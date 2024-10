La oferta Prime Day de menos de £10/$10 que estoy comprando, a pesar de que ya tengo cinco

Cuando me uní a My Bike en 2019, lo que más me emocionó fue la oportunidad de utilizar tecnología ciclista nueva, sofisticada y moderna: ruedas Enve, grupos Dura-Ace, bicicletas Pinarello y zapatillas S-Works. Pellizcame, seguramente esto no puede ser real.

Pero a medida que pasó el tiempo y la tecnología sofisticada siguió llegando y partiendo como la marea, la emoción disminuyó y fue reemplazada por una sensación de pragmatismo. Estas bicicletas son geniales, pero por más de £ 10,000, están fuera del alcance de la mayoría de nuestra audiencia.

Hoy en día, la nueva emoción surge al descubrir productos excelentes que son tan baratos que todos pueden beneficiarse de ellos. Un ejemplo de ello es la botella de agua Camelbak Podium.

Y ahora mismo, dado que se puede encontrar con un 42% de descuento en la oferta de Amazon Prime Big Deal Days, me estoy abasteciendo de más.

En una época en la que el mundo (bueno, TikTok) se está volviendo loco por las Copas Stanley, estoy aquí para decirles que hay una mejor opción.

En el otoño de 2019, asistí a un evento de lanzamiento de Rapha y entre el botín que inevitablemente se regala en tales eventos había dos botellas Camelbak Podium rosas con la marca RCC. No pensé mucho en ellas en ese momento, pero estas botellas rápidamente se convirtieron en la pieza de tecnología ciclista más apreciada a mi disposición. Cinco años después (casi hasta el día de hoy), todavía están aquí y todavía se usan casi a diario.

La marca RCC se ha desgastado gracias a los viajes regulares a través del lavavajillas, su color rosa Stabilo se ha desvanecido a un acabado más rústico, pero estas botellas han seguido luchando.

Mejor aún, incluso después de todos estos años, funcionan exactamente como se esperaba.

Sé que la funcionalidad de una botella no es complicada, por lo que elogiar a uno por retener agua es un poco como elogiar a un gato por maullar, pero te sorprenderá la frecuencia con la que fallan debido a la mala tolerancia entre la botella y la tapa. , o una válvula que simplemente olvida cuál era su trabajo.

Todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas darnos cuenta de que la botella de agua de nuestra mochila tiene una fuga, pero desde que tenemos el Camelbak Podium y su tapa con cierre giratorio, se ha convertido en una cosa del pasado. Realmente colocaría un Camelbak Podium completo en el compartimento principal de una mochila con una computadora portátil y confiaría completamente en él.

A pesar de haber pasado por cientos de ciclos de agua casi hirviendo, la forma no se ve afectada, la tapa de rosca nunca ha tenido fugas y últimamente sigue teniendo mejores resultados en la retención de agua que el techo de mi cocina. La tapa con cierre giratorio, que se puede desmontar en algunas variantes para su limpieza, es tan hermética como el día en que llegó.

Pero quizás lo más importante de todo es que, a pesar de haberme dejado medio llena con una mezcla de bebidas energéticas en mi bicicleta durante días seguidos en múltiples ocasiones, el agua todavía sabe a agua.

Dado el tiempo que han durado estas botellas, el precio anterior representa un costo de £1,49 por año, y todavía se mantienen fuertes, por lo que eso seguirá mejorando.

Desde entonces compré dos botellas adicionales, el Podium Chill con aislamiento adicional, y mi esposa compró la suya después de robar la mía y darse cuenta de lo buenas que son.

Incluso fabrican el Podium Dirt, que combina la misma gran funcionalidad con una tapa adicional para evitar que la suciedad de las carreteras y senderos viva en la válvula y, a su vez, llegue a la boca. Lea la historia reciente de Will sobre la desgracia bacteriana si tiene un estómago fuerte y quiere saber por qué son una buena idea.

También tengo otras botellas, como la Elite Fly, que uso para actividades más competitivas debido a su menor peso y mayor caudal, pero para el uso diario, la Podium merece su nombre y siempre se ubica en el escalón más alto.

