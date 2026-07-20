El británico logra infiltrarse en otra escapada pero paga el precio

Después de elevarse en la clasificación con una infiltración en una escapada que aparentemente cambió la carrera el viernes, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) volvió a descender en la clasificación general del Tour de Francia y volvió a bajar a la tierra, después de otro día de montaña rusa en las montañas en la etapa 14.

El piloto británico había ganado más de siete minutos gracias a la escapada de la etapa 13, lo que le llevó al cuarto puesto de la general y reavivó sus esperanzas en la general para el resto de la carrera.

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