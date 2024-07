Cuando pienso en la Canyon Aeroad, me imagino a Mathieu van der Poel dando lo mejor de sí en una subida adoquinada en las Clásicas de Primavera o volando sobre los adoquines de Roubaix, con pura potencia y aplomo, y a menudo consiguiendo la victoria.

El campeón mundial de carreras en ruta ahora tiene una nueva bicicleta para competir: Canyon lanzó hoy una nueva versión de su bicicleta de carreras Aeroad.

A principios de año, vimos esta nueva Aeroad en el Critérium du Dauphiné, una carrera que suele ser un campo de pruebas para el nuevo equipamiento antes del Tour de Francia. Desde entonces, ha estado escondida a plena vista y Alpecin-Deceuninck y Movistar están compitiendo con ella en el Tour de Francia. En cuanto a tácticas de lanzamiento de bicicletas, estoy totalmente a favor de ello, de hacerme cargo de las noticias y la publicidad en lugar de preocuparme de que la bicicleta sea vista y tratar de ocultarla. De hecho, a día de hoy, la bicicleta ha ganado tres etapas de la carrera de este año gracias al as del sprint Jasper Philipsen y su versión personalizada, lo que no es un mal comienzo en general.

Esta es la cuarta generación de la Aeroad, un modelo que existe desde 2011, un hecho que me recordó lo rápido que pasa el tiempo, y Canyon afirma que su desarrollo ha requerido “una gran cantidad de comentarios de ciclistas profesionales”, así como comentarios de mecánicos. ¡Un producto prometedor!

Puedes leer todo sobre los cambios en nuestro Noticia que presenta una descripción general de la nueva bicicletapero en resumen, la nueva bicicleta es lo suficientemente diferente como para ser fácil de detectar, y ha recibido algunos refinamientos en el perfil del cuadro y del tubo para hacerla más rápida, algunas actualizaciones para facilitar el mantenimiento, así como una sección de manillar intercambiable entre la que los ciclistas pueden cambiar fácilmente.

He recorrido un poco más de 160 kilómetros con mi bicicleta de prueba en casa, así que estas son solo mis primeras impresiones. Esa distancia no es suficiente para que pueda probar por completo la bicicleta, el nuevo manillar y realmente “vivir con ella”. Por eso, convertiré esto en una reseña completa después de más pruebas y conducción.

El nuevo manillar Pace tiene dos opciones de caídas intercambiables que prometen ser fáciles de cambiar y no requieren la desconexión de la manguera del freno.

Diseño y especificaciones

Comenzaré con la estética: el Aeroad simplemente parece agresivo. Sus perfiles angulares y de tubo aerodinámico parecen rápidos y agresivos cuando está parado. He estado probando el esquema de pintura “Sparkle Stealth” como se muestra en la imagen. Lo llamaría un gris oscuro brillante con motas plateadas y no olvidemos los grandes logotipos cromados de Canyon. No es demasiado Aunque la bicicleta tiene un aspecto estupendo, añádele un buen tubo de asiento y ruedas de sección profunda y tendrás una bicicleta de carreras de aspecto veloz.

Estoy probando el modelo CFR Di2, que es la opción de cuadro de gama alta de Canyon. La bicicleta que aparece en la imagen se vende por 9.999 € / 9.999 $ / 9.299 £. Por ella, se obtiene el grupo Dura-Ace, con juego de platos y bielas con medidor de potencia, juego de ruedas DT Swiss, neumáticos GP5000 y sillín Selle Italia SLR Boost. El resto del kit de acabado es de Canyon y es específico para la bicicleta.

La bicicleta llegó con ruedas DT Swiss ARC 1100 y bujes DT Swiss 180. Los neumáticos eran Continental GP5000 S TR de 25 mm delante y 28 mm detrás. Las ruedas tienen un ancho interior de 20 mm y, con un neumático de 25 mm delante, las ruedas se sienten un poco estrechas y quizás un poco duras en algunas carreteras.

