El holandés indeciso si seguirá centrándose en el ciclocross

Mathieu van der Poel está a pocos días del objetivo más importante de su invierno: su probable victoria en el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI en Tábor el domingo. Consiguió su primera camiseta arcoíris de élite en la misma ciudad en 2015 sobre Wout van Aert, y nueve años y cinco títulos mundiales de cross más después, Van der Poel está mejor que nunca, habiendo ganado todas las carreras menos una que ha disputado esta temporada.

Después de su duodécima victoria de la temporada en la Copa del Mundo de ciclocross UCI en Hoogerheide, Van der Poel recordó esa primera victoria como un momento que aún permanece en su memoria.

Él y Van Aert decidieron competir con la élite en lugar de con la sub-23 apenas una semana antes de la carrera. Van Aert sufrió problemas mecánicos en las primeras vueltas en Tábor en 2015 y Van der Poel logró la victoria en solitario. “Fue un punto de inflexión en nuestras carreras para ambos”, dijo Van der Poel en la conferencia de prensa posterior a la carrera en Hoogerheide.

“El final fue bastante emotivo”, dijo, y cuando se le preguntó si se comparaba con su victoria en el Campeonato Mundial de Ruta en Glasgow el año pasado, dijo: “Igualar (a Tábor en 2015) ahora es difícil. La primera vez suele ser la mejor”. “

Van der Poel ha afirmado desde el inicio de su campaña que su único objetivo era conseguir otro título mundial de ciclocross y que es el gran favorito. Pero el Mundial de Benidorm demostró que incidentes como las colisiones pueden arruinar esta ambición.

“Siempre es posible, pero si no gano en Tábor, no puedo decir que haya sido un invierno exitoso”, afirmó y añadió que no le preocupa perder. “He estado en esa situación varias veces en los últimos años. En el pasado, podría haber insistido en eso, pero ahora ya no. También hice todo lo que tenía que hacer, no hay nada más que cambie eso. Lo haremos Verás. Ya no estaré nervioso tampoco. Y eso, a su vez, me traerá algo de tranquilidad”.

La carrera será el final de su temporada de cross, ya que se centrará en la carretera, donde defenderá su título en París-Roubaix e intentará conseguir una tercera victoria en el Tour de Flandes. Mientras que Van Aert y Tom Pidcock optaron por perderse el Mundial y centrarse en su preparación para la temporada como visitante, Van der Poel admitió que “el cross podría no ser la mejor opción para entrenar para la ruta”.

En 2023, Van der Poel tuvo su año más exitoso después de una campaña cruzada más corta de siete carreras, ganando Milán-San Remo y París-Roubaix, y quedando segundo en el Tour de Flandes y el E3 Saxo Classic, y sopesó los méritos de sus actividades de ciclocross.

“No creo que esto aporte mucho valor de cara a la primavera. Lo que más quiero es el título mundial. Los otros cruces ya no son objetivos en sí mismos. No es el entrenamiento ideal para la primavera: es mejor con cinco o seis”. horas de entrenamiento de resistencia que montar durante una hora a una velocidad vertiginosa”, afirmó Van der Poel.

Cuando se le preguntó si volvería a correr cross la próxima temporada, dijo: “Tendré que pensar en eso y ver”, y agregó que detenerse después de un séptimo título podría ser bueno. “El primer título mundial de élite en ciclocross en 2015, ahora de nuevo en Tábor. Podríamos cerrar el círculo, pero aún no lo sé. Eso todavía hay que analizarlo.”

Si renuncia, no culpe a los fanáticos rebeldes que abusaron de él durante sus diversas victorias en solitario esta temporada. “No incluyo eso en mi consideración. Si me gusta hacerlo, seguiré haciéndolo”.

Van der Poel ha priorizado durante mucho tiempo su disfrute personal de la disciplina por encima de ganancias marginales en otros lugares. “Es por eso que todavía lo hago. Pero… de vez en cuando, un invierno sin (‘cruz) también puede ser bueno, un invierno de descanso mental de vez en cuando”.

Es casi imposible de creer, pero Van der Poel no le dio mucha importancia a las carreras en ruta más allá de ser una forma de mantenerse en forma en el verano hasta 2018.

“No pensé entonces que alguna vez encontraría importantes las carreras en ruta. Nunca pensé en eso, ni siquiera me interesaba realmente. Cuando me convertí en campeón holandés en ruta en Hoogerheide, decidí correr una primavera en la carretera. también.”

Su enfoque en la ruta no solo fue lucrativo para él, sino que también ayudó a su equipo a convertirse en un equipo Pro Continental para la temporada de ruta 2019, un requisito para poder competir en los Clásicos de Primavera y, después de tres temporadas enormemente exitosas, se unieron a la Gira Mundial en 2023.

También valió la pena. En 2019, ganó una memorable Amstel Gold Race junto con Brabantse Pijl, GP de Denain, Dwars door Vlaanderen, y terminó justo fuera del podio en el Tour de Flandes.

¿La carrera de ciclocross de Van der Poel pasará a la historia gracias a los títulos mundiales en Tábor? Eso depende de varios factores, sobre todo de los corredores que intentan privarle de la victoria.

Los competidores más cercanos a Van der Poel este año, aparte de Van Aert y Pidcock, que no competirán este fin de semana, provienen de su equipo holandés. Nombró a dos belgas como sus mayores rivales: Michael Vanthourenhout y Thibau Nys.

Su victoria fue ligeramente menos dominante que las anteriores: ganó por sólo unos segundos a los holandeses Joris Nieuwenhuis y Pim Ronhaar después de que Nys se saliera en la última vuelta, pero dijo que eso no es un indicador de la forma de nadie.

“Una semana antes no es la referencia para el campeonato del mundo. Eso nunca significa nada para las piernas en el campeonato en sí. Pero confío en haberlo manejado bien hacia Tábor. No estuve en mi mejor momento (en Hoogerheide), pero Esto se debe al duro entrenamiento de las últimas semanas.

“Si he hecho todo correctamente y creemos que sí, ya he pasado un muy buen invierno, normalmente deberíamos ver la mejor versión de mí la próxima semana. Eso es lo que quieren todos los que empiezan allí.

“Estaba preparado para todo. E idealmente me hubiera gustado un duro cross de barro, pero tampoco será así. Pero creo que ya he demostrado que puedo manejar todas las superficies. Estoy preparado para cualquier cosa, así como para “Para una carrera táctica. Aunque es más fácil si puedo hacer lo mío. Pero si no estoy solo después de dos o tres vueltas, ciertamente no entraré en pánico”.

