El ganador de la etapa 4, Mads Pedersen, explica la ventaja de ser atendido a pesar de los vatios extra

En temperaturas que se acercan a los 40 grados centígrados, el pelotón podría parecer el lugar más seguro para estar, manteniéndose sobre las ruedas y evitando cualquier esfuerzo excesivo en el horno del Tour de Francia.

Por el contrario, atacar para llegar a la escapada y luego correr a toda velocidad para ganar la etapa podría haber parecido una perspectiva desalentadora, ya que los corredores llenaron sus camisetas con hielo en una Carcassonne ya sofocante al comienzo de la etapa 4.

Sin embargo, podría ocurrir lo contrario, como explicó el eventual ganador Mads Pedersen.

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“(El calor) es muy duro, sin duda, pero estar en la escapada es un poco más fácil, porque tienes el coche cerca todo el tiempo”, dijo el piloto de Lidl-Trek después de ponerse el maillot verde.

El coche al que se refiere es el vehículo del equipo Lidl-Trek, que ayuda a suministrar a los ciclistas alimentos, bebidas y asistencia mecánica. Los equipos tienen dos autos en la carrera y si un corredor llega a la escapada, ese equipo puede enviar uno de sus autos a la carretera para conducir directamente detrás de la escapada.

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Todos los demás coches del equipo circulan en convoy detrás del pelotón, en orden de clasificación general, por lo que si estás en el pelotón y pides ayuda, el coche puede tardar mucho tiempo en avanzar a través del convoy.

Luego, los ciclistas potencialmente tienen que descender desde el frente hacia la parte trasera de lo que puede ser un pelotón largo solo para recibir suministros, antes de tener que volver a subir por el grupo.

Mientras tanto, en la escapada hay menos corredores y menos equipos representados, lo que significa que los coches están mucho más cerca. También hay motos de hidratación exclusivas del patrocinador acuático Vittel.

“Honestamente, estar en la escapada con los autos que cierran todo el tiempo hace que sea más fácil enfriarse”, dijo Pedersen.

“Siempre puedes volver a recoger agua y hielo, por lo que es más fácil tener el coche tan cerca. Así que cuando hace calor es agradable estar en el descanso”.

Pedersen también notó que tenía la ventaja adicional de tener dos compañeros de equipo en el descanso, quienes en gran medida podían hacer ese trabajo en su nombre. Tampoco se le escapó la forma en que Mathias Vacek y Quinn Simmons controlaron expertamente la fuga para conseguir su victoria de etapa.

“Cuando se habla de esfuerzo de equipo no se trata sólo de la bicicleta: había mucha gente en la carretera con agua y hielo para refrescarse. Hoy consumimos algunas botellas, pero definitivamente ayuda tener un buen equipo”, concluyó.