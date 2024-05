El estudio de la geología y la topografía del condado de Lyon puede proporcionar información útil sobre dónde estarán los pozos de lodo de este año.

Con Unbound Gravel 2024 acercándose rápidamente, la atención de todos los interesados ​​está en cuál sea el pronóstico meteorológico más favorable. La edición del año pasado de la carrera de gravel más importante del año estuvo marcada por el barro. Secciones de barro pegajosas, espesas y, a menudo, imposibles de recorrer que comenzaban en el kilómetro diez y servían para obstruir las transmisiones y convertir todos los neumáticos en lisos.

Lamentablemente, las previsiones no son muy favorables en estos momentos. La ruta se dirige hacia el norte este año, algo que solo hizo en 2019 y 2021, ambos recorridos en seco. Kristi Mohn, directora de marketing de Life Time GP, dice:

“El barro del norte es diferente al barro del sur. No significa que no haya barro, pero simplemente es diferente. No se pega tanto. El campo norte retiene el agua un poco mejor, pero si llueve, circulas por caminos de grava, y eso es solo parte del trato”.

Si bien esto sin duda tranquilizará a los ciclistas, especialmente teniendo en cuenta el pronóstico, el final suena un tanto resignado al hecho de que si llueve habrá barro. Entonces, ¿por qué es tan horrible el barro de Unbound? El secreto está en la geología local.

Es Clay el verdadero villano aquí.

Arcilla, no barro

No te aburriré con demasiada información técnica. Soy geólogo de profesión, e incluso con un amor antinatural por las rocas, las complejidades de los sedimentos son una lectura soporífera. La esencia es que la geología local del curso Unbound, ya sea la ruta norte o sur, está compuesta en gran medida por partículas del tamaño de arcilla o minerales arcillosos reales.

Si bien puede pensar en la arcilla como un término coloquial para las cosas que los artesanos locales usan para hacer tazas caras para vender en los mercados de agricultores, también es un tamaño; la fracción de tamaño más fino de cualquier sedimento, debajo del limo y significativamente más fina que la arena. Una partícula de arcilla es cualquier cosa por debajo de 0,002 mm, que es esencialmente demasiado pequeña para comprenderla. El lecho rocoso del condado de Lyon consiste en una mezcla de lutitas y piedra caliza, las cuales están compuestas por una cantidad insondable de diminutas partículas de arcilla.

Cuando estas rocas se erosionan durante millones de años, se descomponen en sus partes constituyentes, por lo que los depósitos superficiales son increíblemente ricos en arcilla.

La arcilla, como sabrá cualquier artesano local que fabrique tazas caras para los mercados de agricultores, retiene el agua increíblemente bien. Una forma extrema de pensar en esto sería pensar en verter un vaso de agua en un puñado de arena de playa en lugar de un suelo para macetas muy arcilloso: uno drenaría muy libremente, el otro menos. Para agravar esto, algunos minerales arcillosos en realidad absorben agua en su estructura física y se hinchan en el proceso, lo que significa que las cosas tardan aún más en secarse.

Además de retener el agua y no secarse tanto, lo que significa que si llueve el día anterior es probable que el día de la carrera siga estando embarrado, también se adhiere a sí mismo. Puedes hacer una bola de arcilla (o una costosa taza artesanal), pero intenta hacerlo con arena y terminarás con un montón de arena (o una taza extremadamente inútil). Es esta adhesión entre partículas, ayudada e instigada por la tensión superficial del agua, lo que la hace tan viscosa. Por eso se adhiere a tu bicicleta, transmisión, etc.

Lamentablemente, si fuera solo arcilla, podría ser un poco más amable con los componentes de la bicicleta, pero la pequeña cantidad de partículas más gruesas del tamaño de arena formadas por la erosión de los nódulos de pedernal extremadamente resistentes se asientan dentro de la arcilla y la hacen actuar como una pasta de moler.

Los depósitos beige que forman una Y lateral con Emporia en la intersección son quizás donde se producirá el mayor riesgo de lodo.

La influencia de los ríos.

