Un joven británico con talento regresa al Tour de Chequia de cuatro días con Visma-Lease a Bike

Thomas Gloag (Visma-Lease a Bike) hará su esperado regreso a las carreras en el Tour de Chequia, casi un año después de ser atropellado por un automóvil en agosto pasado y romperse la rótula.

El joven y talentoso británico habrá cumplido 362 días desde que compitió cuando salga a la pista el jueves. Su última aparición fue la Clásica de San Sebastián a fines de julio de 2023. Una cirugía y un largo período de rehabilitación lo mantuvieron fuera de la competencia durante gran parte de su segundo año completo con Visma.

“Estaba volviendo a casa después de un entrenamiento de recuperación. De repente, me atropelló un coche y me rompí la rótula. Lo que recuerdo es que miré mi pierna izquierda después de la colisión y vi que mi rótula no se veía bien”, dijo Gloag al recordar el incidente en un comunicado del equipo.

“En este momento me siento feliz y saludable nuevamente. He completado un buen bloque de entrenamiento. Siento que es una victoria poder volver finalmente a competir. Una carrera es, por supuesto, muy diferente a un entrenamiento”.

Gloag mostró grandes señales en 2023 como neoprofesional con un sexto puesto en la general en la Volta a la Comunitat Valenciana y undécimo en el Tour de Romandía, antes de luchar en su debut en el Gran Tour en el Giro de Italia, donde fue convocado con muy poca antelación.

Gloag logró superar las 21 etapas y el líder del equipo, Primož Roglič, se llevó la victoria general. Sin embargo, por ahora, Gloag está encantado de volver a competir.

“Tengo muchas ganas de volver a ponerme un dorsal y volver al pelotón con mis compañeros de equipo”, afirmó.

“Por fin me siento de nuevo ciclista.”

Gloag forma parte de un sólido equipo de siete hombres de Visma-Lease a Bike en el Tour de la República Checa, con jóvenes y experimentados en todos ellos. Su compatriota y talentoso Matthew Brennan se une a él después de un exitoso Giro Next Gen, mientras que el ex Rey de la Montaña del Giro Koen Bouwman aporta una gran experiencia en el World Tour.

Bouwman liderará la clasificación general junto a Johannes Staune-Mittet, el talentoso noruego que consiguió su primera victoria profesional en el Tour de la República Checa en 2023. Brennan, Morten Aalling Nørtoft y Dario Igor Belletta buscarán ganar experiencia saliendo del equipo de desarrollo.

Gloag elogió a los fisioterapeutas, al personal del equipo Visma y a su novia Lucinda por ayudarlo a mantenerse positivo durante el período difícil, mientras que su objetivo es simplemente volver al “ritmo de carrera” en lugar de presionarse por los resultados.

“No fue un momento fácil, sin duda. Sin embargo, con el apoyo de muchas personas, logré superarlo”, dijo Gloag.

“Estoy centrado principalmente en ganar ritmo de carrera. Los resultados no son la prioridad y tampoco debería esperar eso de mí mismo.

“Ahora es el momento de devolver algo a todas las personas que me ayudaron. Estoy inmensamente agradecido a todos y nunca olvidaré lo bien que me trataron. Son demasiadas personas para mencionarlas, pero ahora quiero hacerlas sentir orgullosas”.