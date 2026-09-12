El belga espera unas cuantas semanas importantes con GP, ​​defensa del título mundial de contrarreloj y una gran oportunidad de conseguir otro maillot arcoíris en una carrera en ruta.

El subcampeón del Tour de Francia, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), volverá a competir por primera vez desde la Clásica de San Sebastián esta semana, afrontando los Grandes Premios Ciclistas de Québec y Montreal mientras persigue grandes objetivos en la parte final de la temporada.

El 'Proyecto Canadá', como lo denominó en Strava, incluye los dos Grandes Premios de esta semana, seguidos del Campeonato Mundial en Montreal, donde buscará defender su título mundial en la contrarreloj el próximo fin de semana, para luego sumar una segunda victoria en ruta a su palmarés el domingo siguiente.

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