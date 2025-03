Y por qué quizás ni siquiera tengas una opción al respecto

Mientras que la temporada de carreras de carretera comienza al sol de la gira debajo, y entre las dunas de la gira de los EAU, para la mayoría de los fanáticos, no en realidad Comience hasta que el pelotón cobre por el Muur van Geraardsbergen en el extremo puntiagudo de Omloop Het Nieuwsblad.

La carrera de apertura de The Spring Classics fue ganada por Søren Wærenskjold de UNO-X y Lotte Claes de los hoteles Arkea B&B respectivamente, y aunque la carrera es la atracción principal, para los fanáticos de ciclismo con la tecnología, también es una oportunidad para ver algunas de las últimas innovaciones para la temporada anticipada.

Una de esas innovaciones fueron los sensores integrados de presión de neumáticos de Tom Pidcock integrados en un conjunto inédito de ruedas Zipp. Basado en lo que sabemos de estos sensores de la información de patentes, junto con nuestro conocimiento de los sistemas anteriores, estos deberían haber dado al inglés de los datos en vivo Q36.5 sobre el estado de sus neumáticos, lo que podría resultar crítico sobre el rugio y la caída de las carreras empedradas.

Sin embargo, los sistemas de presión de neumáticos no son nada nuevo, y en los últimos años hemos visto varias opciones probadas en carreras, o al menos en Race Recon. Por una razón u otra, estos aún no han despegado, ya sea entre el pelotón o en la comunidad ciclista más amplia en su conjunto. En la reflexión, creo que este último sistema en realidad puede volcar esa tendencia y bien podría ser algo que vemos con mucha más frecuencia.

Ruedas Zipp de presión de los neumáticos de Pidcock

Las imágenes de las ruedas de Pidcock son útiles para comprender lo que está sucediendo aquí, pero a menudo son un poco difíciles de cavar. Afortunadamente, para cualquier producto nuevo, la información de patentes está disponible públicamente. Antes de sumergirnos en la patente misma, es importante comprender la familia de la marca SRAM.

Bajo el paraguas de SRAM viene los componentes SRAM (sorpresa sorpresa), pero también las ruedas Zipp, utilizadas por varios equipos de primer nivel, y Quarq. Para aquellos que no están totalmente familiarizados, Quark es probablemente mejor conocido por producir medidores de potencia, ahora integrados en algunos broches de SRAM, pero también produce el Tyrewiz, un sensor de presión de neumático independiente que se une sobre las válvulas de uno y proporciona una lectura en vivo en la computadora ciclista de uno. Poniendo dos y dos juntos, no es un gran salto asumir que SRAM ahora está integrando la tecnología que ha adquirido de Quarq y construyendo en un nuevo conjunto de ruedas Zipp.

Mirando los diagramas de patentes, parece que las nuevas llantas Zipp cuentan con una ranura en la que un módulo de presión de neumáticos, alimentado por una batería de celda de monedas, puede ranura. El módulo parece colocar sobre una cola de válvula roscada. Basado en lo que sé que ha usado el Tyrewiz independiente, es probable que el módulo se atornille en una cola de válvula, con una cabeza de válvula atornillada en la parte superior del sensor de presión, con toda la unidad que actúa como lo haría una válvula normal.

El tyrewiz actual es compatible sin cámara, por lo que no veo ninguna razón para sugerir que este último sistema limita a Pidcock a los tubos internos.

Este sistema es el último en una línea de sistemas de monitoreo y ajuste de presión en tiempo real y, a pesar de ser utilizado por Marianne Vos para ganar el Campeonato Mundial de Gravel el año pasado, creo que este último sistema es el primero que tiene el potencial de ganar tracción. Para comprender por qué, es necesario explorar aquellos sistemas que han quedado en el camino.

Si bien tienen ventajas, los sistemas de ajuste de neumáticos realmente no han despegado por muchas razones.

Sistemas que no se han puesto

Además de Tyrewiz de Quarq, hay un par de sistemas que han llegado a la carretera bajo las ruedas de los corredores profesionales. El sistema de alcance ATMOZ y el sistema GRAVAA funcionan de manera ampliamente similar, y este último se ha utilizado, como se mencionó, para netear a Marianne Vos más otra camiseta arcoiris.

A diferencia del Tyrewiz, los sistemas ATMOZ y GravaA están monitoreando y Los sistemas de ajuste, que significan al presionar un botón, los pasajeros pueden inflar sus neumáticos en movimiento. Cómo funciona esto es que el cubo trasero contiene un gran volumen de aire comprimido en el caso de la gravaa, bombeada antes de la carrera o un compresor integrado con batería en el caso de ATMOZ. Un botón deja caer la presión de los neumáticos simplemente abriendo la válvula, mientras que otro abre la válvula de la cámara del cubo en el neumático, superando el aire según sea necesario.

Sin embargo, el depósito del aire comprimido en el cubo de gravaa es finito. Es probable que los usos tempranos también sean más rápidos que los cuando el tanque esté casi agotado y la presión en el concentrador es más o menos equivalente a la del neumático. Úselo todo y podría quedarse con neumáticos demasiado suaves y no hay forma de inflarlos. El alcance solo está limitado por la duración de la batería, pero tiene una penalización de peso más significativa (600 g/21 oz frente a 450 g/16 oz por ruedas).

