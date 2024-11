Estos son nuestros consejos sobre qué esperar ver en oferta para que pueda planificar en consecuencia y no quedar atrapado por el aluvión de marketing.

Entre nosotros aquí en el ciclismonoticias Equipo técnico, tenemos cerca de 20 años de experiencia en la búsqueda de ofertas del Black Friday. Cada año reunimos nuestra experiencia para crear nuestro centro de ofertas de bicicletas del Black Friday, junto con muchos otros centros para cosas como ropa y hardware de marcas específicas.

Si bien el evento de ventas ha pasado de ser solo un largo fin de semana de exceso capitalista a un goteo de ventas más diluido de un mes de duración, todavía es fácil verse asaltado por el flujo incesante de correos electrónicos de marketing de marcas y minoristas que intentan convencerlo. parte de su dinero en sus sitios.

Con esto en mente, he decidido hacer un balance del mercado en su conjunto y elaborar una pequeña guía sobre lo que puede esperar que salga a la venta durante la próxima semana, junto con lo que compraríamos este año. .

Un buen año para las ofertas de bicicletas.

El evento del Black Friday del año pasado fue una verdadera sequía de bicicletas. Todavía había resaca en términos de oferta después de Covid y, como tal, los minoristas parecían reacios a ofrecer grandes descuentos sobre las existencias que tenían. Esto contrasta marcadamente con este año, donde la oferta se ha recuperado y, coincidentemente, la demanda ha disminuido. Esto ha significado que hay muchos minoristas que tienen muchas existencias de bicicletas que no han podido vender al precio completo y, gracias a las encantadoras leyes de la oferta y la demanda, esto ya significa grandes reducciones en bicicletas completas.

Si bien algunos precios fluctúan durante el fin de semana principal, en general, los artículos caros, como las bicicletas, son mucho más estables, por lo que si ves una bicicleta que te gusta a un precio que puedes pagar, no creo que tenga mucho sentido quedarse por ahí. Si realmente desea encontrar las mejores ofertas y no le importa tener un modelo más antiguo, busque bicicletas que no se hayan actualizado en aproximadamente tres años. Este es, en términos generales, el ciclo de desarrollo de los modelos de bicicletas, especialmente en el extremo superior, por lo que si encuentra un modelo que realmente solo ha tenido cambios de color desde 2021, será una excelente opción para cerrar un trato. El Specialized Aethos se ajusta muy bien a este proyecto y, para demostrar mi punto, tiene un descuento del 40% en este momento en Jenson USA en todos los tamaños.

Computadoras Wahoo más baratas

En Rouleur Live este año, Wahoo estaba provocando lo que parecía ser una nueva computadora para bicicleta. Esto habría sido menos provocativo si no se hubieran filtrado fotos de la computadora en cuestión, por lo que podemos estar bastante seguros de que un nuevo modelo está en camino, con lo que parece ser un sensor aerodinámico de algún tipo. Un nuevo producto en la gama tiende a significar reducciones en los productos más antiguos, por lo que este es un consejo doble: es probable que encontremos reducciones en los modelos más antiguos durante el fin de semana. o Si no vemos tales reducciones, esperemos un poco más y esperemos ver algunas después de que salga al mercado esta nueva computadora.

Espere a Amazon, no espere a otros minoristas

En general, los precios en Amazon fluctúan mucho más que en otros minoristas en línea. Técnicamente, Amazon ya ha comenzado su venta del Black Friday, pero a medida que verificamos los precios de los productos diariamente, todavía vemos que los precios en el mercado en línea más grande varían enormemente de un día a otro. Naturalmente, sugerimos simplemente consultar con nuestros centros a medida que avancen los días y los mantendremos actualizados con los mejores precios, pero si tiene el ojo puesto en un producto en Amazon y no es tan bueno como le gustaría, entonces Espera unos días y mira qué pasa.

Por otro lado, minoristas como Jenson, Competitive Cyclist, Rapha et al. que ya han comenzado sus ventas tienen menos probabilidades de cambiar sus precios, por lo que si ve algo que le gusta en uno de estos sitios, hay menos motivos para esperar y corre el riesgo de que se agote.

Los relojes inteligentes son siempre una elección inteligente

Los eventos anteriores de Amazon Prime Day (o Días de Grandes Ofertas, como a veces se les conoce) suelen ser un buen predictor de lo que estará a la venta para el Black Friday. Ya hemos visto algunos de los mejores precios en relojes inteligentes Garmin como el Epix Gen 2, y sospechamos que veremos más de los modelos de gama ligeramente más baja a medida que pasen los días.

