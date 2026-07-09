El ganador de la etapa 4, Mads Pedersen, explica la ventaja de ser atendido a pesar de los vatios extra

En temperaturas que se acercan a los 40 grados centígrados, el pelotón podría parecer el lugar más seguro para estar, manteniéndose sobre las ruedas y evitando cualquier esfuerzo excesivo en el horno del Tour de Francia.

Por el contrario, atacar para llegar a la escapada y luego correr a toda velocidad para ganar la etapa podría haber parecido una perspectiva desalentadora, ya que los corredores llenaron sus camisetas con hielo en una Carcassonne ya sofocante al comienzo de la etapa 4.

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Luego, los ciclistas potencialmente tienen que descender desde el frente hacia la parte trasera de lo que puede ser un pelotón largo solo para recibir suministros, antes de tener que volver a subir por el grupo.