Las primeras exploraciones no muestran fracturas, pero el belga será sometido a más evaluaciones en Herentals

El miércoles por la tarde, en el exterior del autobús Visma-Lease a Bike en Arnuero, la directora deportiva Grischa Niermann se refería al último revés en la desventurada temporada 2024 de Wout van Aert. “'El Tour no espera a nadie', es el dicho, pero aparentemente la Vuelta tampoco”, dijo Niermann con resignación.

Y, por supuesto, tampoco lo hace el Campeonato Mundial de Ruta de la UCI. Van Aert sufrió una caída en la bajada de Collada Llomena el martes por la tarde durante la Vuelta a España, pero antes incluso de que lo llevaran al hospital para que lo evaluaran, ya se estaba pensando si podría recuperarse a tiempo para la carrera del Campeonato Mundial de Ruta en Zúrich el 29 de septiembre.

La situación no estaba más clara el miércoles por la mañana, aunque los primeros análisis indicaron que Van Aert no había sufrido fracturas en el accidente. Tenía previsto volar a Bélgica para una evaluación más exhaustiva en Herentals, en el mismo hospital donde fue operado en marzo de la fractura de clavícula que puso fin a su campaña en las Clásicas.

“Tuvo que pasar la noche en el hospital”, explicó Niermann. “Afortunadamente, por ahora, creemos que no tiene nada roto. Tenía heridas grandes en la rodilla que requerían mucha atención y ahora está esperando viajar de nuevo a Bélgica para un examen más detallado”.

“No tiene fracturas, pero sí heridas profundas, sobre todo en la rodilla, que requirieron puntos de sutura. Según tengo entendido por los médicos, la buena noticia es que no tiene fracturas, pero sigue siendo una lesión grave”.

Niermann no quiso dar detalles sobre las perspectivas de Van Aert de volver a competir a tiempo para competir con Bélgica en los Campeonatos de Europa y Mundiales a finales de este mes. La única certeza en este momento es que su corredor claramente no estaba en condiciones de completar la Vuelta después de sufrir un corte profundo que le impidió doblar la rodilla derecha.

“Todavía no tenemos ni idea. Habrá que verlo”, dijo Niermann. “No lo he visto, sólo he hablado con él. Pero por ahora no parece que vaya a estar sobre la bicicleta mañana”.

Van Aert ya ha estado en esta situación antes, pero eso no hace que el viaje de regreso sea más fácil. En marzo, sufrió la dureza de perderse la participación en el Tour de Flandes y la París-Roubaix después de fracturarse el esternón, las costillas y la clavícula en el choque masivo que afectó a Dwars door Vlaanderen.

El patetismo de ese momento quedó subrayado por los sollozos de Van Aert mientras estaba sentado al costado del camino, y fue difícil sacudirse la sensación de que el dolor de una clavícula rota era mucho más fácil de soportar que la agonía de perderse la Ronde después de dedicar los seis meses anteriores de su vida a ese único día.

Aunque logró ponerse en suficiente forma para participar en el Tour de Francia y luego conseguir una medalla de bronce en la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de París 2024, recién en esta Vuelta comenzó a parecerse realmente al Van Aert de antaño.

En dos semanas y media en España, Van Aert sumó tres victorias de etapa en una variedad de terrenos y lideró tanto la clasificación por puntos como la de rey de la montaña. Pero más que las victorias y los maillots, fue el estilo lo que destacó. Después de esforzarse durante la mayor parte del año (y, de hecho, también durante gran parte de la temporada pasada), Van Aert estaba pedaleando con una libertad y una facilidad nunca vistas desde su notable exhibición llena de acción en el Tour de Francia de 2022.

Pero justo cuando parecía que había vuelto a ser él mismo, Van Aert se vio abatido una vez más por la desgracia, una compañera tenazmente familiar. El titular del Het Nieuwsblad del miércoles por la mañana lo decía todo: “¿Cuánto puede aguantar la cabeza de un jinete?”.

“Por ahora, por supuesto, está muy deprimido”, dijo Niermann. “Se siente muy mal por tener que abandonar la carrera. Tenía grandes objetivos. Quería ganar el maillot verde y el maillot de la montaña, y queríamos ganar al menos otra etapa con él. Y, por supuesto, hay objetivos para él después de esta Vuelta, con el Campeonato de Europa y con el Mundial. Es así. Conozco a Wout, sé que volverá aún más fuerte, pero por ahora, no está en el mejor momento”.

Accidente en la Vuelta

El accidente de Van Aert en la etapa 16 se produjo después de liderar la escapada en la cima de la Collada Llomena. Iba detrás de Felix Engelhardt (Jayco-Alula) en el descenso cuando las ruedas del alemán resbalaron en una curva resbaladiza. Al intentar esquivar a Engelhardt, Van Aert se estrelló y se lesionó la rodilla.

El descenso de Collada Llomena ya tenía cierta notoriedad después de que el maillot rojo Odd Christian Eiking se estrellara allí cuando la Vuelta pasó por aquí en 2021, pero Niermann consideró que no había culpa que atribuir ni al recorrido ni a Engelhardt.

“Aparentemente, ocurrió en el mismo lugar donde se estrellaron en 2021”, dijo Niermann. “Tengo que admitir que este es un descenso muy, muy peligroso, pero especialmente la parte anterior al accidente”.

“En la carretera donde se produjo el accidente, la carretera ya estaba seca, por lo que era una carretera normal. Por supuesto, era un descenso técnico, pero en este caso es una verdadera lástima, no creo que se pueda culpar a nadie.

“El ciclista que iba delante de Wout se cayó y se deslizó. Wout intentó esquivarlo y luego se estrelló contra el muro a un lado de la carretera. Es una pena. Los descensos técnicos también son parte del ciclismo y la parte realmente peligrosa ya había quedado atrás en ese momento”.

En ausencia de Van Aert, Jay Vine (UAE Team Emirates) ha heredado el maillot de la montaña, mientras que Kaden Groves (Alpecin-Fenix) lidera la clasificación por puntos. Para Visma, el objetivo principal de los últimos días de la Vuelta será intentar desplazar a Sepp Kuss, actualmente 12º a 6:25, más arriba en la clasificación.

El año pasado, esta semana, Kuss estaba a punto de ganar la Vuelta, mientras que Jumbo-Visma llenó el podio y se adjudicó el primer puesto en las Grandes Vueltas. En cambio, su campaña de 2024 ha estado marcada por la mala suerte, sobre todo por los accidentes sufridos por Van Aert y Jonas Vingegaard.

Niermann no pudo evitar sonreír con ironía cuando le preguntaron por la racha de mala suerte que sufrió su equipo este año. “Espero que se detenga en algún momento”, dijo. “Pero al menos hasta ayer, aparentemente no se había llegado a ese punto”.