El belga espera unas cuantas semanas importantes con GP, ​​defensa del título mundial de contrarreloj y una gran oportunidad de conseguir otro maillot arcoíris en una carrera en ruta.

El subcampeón del Tour de Francia, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), volverá a competir por primera vez desde la Clásica de San Sebastián esta semana, afrontando los Grandes Premios Ciclistas de Québec y Montreal mientras persigue grandes objetivos en la parte final de la temporada.

El 'Proyecto Canadá', como lo denominó en Strava, incluye los dos Grandes Premios de esta semana, seguidos del Campeonato Mundial en Montreal, donde buscará defender su título mundial en la contrarreloj el próximo fin de semana, para luego sumar una segunda victoria en ruta a su palmarés el domingo siguiente.

Evenepoel, que ya fue doble campeón olímpico en París hace dos años, también tiene la oportunidad única de convertirse en el primer ciclista masculino en ganar ambos títulos mundiales de élite en un solo Mundial de Ruta.

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Como resultado, a pesar de tomarse un sólido descanso de las carreras después del Tour, el trabajo no ha cesado para Evenepoel este verano, quien rápidamente regresó a un largo campo de entrenamiento en altitud para prepararse para los objetivos finales de la temporada.

“El tiempo pasó rápido. Ha pasado un mes sin competir, después de San Sebastián tuve unos días de descanso y desde entonces estuve entrenando en altura durante tres semanas y media. Y luego el viaje hasta aquí fue bastante rápido, por lo que el último mes pasó rápido”, dijo el miércoles por la tarde.

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“Todo ha ido bien. Entrenar en altitud, siempre es un poco diferente, un poco más difícil manejar la fatiga y el entrenamiento y todo, pero en general salió bien. Todavía hay un poco de tiempo para llegar a la mejor forma posible para el Campeonato Mundial, todavía quedan dos semanas hasta esa carrera. Pero obviamente este fin de semana será importante para mi preparación y para encontrar mis mejores piernas, las mejores sensaciones y estar en la carrera nuevamente”.

Aunque Evenepoel tiene un firme enfoque en el Campeonato Mundial, donde están en juego dos maillots arcoíris, y admite que las primeras carreras son principalmente para “recuperar las sensaciones, ver dónde estoy”, no es un corredor que pueda ir a una carrera sin al menos medio ojo en ganar.

“En general, se trata de preparación para el Campeonato Mundial, pero obviamente existe la ambición de ganar”, dijo. “En cada carrera, apuntaré lo más alto posible. Así es como empiezo cada carrera, así que no abordaré estas carreras de manera diferente.

“Especialmente Québec, tiene una subida final muy específica. Creo que la subida me sienta mejor ahora que antes. Por eso estoy aquí con la ambición de ganar; ese es siempre el caso cuando empiezo las carreras. Veremos cómo va, pero la ambición definitivamente está ahí para intentar ganar una de las dos, o ¿por qué no ambas?

“Estas son carreras que no he ganado antes, así que por supuesto me gustaría añadirlas a mi palmarés. Así que empezaré cada una con la idea de ganar, eso es seguro”.

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¿Por qué no ambos?

Y efectivamente, el otro '¿por qué no ambos?' La cuestión sobre la mesa es la cuestión de ganar tanto la contrarreloj como la carrera en ruta en el Campeonato Mundial, una hazaña nunca lograda por un corredor masculino de élite en el mismo año.

“¿Con qué frecuencia un corredor ha ganado tanto la contrarreloj como la carrera en ruta en el mismo Campeonato del Mundo? Nunca”, dijo. “Ese fue mi objetivo el año pasado y lo será nuevamente este año. Es algo que quiero hacer en mi carrera”.

Animado por su segundo puesto en el Tour de Francia y, de hecho, por una fructífera campaña en las Clásicas antes de eso, Evenepoel sabe que es algo de lo que es capaz este año. Las últimas semanas de entrenamiento, entonces, no han consistido en reinventar la rueda, sino en aprovechar la forma que ya tiene y darle forma en torno a los objetivos finales de 2026.

“Creo que está claro que necesitas tener un poco más de explosividad para las próximas carreras, así que obviamente lo hemos analizado. Hemos trabajado más en el sprint. Así que el entrenamiento ha sido un poco diferente al anterior al Tour de Francia”.

“Eso es normal porque estas no son carreras en las que se ascienden 20 kilómetros, estas carreras tienen más colinas que montañas, por lo que es diferente”, dijo.

“Pero en general creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos mantenido la forma que tenía y hemos añadido algunos toques finales, así que en general todo ha ido como nos hubiera gustado”.

La cuestión de Pogačar y la de Van Aert

Como todo gran corredor aquí en Québec, una de las principales preguntas planteadas a Evenepoel fue la ausencia de Tadej Pogačar, que no podrá defender su título mundial después de una grave caída en la Vuelta a España que puso fin prematuramente a su temporada. Sin el imperioso esloveno en la lista de salida, la expectativa es que la carrera mundial en ruta, y de hecho los GP que se avecinan esta semana, adopten una forma muy diferente.

“Cuando Tadej está allí, todo el mundo quiere defenderlo o simplemente seguirlo, pero no es fácil. Yo diría que ahora hay que venir con nuevas tácticas. Claramente va a cambiar (la carrera) porque normalmente hay que tomar el control de la carrera. Hablaremos de ello nuevamente en dos semanas, pero obviamente cambia las cosas”, dijo Evenepoel.

Cuestionó gentilmente al seleccionador belga Serge Pauwels diciendo que “cambia toda nuestra estrategia”, y se mostró comprensiblemente tímido sobre lo que eso podría significar exactamente.

“Para mí, en mi cabeza, no siempre es mejor decirlo como lo hizo Serge. Es mejor guardarse la táctica un poco, pero esa es su elección. Así que sí, cambiará las cosas, pero eso es lo que es, así que ahora tenemos que hacerlo sin Tadej”.

Lo que también podría cambiar las cosas para Evenepoel es el hecho de que su compatriota Wout van Aert parece estar llegando en plena forma justo a tiempo para el Campeonato del Mundo. Si bien existe un debate sobre si el recorrido es demasiado difícil para ciclistas como Van Aert, su éxito en la Vuelta ya ha iniciado el debate sobre posibles luchas o divisiones de liderazgo en el campo belga.

Evenepoel, por su parte, se mostró típicamente diplomático cuando se le preguntó sobre ese tema, como también lo ha sido Van Aert.

“Creo que encontró buena forma en el momento adecuado. Obviamente, todavía queda un largo camino hasta la carrera en ruta, por lo que tiene que mantenerlo, pero tiene suficiente experiencia para gestionar la brecha entre la Vuelta y la carrera en ruta del Campeonato Mundial”, dijo. “Es genial ver que está listo y en buena forma. Espero que tenga una gran última semana y salga de la Vuelta en óptimas condiciones”.

Sin embargo, si esa condición óptima se utilizará para correr por sí mismo o para apoyar a Evenepoel es otra pregunta, y probablemente no sabremos la respuesta hasta el domingo de la carrera mundial en ruta.