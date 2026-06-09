Red Bull-Bora-Hansgrohe explican la situación inusual después de que se viera la pegatina con el nombre del belga en una bicicleta antes de la carrera

Después ciclismonoticias Cuando vio la pegatina con el nombre de Remco Evenepoel en una nueva Specialized Tarmac SL9 pocos días antes del Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, surgieron especulaciones sobre si podría dar un giro de 180 grados y arrancar el Dauphiné después de eliminarlo de su calendario a principios de temporada.

Se suponía que Evenepoel tomaría un camino inusual hacia el Tour de Francia, optando por no correr en absoluto después de los Clásicos y centrándose plenamente en el entrenamiento. Dado que el Dauphiné arrancará el domingo por la mañana y él no estará en la línea de salida, ese será el caso, pero todavía surge la pregunta: ¿por qué su bicicleta está en la carrera?

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Remco Evenepoel