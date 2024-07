El líder del Red Bull-Bora-Hansgrohe lucha por recuperar el contacto con el pelotón principal y cae al sexto lugar en la general a 4:42 del maillot amarillo Tadej Pogačar

Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se cayó por segundo día consecutivo en el Tour de Francia, esta vez en la etapa 12, muy fuera de cualquier red de seguridad de “zona de sprint” en la carrera hacia Villeneuve-sur-Lot.

Roglič cruzó la meta a 2:27 del pelotón y cayó del cuarto al sexto lugar en la clasificación general, ahora a 4:42 del maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Cuando el pelotón pasaba por una amplia curva a la izquierda a 12,2 km de la meta, Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) chocó contra una mediana de hormigón baja en la carretera y rebotó hacia su derecha, golpeando a varios ciclistas.

Roglič fue uno de los cerca de seis ciclistas que se encontraban en el centro del pelotón y que no pudieron esquivar al corredor del Astana. También sufrió el accidente el campeón del mundo Mathieu van der Poel, lo que dejó al equipo Alpecin-Deceuninck sin su líder estrella, Jasper Philipsen.

Al comienzo de la etapa, Roglič ocupaba la cuarta posición de la general, a tan solo 2:15 de Pogačar. Rápidamente se puso en marcha y sus compañeros del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe lo acompañaron hasta el pelotón, pero estaba a más de un minuto de distancia.

La evidencia de su accidente fue evidente con una camiseta rota, daños en su casco y gafas y raspaduras en su hombro derecho.

“No he subido al autobús, pero obviamente hubiera sido mejor que no hubiera ocurrido”, dijo Enrico Gasparotto, director deportivo de Red Bull-Bora-Hansgrohe, mientras entraba en la zona de meta con un coche de equipo. “Le haremos una evaluación y luego veremos. Todavía no he hablado con él, haremos un balance de la situación y determinaremos si es grave o no”.

Mientras otros ciclistas volvían a montar en sus bicicletas e intentaban alcanzar a un pelotón que avanzaba rápidamente, ahora alcanzando ritmo con el final plano en Villeneuve-sur-Lot, Lutsenko fue el último ciclista en recuperar el equilibrio cuando un vehículo médico del Tour se detuvo para ayudarlo.

Roglič fue rápidamente rodeado por sus compañeros del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, que lo marcaron hasta la meta intentando ganar el máximo tiempo posible. Cruzó la línea de meta en el puesto 120, a 2:27 del ganador de la etapa, Binam Girmay (Intermarche-Wanty).

Roglič ahora se encuentra en el sexto lugar en la clasificación general, ahora a 4:42 del líder general Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).