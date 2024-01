“Si no llega el momento, no me arrepiento”, dice sobre perseguir el sueño del Tour de Francia

Primož Roglič se ha sincerado sobre los altibajos de su temporada 2023, contrastando el “momento increíble” en el que la gloria del Giro de Italia pasó, se alejó y luego regresó a él en Monte Lussari con la situación “incómoda” dentro del equipo en la Vuelta a España.

Hablando con un periódico holandés ANUNCIO Justo antes del nuevo año y de los primeros días oficiales como piloto de Bora-Hansgrohe, Roglič dijo que había “logrado lo máximo que podía” con Jumbo-Visma mientras mira hacia nuevos pastos.

El esloveno también señaló que buscaba seguir adelante incluso si se hubiera llevado la victoria en la Vuelta que se llevó su compañero de Jumbo-Visma, Sepp Kuss.

“Hace unos años, les enseñé todo a Jonas y Sepp, todavía me admiraban y ahora eran los números 1 y 2 para mí”, dijo. “Hicimos historia y yo fui parte de ella. Pero incluso si hubiera ganado la Vuelta, me habría ido. Simplemente tengo mayores oportunidades en otros lugares para lograr aquello por lo que todavía estoy luchando. No fue una decisión difícil, sino más bien uno natural.

“He logrado lo máximo que pude con Jumbo. Llegué al punto en que tuve que irme. Eso no quita lo feliz que estaba en el podio en Madrid. Ojalá seré aún más feliz en futuras fotos y en una camiseta diferente.

“Me sentí incómodo porque es mi responsabilidad ganar carreras”, dijo sobre la Vuelta. Por otro lado, no se trataba sólo de mí, sino también del equipo. Y nadie se lo merece más que Sepp”.

Roglič ahora sigue adelante después de ocho años en el equipo holandés y se cambia al Bora-Hansgrohe a pesar de que le queda un año de contrato. Ya se reunió con sus nuevos compañeros, incluidos Aleksandr Vlasov, Dani Martínez y Jai Hindley, en el campo de entrenamiento de pretemporada del equipo.

Ahora, está planeando con anticipación el Tour de Francia del próximo año, donde liderará su propio equipo en lugar de jugar un papel secundario frente al líder de Visma-Lease a Bike y dos veces ganador Jonas Vingegaard.

Roglič ha ganado cuatro Grandes Vueltas, pero aún no el Tour, donde terminó cuarto y segundo, y abandonó debido a caídas en dos ocasiones. Sumar la carrera a su repleto palmarés de carreras por etapas es el gran sueño que le queda en este deporte, aunque dijo que “no se arrepentirá” si termina retirándose sin lograr la victoria.

“Pero si no llega el momento, no me arrepiento”, afirmó. “La gente a veces pregunta: ‘¿Qué te gustaría cambiar en tu vida?’ Mira cuántas cosas maravillosas he vivido. No cambiaría nada en absoluto.”

Roglič también se tomó el tiempo para recordar su victoria en el Giro de Italia en mayo, en la que lanzó su cadena durante una dramática contrarreloj final en Monte Lussari mientras superaba a Geraint Thomas para llevarse la maglia rosa.

No volverá en 2024, sino que se centrará en julio, pero lo llamó un “momento increíble”, ya que su amigo, el ex saltador de esquí Mitja Mežnar, se encontraba exactamente en el lugar correcto para ayudar.

“Este siempre será un momento increíble. ¿Por qué estaba Mitja allí? ¿Y por qué se me cayó la cadena allí mismo?” dijo Roglič. “Lo que sentí allí es muy amplio. En 2007 me convertí en campeón mundial de salto de esquí con Mitja y ahora él me impulsó.

“Gano el Giro en el lugar donde saltamos ese Mundial. Cosas así no se pueden explicar”.