Supongo que la combinación de 25 mm y 28 mm fue probada como la más rápida, y eso es lo que querrás si vas a comprar esta bicicleta. De hecho, Canyon me dijo que el neumático de 25 mm es el más rápido para las ruedas DT Swiss especificadas. Philipsen está compitiendo y ganando con ruedas de 28 mm. Me sorprendió un poco no ver ruedas de 28 mm o incluso de 30 mm instaladas en una bicicleta de consumo. Sin embargo, el espacio libre para el cuadro es de 32 mm, aparentemente solicitado por el propio Van der Poel.

En cuanto a las ruedas y los neumáticos, mencionaré el buje trasero DT Swiss 180, que es incómodamente ruidoso. No es el más ridículo que he visto, pero es demasiado para mí. Es posible que puedas reducirlo un poco, pero vale la pena señalarlo si es un gran problema para ti y tus ruedas. Por el contrario, si te gusta que los bujes traseros hagan ruido, estarás muy satisfecho.

La bicicleta fue muy fácil de configurar desde el primer momento. Solo fue cuestión de instalar la tija del sillín, lo cual fue muy fácil de hacer; algunos tapones y tornillos de la tija del sillín son complicados, pero no es así en este caso. Instalé las caídas del manillar en la barra de ancho ajustable. La segunda vez que lo hice y todavía me parece igual de extraño, pero fue fácil y después de la primera prueba, los moví a su configuración más estrecha. Todo lo demás lo hicieron por mí, solo agregué sellador a los neumáticos, instalé el nuevo y prolijo soporte para computadora y pasé una llave dinamométrica de adelante hacia atrás para mayor tranquilidad.

El trabajo de pintura es llamativo, pero no exagerado. También hubo una época en la que el espacio entre el tubo inferior y la rueda delantera se habría considerado enorme en una moto de carreras.

Me alegró ver que Canyon se deshizo de la herramienta patentada de precarga de dirección que usaba la barra CP0018 que se encontraba en la bicicleta anterior y la reemplazó con un tornillo Torx que será mucho más fácil de usar. Estoy seguro de que el diseño anterior ha sorprendido a los usuarios y una dirección inestable que no se puede ajustar es un problema de seguridad potencial. Hace que sea más fácil vivir con la bicicleta y más fácil de usar y estoy totalmente a favor.

Todos los tornillos del manillar, la dirección y la tija del sillín ahora también son Torx T25, por lo que solo necesitas una herramienta. Quizás sea una prueba de la consulta al mecánico que se menciona en el material de prensa de la bicicleta. El manillar con eje pasante incluido tiene una broca T25 en el extremo, una buena medida para agilizar y facilitar los ajustes.

En cuanto a la vida con la bicicleta, Canyon ha mejorado todos los tornillos de sujeción de la dirección en la nueva bicicleta a tornillos de titanio y también ha mejorado los rodamientos de la dirección. También hay una pista de titanio en la corona de la horquilla, de la que no puedo decir que haya oído hablar antes, y que Canyon dice que es para una “máxima resistencia a la abrasión”. Supongo que ha habido algunos tornillos redondeados y agarrotados en el conjunto del manillar y posiblemente algunos rodamientos de la dirección desgastados prematuramente debido a que el manillar y la potencia integrados hacen que el acceso para el mantenimiento sea más difícil de lo normal.

Mencioné la necesidad de no lavar demasiado la barra CP0018 en mi reseña de la Endurace CFR. Si estos cambios ayudan a causar menos dolores de cabeza y ahorrar dinero a los propietarios en general, entonces son excelentes noticias y solo pueden ser una mejora con respecto a la bicicleta anterior.

Las actualizaciones del cuadro parecen estar pensadas para extraer velocidad y aumentar la rigidez y la maniobrabilidad. En la parte delantera, las barras de la horquilla más profundas se destacan claramente y las punteras cerradas del lado de la transmisión son un bonito toque aerodinámico. El perfil del tubo de dirección se ha estrechado, al igual que el del tubo inferior. Mientras que la unión del tubo del asiento con los tirantes y el tubo superior se han reforzado.

El manillar Pace es nuevo y se instalará en los siete modelos Aeroad. Habrá dos secciones de manillar intercambiables, lo que creo que es una novedad en una bicicleta de carretera. Corríjanme si me equivoco. Noticias de ciclismo Lectores.