Estos sistemas también son caros (£ 3,495 para el ATMOZ y un recargo de £ 1,619 para un conjunto de ruedas de reserva equipado con GraBaa), complicado y no el más agradable, que implica, ya que hacen una manguera que se abarca una cortación en la válvula.

El monitoreo de los neumáticos, si está perfectamente integrado, podría despegar tanto en grava como en la carretera.

Por qué el monitoreo de presión supera el ajuste de presión

La simplicidad de incluso un sensor de presión independiente, independientemente de si está integrado en un borde o no, tiene algunas ventajas clave sobre un sistema de ajuste de presión de neumático activo. Primero, es más barato: un par de sensores de Quarq Tyrewiz lo volverán a colocar en la región de £ 130/$ 120. Se trata de órdenes de magnitud menos que un sistema ATMOZ/GRAVAA, y cuando se amplía a rodarlo en todo un equipo, incluso solo para las bicicletas de carrera #1 de los corredores, ese es un gran costo, ya sea para el equipo o el fabricante.

Como se discutió anteriormente, el tamaño limitado del depósito de un sistema de ajuste obstaculiza las cosas. Digamos que estás emprendiendo una carrera como Paris-Roubaix, no puedes ajustar tu presión hacia arriba y hacia abajo para cada sección empedrada o te quedas sin aire. Guardarlo para Mons En Pelle o el Carrefour de L'Arbre significa cargar alrededor de una rueda trasera más pesada para las secciones anteriores y empedradas con la esperanza de que marque la diferencia en un momento clave.

Aerodinámicamente, los sistemas de ajuste también son subóptimos, pero más que eso a medida que aumentan las mejores licencias de los neumáticos en las mejores bicicletas de carretera, junto con la comprensión lenta de que los neumáticos más amplios a presiones más bajas son realmente más rápidas, la necesidad de cambiar constantemente las presiones se cae.

Un monitor de neumáticos integrado en el borde es la forma más aerodinámica de agregar cierto valor de rendimiento, y aunque es posible que no pueda agregar aire en caso de que un piso, bien podría alertar a un jinete de la ligera pérdida de presión que podría preceder a un plano total, lento, lo que les permite obtener una rueda en un momento oportuno en lugar de esperar hasta que el desastre sea bien y realmente golpeado. Tal vez una ganancia ligeramente menor, pero con un peso más bajo y una aerodinámica superior tiene muy pocos inconvenientes desde un punto de vista de rendimiento.

Dado que Sram parece estar incluyendo un martillo con el nuevo grupo de fuerza junto con su alto vuelo rojo, no está fuera de la cuestión de que esta tecnología puede simplemente imponerse a los consumidores.

Por qué este sistema realmente podría ponerse al día

Si bien actualmente se está probando beta en el camino, creo que lo clave para recordar es que las ruedas de Zipp son agnósticas de superficie; Generalmente están calificados para carretera y grava, y con la popularidad de la grava en constante balón, tanto en términos de carreras como de conducción recreativa, creo que es tan probable que veamos este sistema en las carreras de grava que en las carreras de carretera.

Con el mayor volumen de aire en los neumáticos de grava, es más difícil notar si se han vuelto un poco suaves, tal vez después de un poco de eructo bajo las curvas duras, o una punción que se ha sellado, pero solo después de una ligera pérdida en el volumen de aire. Con un sensor a bordo en las ruedas de uno, podría mejorar a esos demonios de “punción lenta” en la mente de uno en el transcurso de una carrera, o señalar que, cuando se presenta la oportunidad, manchar un chorro de CO2 podría no ser la peor idea en el mundo.

Más que cualquier ganancia de rendimiento, también creo que este sistema podría ganar tracción simplemente porque se ve, una mirada, como cualquier otra rueda. Los ciclistas, ya sea en la carretera o la grava, son Sticklers para la estética, y aunque los sensores de Tyrewiz pueden ser útiles en algunas situaciones, se ven torpes y son más propensas a las fuerzas laterales: me rompí uno mientras me bombeé los neumáticos. Esto, siempre que no sean un ridículo recarga, probablemente será clave para su éxito.

Finalmente, existe el hecho de que podría no tener una opción sobre si los tiene o no. Hemos visto el lanzamiento de SRAM Red incluyen una computadora de bicicleta Karoo Hammerhead, ya sea que necesite una computadora de bicicleta o no (Hammerhead también está bajo el paraguas SRAM), y las imágenes filtradas del último grupo de grupos de fuerza SRAM parecen indicar que lo mismo habrá cierto en un esfuerzo por bloquear más corredores en el ecosistema SRAM. Es completamente posible que, en lugar de ser un complemento, o un conjunto de ruedas del mercado de accesorios, esto se convierta en la norma en los conjuntos de ruedas de carretera y grava de SRAM, al menos en el extremo superior por ahora.