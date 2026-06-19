Los compatriotas eslovenos chocan mientras el veterano lidera el Red Bull-Bora-Hansgrohe en un evento de cinco días

Primož Roglič se enfrentará a su compatriota esloveno Tadej Pogačar en el Tour de Suiza esta semana, mientras busca completar la serie de victorias en las siete carreras por etapas de una semana más prestigiosas del ciclismo.

Después de haber ganado la París-Niza (2022), la Tirreno-Adriático (2019, 2023), la Volta a Catalunya (2023, 2025), la Itzulia País Vasco (2018, 2021), el Tour de Romandie 2018, 2019) y el Critérium du Dauphiné (2022, 2024) en su ilustre carrera, es solo la carrera suiza. que falta Roglič en el gran set de una semana.

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