Todavía tengo que profundizar en esto y probar ambos, pero vuelva a visitarnos para ver actualizaciones e imágenes. En resumen, habrá una opción de “caída clásica”, que se muestra en este artículo, y una “caída aerodinámica” ensanchada que, según Canyon, proporciona un ahorro de 14 vatios en las pruebas en una posición aerodinámica. Sin embargo, la caída aerodinámica no se incluirá con una bicicleta completa y será un complemento de £ 239,95 si lo desea.

Observa con atención: algunos ciclistas de Alpecin están usando este manillar en el Tour en este momento. Además, me han dicho que solo será para profesionales una potencia con caída negativa que les ayudará a bajar aún más la altura.

Se ha revisado la forma de la tija del sillín y se ha ensanchado y reforzado el tubo superior para mejorar la rigidez.

Actuación

Entonces, ¿cómo es posible que una nueva bicicleta, que Canyon afirma ser la más rápida del pelotón y que acaba de conseguir tres victorias de etapa en el Tour de Francia, sea capaz de…

Bueno, desde el primer uso me quedó claro que la Aeroad CFR es una moto muy capaz. Me sentí cómodo con ella casi al instante. A pesar de su velocidad, esta pura sangre no parece nerviosa ni difícil de manejar.

Dos palabras están en primer plano en mis pensamientos cuando hablo de la Aeroad en este momento: rígida y rápida. Se siente rígida bajo carga y al entregar potencia, particularmente a una velocidad más lenta desde el sillín. ¿Es eso solo por lo que veo cuando miro hacia abajo a la caja del pedalier? No lo creo. He hecho muchos sprints en la bicicleta e incluso establecí un nuevo récord personal de potencia de un minuto en una pequeña subida local, en lo que estoy seguro de que la bicicleta ayudó en cierta medida al aplicar realmente la potencia.

En mi opinión, el manejo también es muy bueno. Es estable a altas velocidades y en frenadas fuertes, precisa y precisa al entrar en curvas cerradas o al guiar la moto por curvas amplias. No tuve ningún problema en ese aspecto.

Agachada sobre los capós durante tramos prolongados o en los descensos, la bicicleta se siente rápida prácticamente en todas partes. Me presenté a una fiesta del club local en la bicicleta durante 30 millas duras y fue buena en todas partes, conduciendo duro en el llano, esprintando y arrasando en las subidas británicas cortas, simplemente te cubre y te hace querer conducirla duro todo el tiempo.

Las especificaciones de la bicicleta son de alta gama y, como es de esperar, Dura-Ace ofrece un nivel de rendimiento muy alto y el juego de platos y bielas con medidor de potencia está incluido desde el principio. Se dice que las llantas DT Swiss de 50 mm son tan rápidas como las antiguas Aeroad con ruedas más profundas de 60 mm+, lo que reduce el peso y mejora el manejo de una sola vez.

No noto ninguna flexión en el manillar integrado y ajustable y se siente muy sólido cuando lo aprieto para hacer girar una marcha grande. De hecho, todas las características integradas se sienten sólidas y bien ejecutadas. Sí, habrá que hacer algunos cálculos iniciales para determinar qué tamaños necesitas si estás pensando en comprar, pero una vez instalado y configurado, todo funciona sin problemas.

El área de la caja del pedalier es realmente grande, hay casi un 'estante' donde la vaina NDS se une a la caja.

Veredicto anticipado

Parece que me he adaptado bien a la Aeroad desde el principio y ya me siento como en casa sobre la bicicleta. Es innegablemente rígida y rápida y te insta a seguir adelante en cada curva.

Hasta ahora, parece una bicicleta de carreras rápida, ágil y agresiva que te respaldará sin importar lo que hagas. No he experimentado ningún ruido en las carreteras británicas más difíciles y no he tenido problemas de rodaje en ningún lado. Mis únicas quejas iniciales son una sensación ligeramente áspera en el neumático delantero y una llanta estrecha y el buje libre Angry Bee, como se mencionó. Pero son puntos en las especificaciones, nada que ver con el cuadro en sí.

El siguiente paso en las pruebas será cambiar el manillar por los manillares aerodinámicos y probarlos, con suerte en una carrera o dos, lavar y trabajar en la parte delantera y algunas aventuras más largas para ver si la Aeroad es una bicicleta de carreras tan fuerte y versátil como parece ser inicialmente.