El esloveno mira hacia el posible test general del domingo en San Luca después de terminar cuarto en Rímini en la etapa 1

Gran parte de la conversación antes de la etapa inaugural del Tour de Francia del sábado se centró en el dos veces ganador Tadej Pogačar, su equipo UAE Team Emirates, y en si intentarían probar, o incluso asestar el primer golpe, a su principal rival del maillot amarillo, Jonas. Vingegaard.

Llegado el día, no habría grandes movimientos en la clasificación general en la etapa 1, y ciertamente ninguna señal de que Pogačar le estuviera sacando mucho tiempo al campeón reinante, que estaba en el pelotón por primera vez desde su accidente en Itzulia Basque Country que puso en peligro la temporada.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos aceleraron el ritmo en las colinas toscanas que llenaron la mitad de la etapa de 206 km a través de Italia, destrozando el pelotón y perdiendo velocista tras velocista antes de que Visma-Lease A Bike tomara el control para liderar lo que finalmente sería una búsqueda infructuosa de la escapada ganadora.

Hablando después del final de etapa en Rimini, Pogačar dijo que él y su equipo “probaron un poco las piernas”, y agregó que “no tuvo tanta suerte” en la final, ya que corrió a casa por el cuarto lugar detrás de la pareja del DSM, Romain Bardet. y Frank van den Broek, así como el tercer clasificado, Wout van Aert.

“El primer día fue súper bueno. Probamos un poco las piernas en las subidas”, dijo Pogačar. “Fue un buen ritmo y me sentí bien incluso con el calor, así que es una gran ventaja”.

“Al final, también intenté hacer un sprint. Vi una oportunidad y casi gané a los dos más rápidos de la carrera, Mads Pedersen y Wout, pero no tuve tanta suerte en la final. Además, quiero felicitar a los ganadores de hoy, Bardet y Van den Broek, porque hicieron un muy buen ritmo y se merecieron la victoria, creo”.

Pogačar dijo que estaba seguro de que su grupo perseguidor, encabezado por Lidl-Trek en el tramo llano hasta Rimini, alcanzaría a la pareja de DSM antes de la meta. Pero se aferraron a la resistencia, incluso después de pasar la llama roja con solo 10 segundos de ventaja, para negarles a Van Aert y Pogačar la oportunidad de esprintar por el maillot amarillo.

“A falta de 4 km pensé que ellos tenían 25 segundos si no me equivoco y pensé que los íbamos a alcanzar”, dijo Pogačar. “Por eso traté de esprintar, porque si puedo conseguir un podio puedo conseguir segundos extra. Pero también me gustan mucho los esprints en grupo reducido, así que, en general, fue un día interesante”.

Ahora la atención se centra en la etapa 2 y en otro día montañoso en Italia. El domingo lleva el pelotón hacia el norte, hacia Bolonia, y dos ascensos a la empinada subida de San Luca, una pieza central del Giro dell'Emilia.

Incluso con la segunda de las subidas alcanzando su punto máximo a 13 km de la línea de meta, albergará quizás el primer enfrentamiento por la clasificación general del Tour 2024, con segundos de bonificación muy importantes para ganar el segundo tiempo.

“Mañana es San Luca y creo que en la subida habrá más espacio y más lucha que hoy”, pronosticó Pogačar. “Además, en la subida creo que veremos más huecos que hoy”.