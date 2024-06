Evenepoel no tiene fracturas, pero Roglič será sometido a más evaluaciones antes de la etapa del viernes

Remco Evenepoel y Primož Roglič tuvieron una dolorosa sensación de déjà vu el jueves en el Critérium du Dauphiné cuando se encontraban entre los perdedores del accidente masivo que provocó la neutralización de la etapa 5.

A diferencia de Itzulia País Vasco en abril, ambos pudieron volver a montar y llegar a la meta en Saint-Priest, lo que sugiere que la participación de ninguno de los dos en el Tour de Francia está amenazada como resultado de una caída en la que cayó más de la mitad del pelotón. abajo.

Pero mientras el maillot amarillo Evenepoel confirmó después que estaría en condiciones de correr cuando el Dauphiné se reanude el viernes, Roglič se mostró más cauteloso y afirmó que se sometería a una evaluación por parte del personal médico de Bora-Hansgrohe antes de tomar una decisión.

“No puedo decir nada. Ahora iré al médico, haré un control y luego veremos qué hacer”, dijo Roglič, actualmente segundo en la general, a 33 segundos de Evenepoel.

“Lo único es que me caí en el hombro, eso no es lo mejor, me operaron hace un par de años. Realmente necesitamos revisarlo y estar seguros de en qué estado se encuentra.

“Pero para mí fue definitivamente mucho mejor que algunos de los muchachos, porque aún así llegué hasta la meta”.

Si bien Roglič se recuperó rápidamente después del accidente, inicialmente hubo una preocupación más inmediata por Evenepoel, quien pasó algún tiempo sentado al costado de la carretera agarrándose el arcén que se había roto en el accidente de Itzulia. El corredor de Soudal-QuickStep se vio envuelto más tarde en conversaciones sobre la neutralización de la etapa y confirmó al final que no había sufrido ninguna fractura en este incidente.

“Mi lado derecho está bastante dañado, pero no tengo fracturas; de lo contrario, ya no estaría aquí”, dijo Evenepoel después en la zona mixta.

“Eso es lo positivo de mi caída: no tengo que abandonar la carrera. Pero en realidad tuve un gran toque en mi rodilla. Otra bicicleta me golpeó la rodilla y fue bastante doloroso, pero en realidad pensé que era peor de lo que es ahora”.

Evenepoel y Roglič se vieron obligados a abandonar Itzulia Basque Country en abril después de sufrir el mismo accidente que dejó al campeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) con lesiones que aún podrían impedirle participar en julio.

El Critérium du Dauphiné marcó el regreso a la competición tanto para Evenepoel como para Roglič, así como su puesta a punto final antes del Tour. Evenepoel venció a Roglič para ganar la contrarreloj del miércoles, pero inicialmente le preocupaba haber sufrido otro revés grave en el accidente del jueves.

“No estaba enojado, pero fue como 'vaya, otra vez', apenas cuatro o cinco días después de mi regreso a las carreras”, dijo Evenepoel. “No me sentía molesto sino un poco molesto, digamos, especialmente con lo que viene dentro de tres semanas. No quiero arriesgar nada en absoluto. Pero creo que así son las carreras hoy en día”.

Más de la mitad del pelotón del Dauphiné se ha caído al suelo en dos caídas simultáneas en un tramo de carretera mojado y resbaladizo que sigue la Côte de Bel-Air en la final. La organización de la carrera tomó la decisión inmediata de neutralizar la etapa y la carrera del día se suspendió por completo cuando se hizo evidente que todas las ambulancias en carrera estaban ocupadas llevando a los corredores al hospital.

La pareja Visma-Lease a Bike formada por Steven Kruijswijk y Dylan van Baarle abandonó el Dauphiné después del accidente, pero muchos de los ciclistas que pedalearon suavemente hasta la meta en Saint-Priest necesitarían una evaluación más detallada de sus lesiones antes de tomar una decisión sobre comenzar la carrera del viernes. escenario.

“Estaba entre la décima y la decimoquinta posición y creo que los corredores de la cuarta o quinta posición empezaron a deslizarse”, explicó Evenepoel. “Tal vez tocaron las ruedas de delante, no sé qué pasó, pero en cierto momento comencé a deslizarme.

“No sé qué pasó detrás, pero estuve muy cerca de salvarlo. Pero en el último momento hubo una bicicleta que pasó debajo de mi rueda trasera y mientras estaba frenando, hice una voltereta frontal y aterricé sobre mi cabeza y mi hombro. Fue una gran explosión, pero al final nada especial por mi parte. Era una especie de juego de bolos.

“En general estoy bien, me caí del lado derecho, pero pudo haber sido peor. Espero que todos puedan recuperarse de esa caída masiva. Esta noche veremos cómo mi hombro resistió el impacto, pero no estoy preocupado”.

Evenepoel lleva una ventaja de 33 segundos sobre Roglič en los últimos tres días del Dauphiné, en los que la carrera se desarrolla en tres llegadas sucesivas en cima, en Le Collet d'Allevard, Samoëns 1600 y Plateau des Glières.

“Veremos esta tarde, después de su ducha, cuál es el balance de Remco”, dijo el gerente de Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere. RTBF, aunque indicó que el belga seguirá en carrera. “Creo que necesita los tres días en la montaña”.