También hemos visto en el pasado el reloj Wahoo Elemnt Rival salir a la venta, y aunque no lo calificamos tan bien como las ofertas de Garmin, Coros y Apple, ya puedes encontrarlo a la venta por menos de $100. A este precio, es difícil ignorarlo, y si puede prescindir de algunas de las funciones que ofrecen las marcas de relojes deportivos más establecidas (digamos que básicamente solo las necesita para realizar un seguimiento de una carrera ocasional), es una opción muy atractiva.

La ropa siempre es una buena apuesta.

La ropa es estacional, por lo que los colores de fin de temporada siempre se ofrecen en esta época. Obviamente tenemos nuestro centro de ofertas de ropa de ciclismo del Black Friday donde recopilamos todos nuestros favoritos, pero en general, los mejores precios estarán en ropa de verano. Es menos probable que los minoristas bajen los precios de productos que lo mantendrán abrigado y seco cuando el clima es frío y húmedo, aunque esto sucede.

Hasta ahora, la mejor oferta de ropa que he visto es parte de las rebajas de Rapha Black Friday. Su chaqueta Pro Team Gore-Tex está a punto de ser prohibida a partir del próximo año, pero aunque todavía existe, es la mejor del mercado y tiene un descuento del 25%. Esto me lleva muy bien a mi siguiente consejo…

Consigue las últimas grandes chaquetas Gore-Tex mientras puedas

A partir de enero de 2025, la antigua membrana de PTFE Gore-Tex se prohibirá en ciertos estados y, como tal, su uso se está eliminando gradualmente. Si puede encontrar algo que use Gore-Tex Active, o mejor aún, Gore-Tex Shakedry, entonces será un ganador. Hay un par de opciones en mi centro Rapha Black Friday Deals, pero puedes encontrarlas apareciendo de vez en cuando en otros minoristas.

En general, las chaquetas impermeables están empeorando a medida que la industria abandona el uso de PFAS en la fabricación. Esto es bueno para el medio ambiente, pero puede que este sea el último año en el que puedas adquirir prendas impermeables realmente increíbles.

Las chaquetas ya se han producido, por lo que lo más respetuoso con el medio ambiente que podemos hacer ahora es utilizarlas, cuidarlas y hacer todo lo posible para maximizar el tiempo hasta que acaben en el vertedero. ¿Quién puede decir que no podemos disfrutar de su mejor desempeño mientras lo hacemos?

Si necesitas un grupo, elige el GRX Di2 de 11 velocidades o el antiguo SRAM Red.

El Black Friday es un buen momento para montar una bicicleta realmente económica y, para ello, necesitarás un grupo. Tanto Shimano GRX Di2 como SRAM Red recibieron actualizaciones en la última parte de este año, lo que significa que es probable que las versiones anteriores de ambos se reduzcan considerablemente a medida que los minoristas busquen cambiar de stock.

Si bien ahora ambos están oficialmente desactualizados, también son grupos muy, muy buenos por derecho propio, y con un descuento debería ser una compra realmente buena.

Los descuentos para entrenadores inteligentes alteran el orden de las cosas, así que preste atención

Mi colega Josh ha trabajado mucho para crear una guía realmente completa de los mejores entrenadores inteligentes. Hay valiosos consejos de compra, especificaciones técnicas y gráficos, así como valoraciones de valor basadas en el PVP de cada entrenador inteligente. El problema es que los descuentos del Black Friday se aplican a menudo a las zapatillas deportivas inteligentes, lo que puede alterar el carrito de la manzana en términos de lo que creemos que es lo mejor del mercado.

Al momento de escribir este artículo, el Wahoo Kickr V6 tiene un precio reducido y, con el descuento en oferta, creemos que ahora es una mejor compra que el Elite Justo 2, superándolo siempre y cuando no desees un análisis de pedaleo avanzado.

Esté atento a nuestro centro de entrenadores turbo del Black Friday en los próximos días para ver si este pedido cambia a medida que salen más productos a la venta, y lo harán a medida que la burbuja del ciclismo indoor de Covid haya estallado.

Evite comprar luces basura

Habrá luces a la venta; Siempre las hay, especialmente en Amazon, pero de todas las categorías de productos creo que las luces para bicicletas son probablemente las más fáciles de equivocar. Si compra un aparato viejo sólo porque es barato, corre el riesgo de adquirir algo que no sea confiable y que no sea ideal para lo que es una parte clave de la seguridad nocturna.

Estaremos atentos a si alguno de nuestros favoritos está en oferta para que pueda comprar algo que sepa que será suficiente. Hasta ahora, la luz para bicicleta que califico como la mejor opción trasera del mercado ya está rebajada en Amazon, y predigo que veremos más en mi guía sobre las mejores luces para bicicleta para obtener descuentos saludables.