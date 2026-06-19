Los compatriotas eslovenos chocan mientras el veterano lidera el Red Bull-Bora-Hansgrohe en un evento de cinco días

Primož Roglič se enfrentará a su compatriota esloveno Tadej Pogačar en el Tour de Suiza esta semana, mientras busca completar la serie de victorias en las siete carreras por etapas de una semana más prestigiosas del ciclismo.

Después de haber ganado la París-Niza (2022), la Tirreno-Adriático (2019, 2023), la Volta a Catalunya (2023, 2025), la Itzulia País Vasco (2018, 2021), el Tour de Romandie 2018, 2019) y el Critérium du Dauphiné (2022, 2024) en su ilustre carrera, es solo la carrera suiza. que falta Roglič en el gran set de una semana.

Es el debut del piloto de 36 años en el evento de larga data, que se ha reducido a cinco etapas para 2026, y llega desde el campamento de altitud en Sierra Nevada como líder absoluto del Red Bull-Bora-Hansgrohe.

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“El concepto del Tour de Suiza es totalmente diferente al del pasado”, afirmó el director deportivo Sven Vanthourenhout. “Antes era una carrera por etapas mucho más larga. Ahora son sólo cinco días, con etapas bastante cortas y una contrarreloj en el cuarto día.

“Tenemos a Primož como nuestro líder. Tenemos a Finn Fisher-Black y Vlasov como muchachos que pueden buscar una victoria de etapa, y los demás estarán allí para apoyarnos”.

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Ganar los siete es un objetivo que Pogačar compartió con su compatriota, diciendo en 2024 que “quiero marcarlos a todos” mientras dominaba en Cataluña. Al ganar Romandía a principios de esta temporada, Pogačar está en cinco de los siete, y una victoria en Suiza podría dejarlo solo con Itzulia Basque Country para ganar en el prestigioso estadio de una semana.

Roglič, al estilo típico de Roglič, no ha estado funcionando a toda máquina hasta ahora en 2026, ahora en los últimos años de su carrera, pero Red Bull ha dicho que “el enfoque está claro” en él persiguiendo la general en Suiza.

En lo que va de 2026, ha corrido principalmente en roles de apoyo para los otros líderes de la general de Red Bull, terminando quinto en Tirreno-Adriático, 16º en el País Vasco y 18º en Romandía.

Se supone que Roglič no debe formar parte del equipo del Tour de Francia de Red Bull, ya que Remco Evenepoel y Florian Lipowitz lideran. En cambio, elige centrar toda su atención en ganar un quinto título récord de la Vuelta a España, lo que lo colocaría por delante de Roberto Heras, con quien compartía el récord en este momento.

Sin embargo, el Tour de Suiza es la única otra carrera en su calendario provisional por el momento, por lo que es posible realizar adiciones de último momento.

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En realidad, las carreras en Suiza comienzan al otro lado de la frontera italiana el miércoles en Sondrio, antes de concluir en Villars-sur-Ollon de regreso al país anfitrión el domingo, después de cuatro etapas complicadas, una contrarreloj individual vital y una etapa final que incluye tres repeticiones hasta el Col de la Croix, antes del único final en cumbre de la carrera.

“Las dos primeras etapas son duras, en las que tenemos que estar atentos y asegurarnos de no perder tiempo con Primož. Eso será realmente importante”, dijo Vanthourenhout.

“La etapa 3 puede ser una etapa de fuga, pero también puede ser un sprint reducido. Allí esperamos, con el finlandés Fisher-Black, intentar conseguir un buen resultado y tal vez una victoria de etapa si es posible”.

“El quinto día es la etapa reina de montaña, y es muy, muy dura. También es en un circuito, que es nuevo”.

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