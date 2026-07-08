Los mitos y la ciencia de las piernas depiladas

Observe a los equipos profesionales alinearse para una presentación previa a la etapa del Tour de Francia y verá pocos pelos en exhibición de cintura para abajo. Los profesionales y la mayoría de los ciclistas de carretera se afeitan las piernas, al menos durante la temporada de pantalones cortos, pero ¿para qué tomarse la molestia?

Hay un par de respuestas sencillas y algunas más complicadas.

En pocas palabras, los ciclistas (o al menos los ciclistas de carretera) siempre se han afeitado las piernas. Es un rito de iniciación demostrar que eres un roadie “serio” para deshacerte de la pelusa de tus piernas, tanto como andar con pedales automáticos. Sin embargo, ciertamente hay una cantidad de esto que es 'cosplay profesional de ciclismo'; Los profesionales lo hacen, y yo también lo haré.

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Probablemente también se vea mejor ver una fila de ciclistas en la línea de salida con piernas suaves y marrones que piernas peludas, particularmente junto con la ropa ajustada que es otra señal de que te tomas en serio tu ciclismo. Las piernas suaves también pueden ayudar a disipar el calor.





Más allá de eso, los corredores profesionales reciben un masaje después de cada etapa para relajar los músculos de las piernas, reducir el dolor, acelerar la eliminación de productos de desecho y aumentar la velocidad de recuperación, listos para la carrera del día siguiente.

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Un masaje es mucho más cómodo para un ciclista con piernas suaves que para uno peludo y las cremas y aceites utilizados ensucian menos si no hay pelos en los que se puedan quedar atrapados. También es mejor para los masajistas; Se dice que masajear unas piernas peludas es como masajear un cactus.

Luego están los accidentes. Es más fácil limpiar una herida si no hay pelos en el camino. Si tiene las piernas vendadas después de un accidente, es menos incómodo cambiar los vendajes si no le arrancan los pelos de las piernas cuando se los quitan. Debería ser más fácil aplicar cremas y otros medicamentos para promover la curación y debería haber menos posibilidades de infección.

Y todos sabemos lo incómodas que pueden ser las costras, ya que empiezan a desprenderse si tienen pelos y arena adheridos.

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Todas estas son razones clásicas por las que los ciclistas se afeitan las piernas, que se han dado durante generaciones. Pero con la creciente obsesión por la aerodinámica, ha pasado a primer plano otra razón para que los ciclistas se afeiten las piernas: es más aerodinámico.

En 2014, Especializado Metió a seis ciclistas con piernas particularmente peludas en su túnel de viento, midió la resistencia, luego les afeitó las piernas y repitió las carreras. Sus resultados sugirieron que se ahorraba un tiempo de hasta 82 segundos en 40 km al afeitarse las piernas y un promedio de 70 segundos. Eso es aproximadamente diez veces el ahorro de tiempo de solo 28 segundos en 100 km. Specialized afirma que se debe actualizar la Tarmac SL8 a la última Tarmac SL9.

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Ese número suena enorme y ha generado escepticismo, pero otros han repetido la prueba, con resultados similares, aunque todavía tenemos que probarlo nosotros mismos. Por ejemplo, este vídeo de 2024 encontró una ventaja de 13 vatios para un triatleta cuando se afeitaba piernas y brazos.





Pero afeitarse las piernas por completo puede no ser tan aerodinámico como afeitarse un patrón en el vello de las piernas. El fallecido Mike Burrows, famoso por la bicicleta Lotus y la Giant TCR, sugirió que una franja mohicana de pelo en las piernas justo delante del punto más ancho de las piernas podría crear una capa de viaje y hacer que las piernas sean aún más rápidas.

Y en 2018, los corredores de Lotto-Soudal se untaron 'gel de velocidad' en las piernas para la contrarreloj del Critérium du Dauphiné. Se afirmó que esto interrumpía el flujo de aire y creaba una capa límite, reduciendo la resistencia. El equipo quedó tercero en la contrarreloj y la UCI prohibió rápidamente el gel de velocidad.

Algunos ciclistas van más allá y se afeitan los brazos. Cuando Specialized probó esto en 2014, descubrió que las ganancias eran alrededor de una cuarta parte de las obtenidas con las piernas afeitadas, por lo que podría valer la pena dejar la navaja fuera por un poco más de tiempo y terminar el trabajo.