El británico logra infiltrarse en otra escapada pero paga el precio

Después de elevarse en la clasificación con una infiltración en una escapada que aparentemente cambió la carrera el viernes, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) volvió a descender en la clasificación general del Tour de Francia y volvió a bajar a la tierra, después de otro día de montaña rusa en las montañas en la etapa 14.

El piloto británico había ganado más de siete minutos gracias a la escapada de la etapa 13, lo que le llevó al cuarto puesto de la general y reavivó sus esperanzas en la general para el resto de la carrera.

Y lo más notable fue que volvió a hacerlo al día siguiente, de alguna manera cayendo en una fuga secundaria que en un momento dado ganó más de dos minutos y lo colocó prácticamente en el segundo lugar general en la carretera.

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Y, sin embargo, ese esfuerzo y la falta de forma en la escalada de alto nivel que lo había dejado fuera de ritmo en el Col du Tourmalet durante la primera semana, lo alcanzaron. Pidcock fue eliminado del grupo principal de la general en la última subida al Col du Haag y perdió casi tres minutos frente a la mayoría de los aspirantes al podio.

“Salté hasta la escapada, probablemente un error en el último ascenso”, dijo Pidcock. “Pero ya sabes, lo que sea”.

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En un día duro a través de las montañas de los Vosgos, una fuerte escapada subió por la carretera, pero un interesante segundo grupo de fuga se formó detrás de ellos, con Pidcock y también dos de los compañeros de equipo de Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike que actuaban como peones tácticos.

“Al final, eso lo hizo más difícil, porque no todo fue realmente fácil: nadie quería hacer nada”, dijo Pidcock sobre el efecto que tuvo su propia presencia en el grupo.

“Pero al final Visma corrió, supongo que para ponérselo más difícil a los Emiratos Árabes Unidos, pero iban a seguir su ritmo sin importar nada, así que en realidad no cambió nada.

“Pero al menos eso significó que obtuve un poco de ventaja en la final, pero en la última subida no me quedaban muchas piernas”.

Después de haber saltado del décimo al cuarto puesto 24 horas antes, Pidcock ha vuelto ahora al noveno lugar en la general, todavía 26 segundos por delante del décimo clasificado, Lenny Martínez, pero a casi tres minutos del podio.