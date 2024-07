“Lucharemos con ellos cuando tengamos que luchar”, afirma el DS Aldag de Red Bull

Primož Roglič perdió otra parte de tiempo ante Remco Evenepoel y Tadej Pogačar en la contrarreloj de Cote d'Or en la etapa 7 del Tour de Francia, pero él y su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe intentaron mantenerse optimistas y concentrados en su juego largo, convencidos de que surgirán carreras mucho más intensas y brechas de tiempo más grandes en la segunda y tercera semanas que hasta ahora en la primera semana.

Roglič perdió 34 segundos con respecto a Evenepoel en la contrarreloj de 25,3 km y 22 segundos con respecto a Tadej Pogačar. Sin embargo, ganó tres segundos con respecto a Jonas Vingegaard en la parte final de la etapa, pero, después de perder 21 segundos en la segunda etapa y 35 segundos en la cuarta etapa en el Col du Galibier, sigue cuarto en la general, ahora a 1:36 de Pogačar en la batalla de los cuatro grandes por la general del Tour de Francia de este año.

“No fue una buena señal empezar entre los favoritos, porque ahora están un poco mejor. Pero soy optimista, estoy contento. Vamos hacia adelante”, dijo brevemente Roglič después de pasar por la pequeña y abarrotada zona de meta en el pueblo vinícola de Gevrey-Chambertin.

“He hecho todo lo que he podido, así que estoy muy contento con el rendimiento que he conseguido. Podemos ser optimistas, hacía mucho tiempo que no hacía una séptima etapa tan dura en el Tour”, añadió, dejando entrever que espera ir mejorando en la carrera.

El director deportivo Rolf Aldag fue detallado en su explicación de la etapa pero igualmente optimista.

“Creo que fue una actuación más que aceptable en el TT”, dijo Aldag. Noticias de ciclismo y el Podcast de Ciclismo mientras Roglič calentaba en los rodillos cercanos.

“Le costó un poco coger ritmo, pero en la segunda mitad estuvo muy bien. Es humanamente imposible bajar más rápido que él, llevó la física al límite y luego terminó bien. La diferencia de tiempo empieza a parecer seria con Roglič a 1:36, pero Aldag minimizó la diferencia.

“Pero eso no será decisivo cuando acabemos en Niza. Todavía queda mucho camino por recorrer”, afirmó el veterano director deportivo alemán.

“Viendo cómo está diseñado el recorrido del Tour, no nos preocuparemos demasiado por ello”.

Roglič parece feliz de dejar que Pogačar y Evenepoel acaparen la atención y de dejar que Vingegaard se vaya cocinando lentamente mientras vuelve de sus lesiones por accidente. Roglič y Red Bull tienen una larga historia por delante.

“Lucharemos con ellos cuando sea necesario. Pero hasta ahora no había mucho por lo que luchar. Se trataba más bien de evitar problemas. Todo sigue relativamente reñido, con muchas preguntas.

“Si analizamos a cada uno de los ciclistas, ¿cuánta base tiene Jonas o no? ¿Cómo le irá? ¿Remco tendrá su mal día habitual en una Gran Vuelta o no? ¿Cómo se las arreglará Pogačar para correr el Giro y el Tour? Todavía no lo sabemos.

“Haremos lo nuestro. Intentaremos ser estables. Sabemos que va a ser un final del Tour de Francia muy, muy duro. Queremos seguir en la pelea. Y seguro que, si tenemos la oportunidad de luchar por el maillot amarillo, no lo dudaremos”.

Tras la contrarreloj, la siguiente etapa clave para Roglič será la novena etapa sobre tierra del domingo, que podría ser su prueba más dura hasta el momento.

“Aunque no estoy seguro de si se trata de una prueba o de una apuesta arriesgada. Yo lo llamaría la siguiente apuesta porque no soy partidario de eso”, dijo Aldag, resumiendo el sentimiento en Red Bull y con Roglič sobre el riesgo de correr sobre tierra.