del podio.
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Ayuso, sin embargo, ha perdido tiempo en las dos últimas jornadas de general, la subida al Plateau de Solaison y la contrarreloj de la etapa 16. hablando con ES Ciclismodijo que él y su compañero danés intentarían ascender en la clasificación durante los próximos tres días.
“Tanto Skjelmose como yo estamos en una posición en la que no podemos retroceder mucho más, y si eso sucede, bueno, no sería una tragedia”, afirmó Ayuso.
“Tenemos que intentar seguir adelante, pero para ello también necesitamos la fuerza para hacerlo”.
Las próximas etapas incluyen la llegada en alto de hoy en Orcières-Merlette y la doble llegada en L'Alpe d'Huez. Ayuso y Skjelmose aspirarán al maillot blanco y al podio, con el danés en cabeza. Estaba a 4:34 del tercer lugar antes de las etapas 15 y 16, y ahora está a 3:23 de Del Toro.
La pareja también buscará ayudar a su equipo a luchar por la clasificación por equipos con el UAE Team Emirates-XRG. Después de la etapa 17 hasta Voiron, en la que Lidl-Trek terminó con tres corredores en el grupo de fuga líder, el equipo se dirige a los Alpes con una ventaja mucho más fuerte de 18:10 sobre sus rivales.
“Veremos qué situaciones se presentan y si podemos aprovecharlas”, dijo Ayuso sobre la etapa 18.
“Creo que las próximas etapas se decidirán por eliminación, y creo que podría haber explosiones muy grandes, y me incluyo en eso.
“Yo también podría quebrarme y perder mucho tiempo, pero también podrían hacerlo Seixas, Del Toro o cualquier otro. Tenemos que estar ahí y aprovechar cualquier oportunidad”.