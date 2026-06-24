Un grupo belga participó el domingo en un paseo organizado por una organización que financia la investigación sobre el cáncer infantil.

Después de ser retirado del Tour de Francia y de ser operado por una lesión en el codo, Wout van Aert finalmente ha vuelto a subirse a la bicicleta, participando en una marcha con un grupo benéfico cerca de su casa en Herentals.

Con un gran vendaje en su codo derecho, Van Aert recorrió 67,6 kilómetros a una velocidad promedio de 30,6 kilómetros por hora el domingo en el Olivia Classic, un evento organizado por el Fondo Olivia, una organización belga comprometida a financiar y apoyar la investigación sobre el cáncer infantil.

Al comentar sobre su recorrido en Strava que fue el “primer intento de sujetar mis barras nuevamente”, esta fue la primera salida de Van Aert desde que se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes el 12 de junio, después de lo cual vino el anuncio de que no participaría en su octavo Tour de Francia consecutivo.

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Fue un gran golpe para el apoyo de Jonas Vingegaard a la carrera, donde se enfrentará nuevamente a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en la lucha por el maillot amarillo, y la versatilidad de Van Aert lo convierte en un engranaje vital en la bien engrasada máquina de Visma.

Van Aert sufrió la lesión en el codo en un accidente de entrenamiento antes de esa carrera, donde ganó el sprint en la etapa 5, pero tuvo problemas en los primeros días, y amenazó con volverse mucho más grave cuando su herida se infectó.

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Excluido de la carrera, Van Aert comenzó a tomar antibióticos, pero la situación empeoró cuando las bacterias entraron en su herida. Lo obligaron a que le limpiaran la herida quirúrgicamente y a pasar una noche en el hospital, y ahora está recibiendo antibióticos por vía intravenosa y se ha recuperado lo suficiente como para participar en el viaje en grupo.

“El lunes, la herida fue limpiada quirúrgicamente durante un chequeo”, dijo el jefe de rendimiento de Visma, Mathieu Heijboer, a esporza la semana pasada.

“Esa intervención era realmente necesaria. De lo contrario, la posible consecuencia habría sido la sepsis. Por lo tanto, la situación era especialmente grave”.

Ahora de nuevo en pista, se desconoce dónde correrá Van Aert la próxima carrera, pero la Vuelta a España sigue en su calendario. Esa carrera comienza en Mónaco el 22 de agosto, así que espere un regreso de la estrella belga en el período previo a esa carrera.

Visma anunciará el reemplazo de Van Aert para el Tour el martes, con un gran vacío que llenar con la ausencia del diez veces ganador de etapa, ex campeón del maillot verde y portador del maillot amarillo.

Entre los favoritos estaban Ben Tulett y Wilco Kelderman, pero otras opciones para reforzar el equipo de apoyo de Vingegaard podrían provenir de su equipo ganador del Giro de Italia, y se rumorea que Davide Piganzoli está en la fila para el último puesto.