El inicio de la Vuelta a España sigue en duda mientras el esloveno continúa su recuperación

Pruebas posteriores han revelado que Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) sufrió una fractura en la espalda baja en el accidente que le obligó a abandonar el Tour de Francia 2024.

Roglič anunció la noticia a última hora del martes a través de su Instagram, tras estar en recuperación tras abandonar el Tour antes de la etapa 13. Esto pone en duda cualquier participación en la Vuelta a España, que comienza el 17 de agosto.

“La vida a veces no es la más fácil, ¿no?”, dijo Roglič. “Los exámenes posteriores al accidente (en el Tour de Francia) mostraron una fractura no desplazada de grado 3 del proceso transverso en la espalda baja, por lo que la semana pasada estuve recuperándome en el Red Bull Athlete Performance Center, donde me estaban cuidando de la mejor manera posible…

“Me estoy volviendo a subir a la bicicleta poco a poco y tomándome mi tiempo para recuperarme y ya veremos a dónde nos lleva esto… En este tiempo me he dado cuenta, una vez más, de que tengo los mejores fans del mundo. Gracias”.

La caída de Roglič durante la etapa 12 en Villeneuve-sur-Lot se produjo en un inocente encuentro previo al sprint final, cuando una pieza divisoria de la calzada hizo caer a Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), enviándolo al otro lado del pelotón y causando un efecto dominó de ciclistas frenando y desviándose para evitar el accidente.

El esloveno no tuvo tanta suerte como la mayoría, ya que se salvó del accidente y se fue al suelo a gran velocidad. Aunque sus lesiones no fueron visibles, quedó claro que Roglič estaba gravemente herido, ya que sus compañeros de Red Bull-Bora-Hansgrohe optaron por conducir con calma hasta la meta, en lugar de perseguir con fuerza para recuperar la desventaja de 2:27.

Cuando la cámara finalmente logró captar su lado derecho, Roglič tenía raspaduras en el casco y rasgaduras en el hombro derecho de su camiseta, sin embargo, la lesión en la espalda es peor de lo que parecía en la evaluación inicial.

Roglič llegó a la etapa 12 en cuarta posición de la general, a solo 2:15 del eventual ganador Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y a un minuto de su ex compañero de equipo Jonas VIngegaard (Visma-Lease a Bike), que era tercero. Pero la caída arruinó cualquier posibilidad de un duelo entre los “cuatro grandes”, que también incluye a Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), en las nueve etapas finales.

Según el director de la Vuelta, Javier Guillén, Roglič, que ha ganado tres veces la Vuelta a España, se esperaba que volviera a participar en la Gran Vuelta española. Sin embargo, el jefe del equipo de Roglič, Ralph Denk, desmintió estos rumores y admitió que no había nada confirmado mientras el esloveno se recupera.

“El director sabe más que yo. Primož está entrenando poco en el gimnasio, no creo que esté claro todavía si participará en la Vuelta”, dijo Denk en el podcast Inside Red Bull-Bora-Hansgrohe. “Estoy seguro de que al director le gustaría que estuviera en la salida, pero no puedo confirmarlo todavía”.

Si Roglič regresara y ganara una cuarta Vuelta con su nuevo equipo, igualaría en la mayor cantidad de victorias en el Gran Tour español a Roberto Heras.