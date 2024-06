El esloveno consigue seis segundos de bonificación en el inicio de la batalla general en Francia

Primož Roglič se perdió la victoria de etapa en el Critérium du Dauphiné en el Col de la Loge, pero demostró que está en forma a medida que se acerca el Tour de Francia y consiguió unos preciosos segundos de bonificación.

Roglič terminó segundo detrás de Magnus Cort (Uno-X Mobility), quien emergió primero de la niebla para alcanzar a Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) y vencerlo en una oleada hasta el final cuesta arriba.

El Critérium du Dauphiné, que Roglič ganó en la general en 2022, es su primera carrera desde que quedó atrapado en el accidente masivo del Itzulia Basque Country.

Recién salido de un campo de entrenamiento en altitud en Sierra Nevada, España, pero con pocas carreras en lo que va de temporada, Roglič admitió que siente que “la temporada aún no ha comenzado”.

Roglič ha remontado solo 14 días en lo que va de 2024, pero optó por no apresurar su regreso tras la caída del Itzulia Basque Country. Tras su paso del Jumbo-Visma al Bora-Hansgrohe, Roglič está totalmente centrado en el Tour de Francia.

“No tenía sentido empezar antes después de mi caída. No me habría servido de nada, porque hoy en día no hay carreras fáciles”, dijo.

Como informó el martes Het Laatste Nieuws, las lesiones de Roglič en el accidente no fueron menores, aunque tuvo la suerte de no sufrir fracturas como las de Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. Durante diez días no montó en bicicleta, su primer entrenamiento fue de apenas 10 minutos y tuvo que utilizar zapatillas de correr en lugar de las habituales zapatillas de ciclismo para minimizar el dolor.

“Tenía fuertes hematomas en todo el cuerpo y el impacto de la caída fue muy grande”, dijo el director del equipo Bora-Hansgrohe, Rolf Aldag, a Het Laatste Nieuws. “Incluso si no te has roto ningún hueso como él, lleva tiempo recuperarse”. .”

Afortunadamente, el Tour de Francia y las ambiciones generales de Roglič no estuvieron en peligro.

“Nadie estaba preocupado. Todavía faltaba mucho para julio y el inicio del Tour de Francia. Hubo tiempo para recuperarnos, reconstruirnos, hacer un entrenamiento en altura y estar listos nuevamente”, explicó Aldag.

Se perdió la oportunidad de correr con sus nuevos compañeros del Bora-Hansgrohe.

“No nos estresamos”, dijo Aldag sobre el desempeño esperado de Roglič en el Critérium du Dauphiné.

“Por supuesto, Primoz querrá probar sus piernas y ver dónde se encuentra. Pero no es necesario que gane el Dauphiné. Si los resultados llegan, será una prueba de que lo estamos haciendo bien como equipo. Nos centramos en el proceso, la coherencia y en asegurarnos de que las personas conozcan su función. Ojalá eso nos traiga los resultados”.

Roglič impresionó en la primera llegada cuesta arriba del Critérium du Dauphiné.

Se pudo ver a sus compañeros de equipo Alexsandr Vlasov y Jai Hindley acelerando el ritmo del pelotón en el difícil ascenso del Col de la Loge. Después de que Armirail fuera atrapado a la vista de la línea, Roglič estuvo a punto de ganar lo que habría sido solo la segunda etapa del Dauphiné de su carrera.

“Estuvo muy cerca”, dijo el líder de Bora-Hansgrohe. “Pero al final fue difícil juzgar (y leer) la situación general, era un grupo grande”.

“Todos están en plena forma y al final uno fue más rápido”.