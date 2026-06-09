Red Bull-Bora-Hansgrohe explican la situación inusual después de que se viera la pegatina con el nombre del belga en una bicicleta antes de la carrera

Después ciclismonoticias Cuando vio la pegatina con el nombre de Remco Evenepoel en una nueva Specialized Tarmac SL9 pocos días antes del Tour-Auvergne-Rhône-Alpes, surgieron especulaciones sobre si podría dar un giro de 180 grados y arrancar el Dauphiné después de eliminarlo de su calendario a principios de temporada.

Se suponía que Evenepoel tomaría un camino inusual hacia el Tour de Francia, optando por no correr en absoluto después de los Clásicos y centrándose plenamente en el entrenamiento. Dado que el Dauphiné arrancará el domingo por la mañana y él no estará en la línea de salida, ese será el caso, pero todavía surge la pregunta: ¿por qué su bicicleta está en la carrera?

Red Bull-Bora-Hansgrohe anuló cualquier rumor de un cambio tardío en vísperas de la carrera, confirmando que fue solo con el equipo de sus compañeros en Francia para facilitar la logística, ya que realizará reconocimientos después de la carrera.

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“Después del alboroto que rodea al Tour de Flandes, la gente piensa que lo vamos a hacer de nuevo, pero la bicicleta está aquí porque es logísticamente fácil”, dijo el director deportivo Klaas Lodewyck. esporza.

“Su bicicleta está en el camión. Tenemos algunos viajes de reconocimiento planeados después de esta carrera. Yo me quedaré aquí y luego podremos llevarnos la bicicleta con nosotros”.

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Habría sido la segunda vez esta temporada que Evenepoel y Red Bull no fueron totalmente transparentes sobre su programa de carreras, después de que su sorprendente aparición en el Tour de Flandes no se confirmara hasta el miércoles antes del Monumento. Pero dijeron explícitamente que la sorpresa de Flandes sería algo único y cumplieron su palabra.

Según Lodewyck, todo iba por buen camino para el ex podio del Tour tras su largo bloqueo en Sierra Nevada. El 5 de junio, Strava de Evenepoel reveló que todavía estaba entrenando en España, cerca de Calpe.

“Remco corrió mucho en primavera, así que ahora queremos tomarnos nuestro tiempo”, dijo Lodewyck a Het Laatste Nieuws. “No queríamos apresurarnos en el período previo al Tour, como siempre ha sucedido en los últimos años.

“Tampoco queríamos venir aquí corriendo con el freno de mano puesto; a él tampoco le gusta eso. Estamos en el camino correcto. Remco ahora está dedicando horas y trabajando en su intensidad”.

En ausencia de Evenepoel, Red Bull corrió en el Dauphiné sin su principal líder, pero también sin Florian Lipowitz ni Primož Roglič. En cambio, comenzaron en Vizille con el regreso de Maxim Van Gils, Dani Martinez, Luke Tuckwell, Haimar Etxeberria, Gianni Vermeersch, Callum Thornley y Finn Fisher-Black.