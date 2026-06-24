Un grupo belga participó el domingo en un paseo organizado por una organización que financia la investigación sobre el cáncer infantil.

Después de ser retirado del Tour de Francia y de ser operado por una lesión en el codo, Wout van Aert finalmente ha vuelto a subirse a la bicicleta, participando en una marcha con un grupo benéfico cerca de su casa en Herentals.

Con un gran vendaje en su codo derecho, Van Aert recorrió 67,6 kilómetros a una velocidad promedio de 30,6 kilómetros por hora el domingo en el Olivia Classic, un evento organizado por el Fondo Olivia, una organización belga comprometida a financiar y apoyar la investigación sobre el cáncer infantil.

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