Los mitos y la ciencia de las piernas depiladas

Observe a los equipos profesionales alinearse para una presentación previa a la etapa del Tour de Francia y verá pocos pelos en exhibición de cintura para abajo. Los profesionales y la mayoría de los ciclistas de carretera se afeitan las piernas, al menos durante la temporada de pantalones cortos, pero ¿para qué tomarse la molestia?

Hay un par de respuestas sencillas y algunas más complicadas.

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Pierna siendo masajeada


Detrás de escena en una prueba de bicicletas de grava en el túnel de viento


Victor Campenaerts utilizó el speed gel en el prólogo