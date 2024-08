El campeón del mundo acepta la etiqueta de favorito, pero el reducido número de participantes hace que no sea como en un Clásico

Mathieu van der Poel cree que el caos potencial en la carrera masculina en ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024 podría jugar a su favor. La carrera del sábado contará con una participación de apenas 90 corredores y es poco probable que ningún equipo pueda controlar el pelotón a lo largo de sus 273 kilómetros.

“Con esos equipos pequeños, para mí es una situación de esperar y ver, pero parece que podría ser una carrera sin control”, dijo Van der Poel. Revoloteos giratorios“Depende de las piernas, pero diría que es una ventaja para mí. Tienes que estar alerta en todo momento de la carrera. Puede pasar de repente y entonces tienes que asegurarte de estar ahí”.

Van der Poel será uno de los grandes favoritos para ganar la medalla de oro, junto a los belgas Remco Evenepoel y Wout van Aert, y la esperanza local Julian Alaphilippe.

“El papel de favorito no es tan malo”, dijo Van der Poel. “En una Clásica, sin duda es un poco más predecible, porque tienes a tu propio equipo contigo que puede ayudarte a controlar la carrera. Esa es la gran diferencia, pero el objetivo en sí sigue siendo el mismo”.

El holandés espera repetir su actuación en el Campeonato Mundial del año pasado en Glasgow, cuando se adjudicó el maillot arcoíris con un devastador ataque de larga distancia. Al igual que el verano pasado, Van der Poel se preparó para la carrera por el título corriendo el Tour de Francia principalmente al servicio de su compañero de equipo en el Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, lo que le ayudó a conseguir un triplete de victorias de etapa.

El propio Van der Poel sigue siendo un misterio, aunque ha disfrutado de una temporada notable hasta ahora con el maillot arcoíris. Aunque sólo participó en siete carreras antes del Tour, Van der Poel obtuvo victorias aplastantes en el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la E3 Harelbeke, así como podios en Gante-Wevelgem y Lieja-Bastoña-Lieja.

“Salí del Tour más fresco, pero eso no significa que vuelva a tener las piernas que tuve en el Campeonato Mundial de Glasgow”, dijo Van der Poel. “Cada año es diferente, por supuesto. Me he mantenido fiel a la preparación que tuve para Glasgow; no es exactamente la misma, pero aún así la tengo en cuenta”.

Van der Poel confirmó que renunciará a la oportunidad de reconocer el circuito final, que se centra en la corta y pronunciada subida a Montmartre. Mencionó las restricciones de velocidad vigentes para la ventana de reconocimiento oficial del jueves, donde los ciclistas tuvieron que recorrer el circuito en convoy a una velocidad máxima de 30 km/h. Van der Poel prefirió entrenar el jueves en las inmediaciones de su hotel en Saint-Lambert, al suroeste de París.

“No creo que sea útil en absoluto. Sólo tiene sentido hacerlo a una velocidad de carrera más alta”, dijo Van der Poel sobre el reconocimiento, según ANUNCIO“No creo que valga la pena el esfuerzo de viajar allí durante una hora y media. Prefiero elegir un entrenamiento aquí y luego descansar.

“Por supuesto, me hubiera gustado verlo yo mismo, pero son consideraciones. Pero desde luego tengo una buena idea de cómo será. Hay muchos vídeos y el seleccionador nacional nos da toda la información. Normalmente, esa subida me vendría bien. La ambición de ganar aquí es muy grande”.

Van der Poel nunca había competido en una carrera en ruta en los Juegos Olímpicos, ya que se había centrado en la prueba de montaña en Tokio. Después de sufrir una caída en esa prueba hace tres años, Van der Poel había acariciado durante mucho tiempo la idea de competir tanto en bicicleta de montaña como en la carrera en ruta en París. Finalmente optó por centrarse únicamente en la carrera en ruta, pero indicó que podría volver a apuntar a la bicicleta de montaña en Los Ángeles en 2028.

“Lamentablemente, ya no monto en bicicleta de montaña, ni siquiera por diversión”, dijo Van der Poel. “La última vez fue durante el evento de prueba para los Juegos Olímpicos en septiembre. Pero sí, pienso en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de cuatro años y en hacer del ciclismo de montaña un objetivo importante allí. Para entonces habré llegado al final de mi carrera con otro objetivo muy bonito”.