Esto va a sonar un poco como geografía física de la escuela secundaria, pero es importante, especialmente cuando se trata de predecir dónde estarán las secciones más embarradas para 2024. Las partículas de arcilla se transportan fácilmente ya que pesan muy poco. Las corrientes de baja energía y los ríos lánguidos, lentos y serpenteantes aman la arcilla. Estos ríos también concentran depósitos de arcilla, como sabrá cualquiera que haya estado pescando al borde de un arroyo fangoso. A medida que el río serpentea durante milenios, recoge, clasifica y arroja espesos depósitos de arcilla.

Al sur de Emporia se encuentra el río Cottonwood, y el mapa geológico muestra de manera hermosa y clara dónde ha serpenteado en el pasado. Aquí también es donde ocurrió lo peor del barro, por lo que puedo deducir desde una perspectiva de sillón.

La ruta norte no tiene que competir con el Cottonwood, pero atraviesa el río Neosho, que es aproximadamente del mismo tamaño y con sus meandros, así como el premonitorio nombre 'Troublesome Creek' (como acotación al margen, característica norteamericana). Nombres como este siempre son un punto culminante.

Un palo agitador de pintura es clave para desatascar la bicicleta.

¿Dónde estará el barro en Unbound este año?

Sin conducir yo mismo el recorrido no puedo estar seguro, pero desde el punto de vista de un geólogo, la ruta norte no parece tener el mismo potencial de barro perturbador que la ruta sur.

Los tramos en las proximidades de los depósitos del río Neosho se terminan en el kilómetro 7 cuando empiezas a subir, y al estar tan cerca del inicio, y teniendo en cuenta el evento del año pasado, esperaría que estos realmente fueran a ser perjudiciales, los organizadores de la carrera simplemente los evitarían.

Alrededor del kilómetro 110 hay un punto bajo en Mill Creek, pero este es un río mucho más pequeño y su cruce es elevado, por lo que nunca hay que descender hasta el nivel del agua. Hay muchas posibilidades de que cruzar cualquiera de los innumerables arroyos en la ruta pueda causar algunos problemas de barro, pero con suerte serán de corta duración y no obligarán a los ciclistas a recurrir a períodos prolongados de caminatas en bicicleta.

El verdadero factor decisivo puede estar justo al final de la carrera. En el kilómetro 300 aproximadamente, justo después de un pequeño cementerio, los corredores regresarán a los depósitos del Neosho. Sin embargo, la ruta bordea el extremo noreste de estos depósitos, y esto, combinado con el hecho de que son caminos más utilizados (ya que están más cerca de Emporia), me dan menos motivos de preocupación. Una vez más, también sospecho que después de la prensa negativa del barro el año pasado, si estos se volvieran realmente intransitables, los organizadores también los evitarían.

Esta podría ser una banda de rodadura ideal para un Unboubound embarrado, pero no uses las paredes laterales de algodón: ¡Fint es afilado!

¿Puedo proteger mi bicicleta del barro?

No es a prueba de barro, pero hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu configuración. Utilizar neumáticos más delgados permitirá una mayor separación del barro entre el neumático y el cuadro/horquilla, lo que reducirá la posibilidad de que se queden totalmente pegados.

También sería útil utilizar neumáticos que se despejen bien: funcionaría bien algo con un centro relativamente resbaladizo o algo con perillas muy espaciadas. No tengo experiencia en montar en este terreno, pero si tuviera que montarlo probablemente elegiría algo como el Challenge Gravel Grinder.

Los profesionales (y también los aficionados) llevan un agitador de pintura para desatascar la bicicleta en caso de que suceda lo peor. Orar para que llueva más podría ayudar, ya que ayudará a que las cosas se mantengan un poco más líquidas. Comenzar con una bicicleta adecuadamente limpia y darle al cuadro una capa de pulido (lo siento, fanáticos de las bicicletas mate) ayudará a evitar que el barro se adhiera tan fácilmente. Sea liberal con esto, y si está en apuros, un trapo y un GT85 harán un trabajo similar. Sólo ten cuidado cerca de los frenos.